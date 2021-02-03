Кем оказался луцкий "террорист", санкции против NewsOne, Zik и 112. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня среда, 3 февраля. Температура от +1 до -3, курс доллара 28.00
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Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и телеканалов NewsOne, Zik и 112
Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Філософ з гранатою. Ким виявився луцький "терорист", який влітку захопив автобус
История философии такого еще не знала. Вчера в Луцке завершилось судебное заседание с "луцким террористом" на скамье подсудимых. Тем самым, который летом захватил автобус с заложниками. И мы там были. И на суде и почти что в самом автобусе. Наша журналистка держала с ним связь в тот кошмарный день... При чем здесь философия? Дело в том, что правильных ответов на вопрос, кто он, "луцкий террорист" Максим Кривош, несколько: профессиональный бандит, несостоявшийся священник, писатель и философ, автор трактата о психологии преступника. Наконец, просто балбес. Для кого-то его история – детектив, для кого-то попытка борьбы за свое творчество, для кого-то – бунт личности, не нашедшей своего места в обществе, для кого-то – анекдот в стиле нуар. И все это – в нашей статье. Больше по ссылке.
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