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02.07.2019, 21:10

Клюев и Шарий могут попасть в Раду. Почему это стало реальностью?

Клюев и Шарий могут попасть в Раду. Почему это стало реальностью? - Фото
Андрей Клюев и Анатолий Шарий (коллаж - LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обязана была зарегистрировать Клюева и Шария, объясняют эксперты

Одиозный блогер Анатолий Шарий и экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрей Клюев сегодня получили возможность попасть в новый созыв парламента. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала их кандидатами в нардепы - несмотря на то, что оба более пяти лет не проживали на территории Украины. Почему ЦИК так поступил: читайте в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В июне ЦИК отказал Клюеву и Шарию в регистрации кандидатами на основании того, что на протяжении последних пяти лет они не проживали на территории Украины. "Отверженные" моментально обжаловали это решение и выиграли апелляцию. Шестой апелляционный административный суд обязал Центризбирком зарегистрировать Клюева и Шария.

Так же успешно они прошли и этап кассации. Верховный суд, правда, обязал лишь повторно рассмотреть их документы. Но ЦИК посчитал, что не имеет права не регистрировать Клюева и Шария, поскольку все основания для отказа были признаны судом недостаточными, а новых нет.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Андрей Клюев, обвиняемый в силовом разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года, получил законное право претендовать на место в новом парламенте. Хотя в 2014 году был официально объявлен в розыск, а данных о пересечении им госграницы после 11 января 2014 года у пограничников нет. Однако в суде Клюев заявил, что прописан в Донецке, а достоверность этой информации украинские правоохранители сейчас проверить не в состоянии по объективным причинам. Генпрокуратура сообщила ЦИК, что в рамках уголовного дела четко установлено: Клюев последние пять лет живет не в Украине. Однако Верховный суд посчитал письмо ГПУ недостаточным доказательством.

С Шарием все кажется еще более однозначным. Блогер покинул Украину в 2011-2012 годах после обвинения в стрельбе в одном из заведений фастфуда. В 2013 году он получил статус беженца и сам неоднократно публично заявлял, что не находится на территории Украины с 2012 года. ЦИК в суде предоставил протокол совещания в ОБСЕ, где выступала жена Шария, которая публично заявила, что они с семьей уже семь лет не проживают в Украине. Верховный суд решил, что протокол совещания ОБСЕ - это не доказательство.

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"Верховный Суд трактует, что если Шарий последние пять лет не пересекал границу, то он все это время постоянно проживал на территории Украины. Абсурдное решение", - заявил зампредседателя ЦИК Евгений Радченко на заседании во вторник.

Секретарь комиссии Наталья Бернацкая отметила, что в рамках действующего законодательства ЦИК не имела права не регистрировать Клюева с Шарием. "Верховный суд поставил в этом вопросе точку, уничтожив все наши доказательства", - объяснила она.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Во вторник вечером около тысячи человек собрались на Майдане независимости. Главное требование протестующих - ЦИК должна отменить решения по Клюеву и Шарию. Однако обвинять в этой ситуации ЦИК нельзя, считает аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев. "Нет доказательств, что Клюев не проживает в Донецке. А если отказывать в регистрации на основании того, что человек не проживает на территории Украины, то тогда возникает вопрос, как мы оцениваем статус временно оккупированных территорий", - объяснил он в комментарии LIGA.net. По мнению Клюжева, куда больше вопросов к решению Верховного суда по Шарию, ведь есть публичные доказательства того, что он длительный период проживает в другой стране. В связи с этим возникают вопросы к легитимности такого решения.

Как объясняют эксперты, украинское законодательство содержит пробел, связанный с определением места проживания потенциальных кандидатов в нардепы. "Закон четко не говорит, каким образом определять срок проживания за границей.  Поэтому мы неоднократно имели проблемы с регистрацией кандидатов. Полгода назад эксперты предлагали внести технические изменения в избирательное законодательство, но парламент увлекся игрой вокруг избирательных кодексов, и мы опять пришли на выборы с несовершенным законодательством", - сообщил LIGA.net директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Клюжев согласен с коллегой и отмечает, что ЦИК – это не следственный орган. "В законодательстве нужно четко прописать, какие органы должны получить запрос от ЦИК, какой ответ должны предоставить. Это ненормально, что ЦИК должна думать, где взять доказательства", - отметил LIGA.net аналитик ОПОРЫ.

Один из членов Центральной избирательной комиссии сообщил LIGA.net, что централизованная база данных о пересечении границы появилась у пограничников сравнительно недавно, из-за чего и возникают подобные ситуации. "Мы пытаемся объяснить, что данные пограничников нерелевантны, и есть нюансы. Однако суд этого не слышит", - рассказал член комиссии на условиях анонимности.

Тем не менее, Клюев получил право быть избранным нардепом по округу в Донецкой области, а Шарий – возглавить список одноименной партии и претендовать на попадание в следующий парламент. При этом в Генпрокуратуре уже успели предупредить Клюева, что тот будет задержан сразу же по прибытии в Украину.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: центральная избирательная комиссия, досрочные выборы, Андрей Клюев, верховный суд, цик, Анатолий Шарий
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