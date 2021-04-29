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Коболева уволили с должности главы Нафтогаза, как устроена СБУ. Что надо знать утром

29.04.2021, 10:00
Коболева уволили с должности главы Нафтогаза, как устроена СБУ. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 29 апреля. Температура от +8 до +16, курс доллара 27.62

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. 

За фасадом Володимирської. Як влаштована Служба безпеки України і чому не допоможе реформа

Служба безопасности Украины не сильно трансформировалась с момента создания. В этом году депутаты впервые подошли как никогда близко к большой реформе СБУ. Что заберут и оставят украинской спецслужбе, а какие ее проблемы не исправить законом – рассказывают офицеры СБУ. Почитать большой разбор от проекта LIGA.Радники однозначно стоит. 

Второй герой – человек из параллельной с разведчиками вселенной – шеф-повар Евгений Клопотенко. Это один из самых "моторных" предпринимателей, которых я встречал. 

Евгений – ресторатор, блогер, маркетолог, защитник борща, борец за школьное питание и еще с десяток ипостасей. Его активность приносит плоды, он стал первым украинцем, вошедшим в рейтинг Next 50. Это список людей, которые меняют мировую гастрономию. Подкаст Перші люди с Клопотенко уже тут и на всех платформахБольше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Коболева уволили с должности главы Нафтогаза, вместо него – Витренко

Самая громкая новость вчерашнего дня – Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК Нафтогаз Украина. Вместо него компанию возглавит его давний знакомый и нынешний оппонент – Юрий Витренко. Ради этого он покинул должность и.о. министра энергетики, которую занимал последние четыре месяца. Чтобы уволить Коболева, Кабмин у которого формально нет полномочий самостоятельно проводить замену, даже приостановил работу Наблюдательного совета НАКа. 

"Операцию" до последнего держали в тайне. Увольнение стало полной неожиданностью и для Коболева, и для членов набсовета. Возможно. Самое интересное впереди. За вчерашний день теперь уже экс-глава компании так и не дал ответа, будет ли он бороться за должность в суде. Шансы есть. Больше по ссылке.

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