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05.01.2020, 21:40
"Какая разница" Зеленского, месть Ирана и поиск воды на Луне: новости недели

Поздравление Зеленского, гибель иранского генерала, ликвидация Генпрокуратуры, снятие депутатской неприкосновенности, планы NASA на 2020 год. Обзор LIGA.net.

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Поздравление Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео Офиса президента)

31 декабря президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым 2020 годом.

Зеленский предложил украинцам задаться вопросом "кто я?" Президент считает, что, несмотря на все различия между гражданами Украины, нужно научиться быть единой страной каждый день. Это, по словам президента, должно стать национальной идеей Украины: жить вместе с уважением.

Из лидеров политических партий на поздравление президента отреагировал Святослав Вакарчук, который в стихотворной форме подверг критике призыв Зеленского. В частности, лидер Голоса заявил, что для него есть разница, с кем объединяться, и он против того, чтобы всем "солодку вату в душу заганяти".

В целом новогоднее поздравление президента вызвало резко противоречивые оценки, представление о которых можно получить, ознакомившись с мнениями, опубликованными LIGA.net. 

Некоторые считают, что "наконец-то у страны появился президент, который не жонглирует лозунгами в угоду агрессивно сплоченному меньшинству. Он создает смыслы для расхлябанного, растерянного, разрозненного большинства". А также, что "это правильный посыл и правильная заявка", а критика речи Зеленского: проявление "патологии – конфликтизации всего и вся - от которой нашему обществу следовало бы избавиться".

В тоже время, есть мнение, что "риторика кота Леопольда – "ребята, давайте жить дружно" - плохо подходит для сегодняшней ситуации. По крайней мере, без определения круга тех самых "ребят". А также: "Ваша речь написана не для всех украинцев, а для вашего электората. Для тех, кому "какая разница". Кто запускает салют по московскому времени, смотрит "Иронию судьбы" и пилит селфики на Красной площади".

Также высказано мнение, что "Зеленский впервые, опираясь на всю мощь вверенной ему власти, заявил, что наличие паспорта гражданина Украины является исчерпывающим основанием для уважения... Однако порочность президентской идеи – в ее половинчатости. Отменяя "условие ценности", Зеленский отменяет не только условие, но и ценности. И именно поэтому его поздравление многим показалось кощунственным".

Днем 31 декабря президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым годом.

Читайте также: "Какая разница": как правильно оценивать выступление Зеленского – Милованов




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: генпрокуратура, Владимир Зеленский, новый год
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