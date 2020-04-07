6 апреля в Украине начали действовать новые ограничения из-за коронавируса. Теперь нельзя появляться без маски в общественных местах и гулять в парках. Юристы и правозащитники считают, что постановление правительства незаконно, однако советуют его не нарушать. Почему решение правительства незаконно, можно ли как-то обойти запреты и как вести себя с полицейскими, - разбиралась LIGA.net.

ПОЧЕМУ НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ НЕЗАКОННЫ. Конституция четко предусматривает, что человек имеет право на свободу передвижения и ограничения этого права возможно исключительно в условиях военного или чрезвычайного положения, отмечает юрист Максим Костецкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Фактически состоялось частичное ограничение конституционных прав граждан без введения режима ЧП. Из чего следует, что такие действия Кабмина являются незаконными и не соответствуют Конституции", - сообщил Костецкий в комментарии LIGA.net.

Харьковская правозащитная группа (ХПГ) считает, что своим решение правительство ограничило следующие права человека: право на свободу и личную неприкосновенность (статья 29 Конституции), право на свободу передвижения (статья 33), право на свободу совести (статья 35) и право на мирные собрания (статья 39).

Ограничение конституционных прав возможно исключительно при условии чрезвычайного или военного положения

"Постановление Кабмина содержит ряд ограничений, которые не могли быть установлены при чрезвычайной ситуации и требовали введения механизма ЧП", - говорится в выводе правозащитников.

Согласен с ними и управляющий партнер адвокатского объединения "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский, который 6 апреля обжаловал решение Кабмина в суде. "Мы не против всех ограничительных мер и осознаем угрозу, которая нависла сегодня над миром. Но в любом случае эти меры должны быть адекватными и законными. Поэтому мы ограничились обжалованием только ограничения права на свободу перемещения", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Юрист Костецкий отмечает неурегулированность законодательной базы. "Есть закон, согласно которому карантин устанавливается Кабмином, а органы местного самоуправления могут вводить дополнительные запреты. Однако, закон не определяет, какие именно права граждан могут быть ограничены. И я сомневаюсь, что его можно трактовать таким образом, что он разрешает ограничивать конституционные права", - объясняет он.

ПРИМЕРЫ РАЗНОЧТЕНИЙ. Согласно решению правительства запрещено:

- находится в общественных местах без средств индивидуальной защиты;

По словам Костецкого, в украинском законодательстве нет четкого определения "общественного места". Есть определение в антитабачном законодательстве, где есть перечень мест, где нельзя употреблять табак: здания, части зданий, к которым открыт доступ граждан или открытые территории, где происходят скопления людей, как парки, скверы, остановки общественного транспорта.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти, и вы "в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", - отмечает ХПГ.

- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны, за исключением необходимости выгула домашних животных одним человеком;

Костецкий называет этот запрет наиболее дискуссионной нормой. "Медики доказали, что вирус не передается просто в воздухе, а в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Поэтому одиночные прогулки и пробежки в парках никоим образом не вредят карантинным ограничениям", - считает он.

И добавляет: если парк находится на вашем пути к пункту назначения, вы абсолютно спокойно можете пройти через него и формально это не является "посещением" парка.

"Однако, при возможности лучше воздерживаться от таких посещений, потому что не все патрульные могут согласиться с такой трактовкой", - добавляет юрист. Кроме того, по его словам, ни в одном из нормативно-правовых актов не определено, что такое "посещение парка".

Сейчас популярна шутка, что можно ходить по парку с поводком для собаки, а если тебя поймают, говорить: "Собака убежала, хожу ищу"

7 апреля нардепы от фракции Голос Андрей Осадчук и Ярослав Юрчишин предложили внести изменения в постановление Кабмина и разрешить, в частности, прогулки по паркам вдвоем, если эти лица проживают вместе, или сопровождение ребенка в парке.

На данный момент, согласно разъяснению Кабмина, разрешается гулять вокруг дома, но группами не более двух человек. "Давайте теперь представим ситуацию, если все жители по одному выйдут гулять вокруг дома, не имея возможности выйти в парк. Не дай Бог, там будет хотя бы один зараженный", - предполагает Радзиевский.

"Сейчас популярная шутка, что можно ходить по парку с поводком для собаки, а если тебя поймают, говорить: "Собака убежала, хожу ищу", - иронизирует адвокат.

- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.

По мнению правозащитников, это требование никоим образом не связано с эпидемией болезни и является нецелесообразным. "Создается впечатление, что оно введено исключительно для удобства правоохранителей, чтобы они могли легко определить, например, старше ли человек 60 лет. Но такие практики предпологают, что все жители страны являются правонарушителями, и превращают государство в полицейское", - говорится в выводе ХПГ.

- Лица старше 60 лет обязаны самоизолироваться

Юристы считают такой запрет вредным. "Прогулки на свежем воздухе для многих является медицинской рекомендацией, и отказ от них может привести к прогрессу существующей болезни, например, диабета", - отмечает ХПГ.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

По словам правозащитников, этот запрет "предусматривает, по сути, круглосуточный домашний арест без всякого судебного решения, и является непропорциональным ограничением права на свободу".

"Я надеюсь, что правоохранители будут с пониманием относиться к таким ситуациям. Потому что, если мы увидим, как полицейские волочат в свои автомобили бабушку, которая вышла в аптеку, не предупредив об этом, то это спровоцирует массовое недовольство со стороны населения", - отмечает Радзиевский.

ХПГ предлагает ослабить требования самоизоляции для лиц старше 60 лет, позволив им ежедневные пешие прогулки продолжительностью до одного часа и возможность посещать продуктовые магазины и аптеки три раза в неделю.

ЧТО ДЕЛАТЬ: ВОЕВАТЬ С ПОЛИЦИЕЙ ИЛИ ДАТЬ ВЫПИСАТЬ ШТРАФ. Все опрошенные LIGA.net эксперты сходятся во мнении: нужно подчиняться требованиям правоохранителей, даже понимая, что они незаконны, а в последующем обжаловать их в суде.

"Многие коллеги советуют гражданам носить с собой Конституцию. Но нужно понимать, что в случае неповиновения и непредъявления паспорта полиция может применять силу", - объясняет Радзиевский.

Спорить с полицейскими о конституционности постановления Кабмина - это как спорить с санитаркой о необходимости подключения больного на ИВЛ

"Надо говорить о соблюдении обязательств полиции: представляться, на основании чего действуют, какое нарушение они видят с вашей стороны. И если на вас составят протокол, то обязательно необходимо указывать комментарии и замечания к таким действиям. Тогда уже в суде можно будет доказывать, что с вашей стороны не было нарушения либо что постановление Кабмина само по себе незаконно", - добавляет Костецкий.

"Спорить с полицейскими о конституционности постановления Кабмина - это как спорить с санитаркой о необходимости подключения больного на ИВЛ", - написала в своем блоге на LIGA.net адвокат Роксоляна Гера.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.