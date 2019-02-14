Кандидатский залог. Куда пойдут собранные с "президентов" 110 млн

Список кандидатов в президенты - утвержден. 44 человека ради того, чтобы их фамилии попали в бюллетени, подали в ЦИК документы и внесли по 2,5 млн грн денежного залога. Где хранятся эти деньги, кому их вернут и что будет с остатком - в материале LIGA.net.

Сколько внесли и где хранятся

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Входной билет в высшую лигу политики составляет 2,5 миллиона гривень. Такой президентский залог Верховная Рада утвердила еще в 2009 году, увеличив в пять раз - с 500 тысяч гривень. Деньги вносятся кандидатами на специальный счет Центризбиркома в Госказначействе.

В президентских выборах-2019 хотели принять участие 92 человека. ЦИК зарегистрировал только 44-х из них. Как объяснила глава комиссии Татьяна Слипачук, многим отказали именно потому, что они не смогли или не захотели внести денежный залог.

Сейчас на счету ЦИК в Госказначействе - 110 миллионов гривень, которые суммарно сдали 44 кандидата. "Они будут там храниться до конца избирательного процесса", - отметил бывший замглавы ЦИК Андрей Магера. Эти деньги кандидатам не вернут, даже если они до 7 марта примут решение сняться с выборов. А такие еще будут, прогнозируют в Комитете избирателей Украины.

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На возврат залогов могут претендовать только два кандидата - которые выйдут во второй тур, отметил Магера. Возврат произойдет в течение месяца, если они напишут соответствующие заявления. Оставшие 105 миллионов гривень будут перечислены в госбюджет.

"Как распределяются эти деньги, мы не знаем", - пояснил спикер ЦИК Констинтин Хивренко.

Куда пойдут деньги

"Эти тденьги очно не будут использоваться на президентских выборах 2019 года", - утверждает Магера.

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В Кабмине уточнили, что после выборов президентские залоги просто поступят в общий фонд госбюджета. "Никаких отдельных решений по распределению средств не требуется", - сказал вице-премьер Павел Розенко.

В Верховной Раде подтверждают: все залоги пойдут в общую бюджетную бочку. "Представьте, что вы набираете ведро воды по литру. А потом выпиваете. Из какого литра вы выпили воду? Разве вы знаете? Бюджет - это бочка. Целевого назначения для этих залогов нет", - сказал представитель бюджетного комитета (БПП), экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

Депутатам не придется вносить изменения в бюджет, чтобы эти средства были освоены. "Когда лично вы платите налоги, Рада ведь не принимает решение, куда их направить. Потому что это решение принято давно, еще в прошлом году", - объяснил Пинзеник.

Зачем нужен залог

105 млн грн - очень незначительная для бюджета сумма. Особенно если сравнить ее с расходами на президентскую гонку: 2,3 миллиарда гривень. А из-за аномального количества кандидатов ЦИК даже был вынужден внести изменения в смету расходов и добавить себе 10 млн.

"Это очень маленький залог. Я считаю, что залоговый порог надо повышать. Не столько ради наполнения бюджета, - это смешно, а чтобы выборы не превращались в цирк. Я имею в виду в первую очередь количество кандидатов", - говорит Пинзеник.

По логике, именно президентский залог должен отсекать от выборов технических кандидатов или политиков, работающих уже на будущие парламентские выборы. Но залог в 2,5 млн с этим уже не справляется, считает гендиректор Комитета избирателей Алексей Кошель.

Простая статистика пяти президентских кампаний выглядит так:

1999 - 15 кандидатов

2004 - 26 кандидатов

2010 - 18 кандидатов

2014 - 23 кандидата

2019 - 44 кандидата



"Мы предлагали увеличить залог в четыре раза, до 10 млн. Выходили с этим предложением еще в сентябре, когда было понятно, что будет аномальное количество кандидатов", - говорит Кошель. Чтобы не создавать препятствия для реальных участников гонки, КИУ рекомендовал возвращать деньги не только тем кандидатам, которые выходят во второй тур, а всем, кто преодолевает барьер в 3-5%.

Но эта идея поддержки пока не нашла. Так что заведомо непроходные кандидаты - тоже в гонке.

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