Кого и как будут судить за сбитый над Донбассом Boeing MH17: 10 фактов о суде в Гааге

Сегодня, 9 марта: в Гааге начался суд над подозреваемыми в деле о сбитом над Донбассом малазийским Boeing 777 летом 2014 года. Больше пяти лет Совместная следственнпя группа (Joint Investigation Team - JIT) вела кропотливую работу по установлению всех обстоятельств и вероятных виновных, сбору доказательств и документации преступления. С чем прокуроры JIT входят в судебный процесс, кого на данном этапе подозревают в убийстве 298 пассажиров лайнера, сколько продлится суд и чем это грозит России: 10 фактов о суде от LIGA.net.

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Факт 1. Суд пройдет в Гааге, но это не Международный трибунал

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать Международный трибунал. Поэтому власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении рейса MH17 будет проходить в рамках национального законодательства, а не международного. Решение объяснили тем, что из 298 человек, которые находились на борту самолета, большинство были гражданами именно Нидерландов. "Все страны, граждане которых пострадали в результате крушения самолета, договорились, что лидирующая роль в совершении правосудия будет предоставлена Нидерландам", - объясняет LIGA.net юрист-международник Вадим Трюхан.

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То есть, дело будет рассматривать национальный суд в Гааге, а не международный. "Соответственно, именно нидерландский суд будет выносить приговоры тем лицам, которые подозреваются в совершении этого военного преступления", - говорит он.

Факт 2. Сегодня начались только предварительные слушания

Дело будет слушать Окружной суд Гааги в судебном комплексе Схипхол. Заседание будет открытым, с трансляцией на официальном сайте суда. Как сообщила журналистам судья по работе с прессой Марайа Кнайф, это только предварительные слушания, на котором судьи будут выыяснять у прокурора статус расследования. Прокурор сообщит, нужны ли еще следственные действия, а также - будет ли обвинение выдвигать новые подозрения, передает hromadske.ua. Также заслушают родственников погибших и определят, будут ли они требовать компенсацию.

Управлять судебным делом назначили трех судей, еще двое - в резерве. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенгейс. В Нидерландах специально внесли изменения в законодательство, чтобы можно было часть слушаний провести на английском языке.

Первый этап судебного процесса согласно объявленному расписанию должен продолжаться до 27 марта с перерывом на неделю.

Факт 3. У следствия есть четверо подозреваемых: кто они

Имена четверых подозреваемых объединенная следственная группа (JIT) обнародовала еще летом прошлого года. Это:

Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков", позывной "Стрелок"). Уроженец Москвы, россиянин, родился 17 декабря 1970 года. Бывший полковник ФСБ. По данным Bellingcat, летом 2014 года был "министром обороны ДНР". Тесно сотрудничал в середине июля 2014-го с Пулатовым и Харченко, утром 18 июля 2014 года разговаривал с Дубинским. Вероятно, был полностью осведомлен о поставке "Бука" из РФ.

Олег Юлдашевич Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"). Уроженец Ульяновска, РФ, родился 24 июля 1966 года. Летом 2014-го был "главой второго отдела ГРУ ДНР" в подчинении у Дубинского. Бывший подполковник ВС РФ. Вероятно, причастен к охране "Бука" на месте пуска ракеты.

Сергей Николаевич Дубинский (позывной "Хмурый"). Уроженец Нескучного Донецкой области, родился 9 августа 1962 года. Проживал в Ростове-на-Дону, РФ, россиянин. По версии следствия, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, стреляли по Boeing 777. Летом 2014-го был "главой ГРУ ДНР" в подчинении у Гиркина. Киев утверждает: это сотрудник ГРУ РФ. Именно он запросил поставку ЗРК для защиты боевиков к югу от Снежного. 17 июля лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Причастен к эвакуации "Бука" назад в РФ после сбития MH17. Приказывал охранять "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Его группа могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника.

Леонид Владимирович Харченко (позывной "Крот"), гражданин Украины. Уроженец Константиновки, Донецкая область. С 6 июля 2014 года был командиром "разведбатальона Крота" во "втором отделе ГРУ ДНР", до того - "комендант" Константиновки. Охранял "Бук" в районе места пуска ракеты к югу от Снежного. Возможно, координировал транспортировку ЗРК из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию Бука в РФ.

"Мы проинформировали суд о решении прокуроров привлечь указанных лиц к ответственности и передали им всю доказательную базу в цифровом виде", – отметил глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.

Факт 4. Россия не выдает подозреваемых Нидерландам. Один, возможно, уже убит

Россия не выдает своих граждан по международным ордерам на арест и не признает выводы JIT. Это не помешало ей попытаться перетащить одеяло на себя и предложить Нидерландам судить подозреваемых по делу MH17 на территории России. В этом было отказано.

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Как минимум двое из подозреваемых в причастности к катастрофе Boeing 777 живут сейчас на территории Российской Федерации, еще одного, возможно, уже нет в живых, сообщала летом прошлого года Русская служба ВВС. Сергей Дубинский вскоре после крушения самолета был вынужден покинуть восток Украины из-за конфликта с другими главарями террористической организации ДНР и живет в Ростовской области РФ. Гиркин, по данным Радио Свобода, проживает в Москве. Леонид Харченко, как считают расследователи, в апреле 2015 года еще находился на Донбассе, а что случилось с ним после - неизвестно. По одной из версий, он переехал в Россию, поселился в Ростовской области и вскоре был убит, сообщало издание. Олег Пулатов, по информации Радио Свобода, писал в 2017 году, что находится "на нашей территории".

Факт 5. ГРУшник Пулатов решил участвовать в судебном процессе. Заочно

Подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов, которого следствие подозревает в причастности к охране "Бука" под Снежным, заявил о желании участвовать в судебном процессе в деле МН17. Лично он в Нидерланды, конечно, не приедет: его интересы в суде будут представлять адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Факт 6. Подозреваемых может стать гораздо больше

"Это (четверо подозреваемых на данном этапе) не все, кто будет обвинен. Это только те, по которым JIT и прокуратура решили, что имеют достаточно доказательств для судебного преследования", - объясняет юрист, партнер юридической фирмы Анте Андрей Гук.

Суд не ограничивает возможность прокуроров дополнять расследование по ходу процесса. Поэтому не исключено, что со временем подозреваемых станет больше. Как минимум известно, что в статус подозреваемого JIT осенью прошлого года перевела боевика Владимира Цемаха, который на одном из видео говорит, что "прятал Бук". В июне 2019 года украинские спецслужбы вывезли его с неподконтрольной части Донецкой области, однако в сентябре власти Украины передали его России в рамках обмена пленных. По словам депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири, это решение Киева стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого самолета.

Исследовательская группа Bellingcat тоже утверждает, что причастных к крушению самолета гораздо больше четырех. Это:

- Эдуард Гильязов (позывной "Рязань")

- Сергей Поваляев (позывной "Боцман")

- Валерий Стельмах ("Наемник" и "Батя")

- Игорь Украинец (позывной "Минёр")

- Александр Ходаковский (позывной "Скиф")

- Александр Семенов (прозвище "Сан Саныч")

- Игорь Безлер (прозвище "Бес") и его группа

- батальон Восток

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Расследователи пишут, что Гиркин заранее знал о переброске ЗРК Бук из России на Донбасс и был на связи с теми, кто перемещал комплекс. Главным по транспортировке Бука по меньшей мере в день катастрофы и после нее назван российский генерал Дубинский. Остальные лица из схемы координировали передвижения ЗРК, охраняли его с экипажем, давали ошибочную идентификацию самолета-цели и так далее.

Факт 7. У следствия есть свидетели запуска "Бука", их заслушает суд

В феврале глава JIT Фред Вестербеке заявил, что "нет сомнений" - ЗРК Бук, который сбил самолет, доставлен из 53-й бригады ВС РФ. И у следствия есть свидетель запуска. "Я бы сказал, у меня есть очевидец. А как много (свидетелей - ред), я не говорил", - отметил Вестербеке.

Всего в деле проходят 13 свидетелей, их личности останутся засекреченными. Как объяснил следственный судья, эти свидетели имеют право на защиту, потому что могут чувствовать угрозу, а их здоровье или безопасность могут быть поставлены под угрозу.

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"Нам известно, что есть несколько анонимных свидетелей", - подтвердила судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел. Статус будет определяться для каждого отдельно. Если свидетели пожелали остаться анонимными, то сначала будут давать свидетельства следственному судье, который установит обстоятельства и решит, давать ли им анонимный статус. Также судья может принять решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать на опросе такого свидетеля. И даже судьям будет неизвестно, кто это.

Факт 8. Следствие знает и может доказать, что самолет сбил российский "Бук"

В мае 2018 года JIT огласила данные уголовного расследования и доказательства для суда. Главным тезисом доклада стала информация о том, что "Бук", использованный для запуска ракеты по авиалайнеру, принадлежал не просто боевикам, а 53-й зенитной ракетной бригаде - подразделению вооруженных сил РФ, дислоцированному в Курске. Этот "Бук" был запечатлен на фото и видео в составе колонны 53-й бригады (с 23 по 25 июня 2014 года). На месте крушения нашли две части ракеты - сопло и корпус. На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032. Следователи установили его значение: 9д 131 относится к номеру типа ракетного двигателя - 9M38 и/или 9M38M1; цифра 8 - это кодовое обозначение производителя (Долгопрудненского научно-производственного предприятия, расположенного в Москве); число 86 указывает на год производства - 1986 год; число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.

Факт 9. Прямых последствий для России суд в Гааге пока не несет. К сожалению

Пока речь идет только о четырех подозреваемых. Но следствие JIT не завершено, то есть будут другие обвиняемые, когда будет собрано достаточно доказательств. "Сейчас следствие как раз сконцентрировано на том, чтобы выяснить всю цепочку команд по "Буку": как он оказался в Украине, какой был экипаж, расчет "Бук", какие команды получали военные в РФ, кто их давал", - объяснил LIGA.net юрист Андрей Гук.

Последствия для России будут неоднозначными, подтверждает юрист Вадим Трюхан. С одной стороны, РФ не выдаст подозреваемых и, конечно, не будет выполнять решение суда. С другой стороны, сам факт обвинительных приговоров, - а мало кто в этом сомневается, - будет свидетельствовать о причастности России к совершению этого военного преступления. "И хотя там не рассматривается вопрос международно-правовой ответственности России, вынесение приговоров русским гражданам, действующим на тот момент офицерам, можно использовать в политической плоскости", - считает он. Например, это позволит поднимать вопрос о компенсации со стороны России родственникам погибших, возможно, опосредственно Украина и партнеры смогут использовать эти приговоры в работе, связанной с санкциями против РФ.

Факт 10. Приговоры могут быть уже в этом году

С учетом того, что большинство фигурантов дела о крунешии рейса MH17 самоустранились и не будут участвовать в судебном процессе (исключение - заочное участие Пулатова), суд может оказаться непродолжительным. "Не годы, а месяцы. В этом году, целиком вероятно, что мы уже получим первые обвинительные приговоры - по этим подозреваемым", - допускает Трюхан.

Но вообще длительность суда будет зависеть от многих факторов, уточняет Гук: кто будет присутствовать, с какими ходатайствами обратятся адвокаты, если они будут участвовать, решит ли суд допрашивать свидетелей и многое другое. Сейчас идут подготовительные слушания. Зарезервированы даты с 9 по 13 марта и с 23 по 27 марта 2020 года.

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