Какой будет цена на газ, самая дорогая пробка в истории. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Какой будет цена на газ и как ее регулирует Зеленский. При чем тут СНБО, Фирташ и Нафтогаз

Написали о важном для десятков миллионов соотечественников – какой будет цена газа в следующие 12 месяцев. И что еще интереснее – как она формируется. Это еще тот украинский аукцион с участием Зеленского, СНБО, Фирташа и Нафтогаза. В Офисе президента хорошо усвоили уроки тарифного Майдана в начале года и больше не верят в руку рынка и обещания Фирташа. Правда, весомых аргументов в разговоре о цене газа у Зеленского только один – силовики. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Cамая дорогая пробка в истории: 6 грустных цифр после 6 дней простоя Ever Given в Суэце

Пока все наблюдали за приключениями судна Ever Given в Суэцком канале, Турция решила построить второй Босфор. У проекта уже есть критики. Самый значимый – мэр Стамбула, который считает немыслимым трату более $9 млрд во время эпидемии COVID. Но мегапроекты нужны всем президентам. И если дороги уже есть, то почему не канал? Больше по ссылке.

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