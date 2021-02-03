Кем оказался луцкий "террорист", санкции против NewsOne, Zik и 112. Что надо знать утром

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Доброе утро! Сегодня среда, 3 февраля. Температура от +1 до -3, курс доллара 28.00 Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и телеканалов NewsOne, Zik и 112 Вчера поздно вечером СНБО принял указ о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и восьми его медиакомпаний (телеканалы 112, Zik, Newsone). Больше по ссылке. Президент тут же подписал указ, и сигнал каналов начали отключать. Очевидно, что это удар по реальному владельцу каналов Виктору Медведчуку и громкий ход Украины в информационной войне с Россией. Зеленский максимально взвинтил ставки: если он доведет начатое до конца и разрушит (сильно ослабит) медиа, действующие в интересах Кремля, он будет победителем в ключевом сражении с Россией. Если же ему не удастся дожать решение и каналы Медведчука в скором времени возобновят работу, это будет критический знак "неспроможності" і некомпетентности Зеленского и что намного хуже – государства Украина. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Філософ з гранатою. Ким виявився луцький "терорист", який влітку захопив автобус

История философии такого еще не знала. Вчера в Луцке завершилось судебное заседание с "луцким террористом" на скамье подсудимых. Тем самым, который летом захватил автобус с заложниками. И мы там были. И на суде и почти что в самом автобусе. Наша журналистка держала с ним связь в тот кошмарный день... При чем здесь философия? Дело в том, что правильных ответов на вопрос, кто он, "луцкий террорист" Максим Кривош, несколько: профессиональный бандит, несостоявшийся священник, писатель и философ, автор трактата о психологии преступника. Наконец, просто балбес. Для кого-то его история – детектив, для кого-то попытка борьбы за свое творчество, для кого-то – бунт личности, не нашедшей своего места в обществе, для кого-то – анекдот в стиле нуар. И все это – в нашей статье. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. История Мотор Сичи в шести вопросах. Кто, как и почему втянул Украину в битву Китая и США?

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