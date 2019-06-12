Кого Вакарчук ведет в Раду. Анализ кандидатов партии Голос

Музыкант и политик Святослав Вакарчук представил 8 июня список партии, а также 70 мажоритарщиков, которые будут бороться за мандаты в округах. LIGA.net проанализировала топ-50 партийного списка и топ-25 мажоритарщиков Голоса.

Три вывода о кандидатах Голоса.

Во-первых, соратники Вакарчука искали кандидатов в первую очередь в окружении Андрея Садового (Львовская мэрия, Самопомощь и Украинская галицкая партия).

Во-вторых, акцент сделан на отраслевых экспертах, юристах, антикоррупционерах, помощниках в Кабмине и парламенте. Еще в Голосе есть группа реформаторов из бывших замминистров из Минобразования, Минэкономразвития, Минздрава и представителей IT-индустрии.

В-третьих, мы не нашли среди кандидатов Вакарчука "людей олигархов" или дискредитированных политиков. С другой стороны, найти сильных людей во многих округах Голосу не удалось, партия смогла заполнить квоту мажоритарщиков лишь на треть. Можно сделать вывод, что ставка сделана на список.

СПИСОК ГОЛОСА

1. Святослав Вакарчук - лидер группы Океан Эльзы и глава партии Голос.

2. Юлия Клименко - экономист, экс-замминистра Минэкономразвития - директор компании в сфере недвижимости Interbud & RTC Boryspil Llc. Последнее место работы - вице-президент КСЕ. Работала коммерческим директором в Dragon Capital, собственником этой компании является бизнесмен Томаш Фиала, друг Вакарчука.

3. Кира Рудык - IT-предпринимательница, одна из основательниц стартапа Ring Ukraine. В 2018 году Amazon купил компанию за $1 млрд.

4. Ярослав Железняк - коммуникатор, советник по связям с парламентом стратегической группы советников при Кабмине.

5. Александра Устинова - антикоррупционная активистка, работала в Центре противодействия коррупции, ближайшая соратница Виталия Шабунина.

6. Олег Макаров - адвокат, один из управляющих партнеров адвокатской фирмы Кисиль и Партнеры.

7. Ярослав Юрчишин - антикоррупционный активист, экс-глава организации Transparency-Украина. В 2014 году работал пиарщиком телеканала Еспресо-ТВ, связанного с лидерами партии Народный фронт. Был советником секретаря СНБО Александра Турчинова, а ранее - помощником нардепа Леси Оробец, а также помощником Андрея Парубия на общественных началах. Выходец из национальной скаутской организации Пласт, как и Парубий.

8. Сергей Рахманин - журналист, заместитель главного редактора в издании Зеркало недели. Главред - Юлия Мостовая, жена Анатолия Гриценко.

9. Соломия Бобровская - общественная активистка, волонтер. Экс-замглавы Одесской ОГА при Михаиле Саакашвили.

10. Ольга Стефанишина - специалист по медицине, бывшая замминистра Минздрава.

11. Курдыдык Александр - юрист, партнер DLA Pipers.

12. Владимир Цабаль - экономист, партнер McKinsey & Company.

13. Андрей Осадчук - юрист, руководитель комиссии по борьбе с коррупцией в Киевском городском совете.

14. Роман Костенко - ветеран, офицер Альфы СБУ, киборг-защитник Донецкого аэропорта с позывным Гром.

15. Роман Лозинский - глава Украинской галицкой партии. В прошлом году приглашал львовян на форум ответственных христиан "Бог-человек-Украина".

16. Инна Совсун - экс-замминистра Минобразования, вице-президент КСЕ.

17. Леся Василенко - эксперт по образованию, бывшая замминистра Минобразования.

18. Рустем Умеров - бизнесмен, управляющий директор компании в сфере информационных технологий ASTEM, представитель Курултая крымскотатарского народа.

19. Алина Свидерская - юрист, экс-советница министра экономики Айвараса Абромавичуса, получила образование в Кембридже.

20. Андрей Шараскин - актер и режиссер, киборг-защитник Донецкого аэропорта с позывным Богема. Был заместителем Дмитрия Яроша по общественно-политическим вопросам в организации ДІЯ.

21. Алексей Сивирин - бизнес-аналитик Mckinsey Ukraine. Выпускник Киево-Могилянской академии 2016 года.

22. Максим Хлапук - помощник спикера Андрея Парубия на должности замруководителя секретариата главы ВР и эксперт программы Рада от USAID по внедрению прозрачности в ВР.

23. Андрей Гевко - экс-заместитель министра образования и науки. Помощник-консультант нардепа от Свободы Михаила Головко.

24. Иван Примаченко - основатель образовательной онлайн-платформы Prometheus.

25. Павел Кухта - экономист, заместитель главы стратегической группы советников при Кабмине, эксперт РПР. Пришел в команду Голоса, отказавшись от участия в политическом движении Люди важны. В Голосе руководит разработкой программы партии и законодательными инициативами.

26. Тамила Ташева - общественная активистка из Крыма, координатор KRYM-SOS.

27. Николай Давидюк - политтехнолог, член наблюдательного совета НСТУ от Радикальной партии Олега Ляшко.

28. Роман Супрун - советник министра Кабмина по работе с парламентом. Соучредитель общественно-экспертного проекта PolitEyes. Специализируется на digital-каналах адвокации и политической коммуникации.

29. Александра Дворецкая - волонтер, исполнительный директор благотворительного фонда Восток-SOS.

30. Сергей Притула - шоумен, ведущий, автор юмористических шоу.

31. Екатерина Сорока - юрист, зоозащитница, соучредитель организации Единая планета.

32. Ярина Ключковская - специалист по коммуникациям, преподаватель Львовской бизнес-школы. Возглавляла коммуникационные подразделения Microsoft Ukraine, Group DF, UMC (теперь - МТС Украина) и Metro Cash & Carry Ukraine.

33. Дмитрий Романович - соратник Святослава Вакарчука, консультант Европейского банка реконструкции и развития, экс-советник министра экономического развития и торговли, член партии Демальянс, участвовал в политической инициативе Люди важны.

34. Анастасия Розлуцкая - координатор бесплатных курсов украинского языка.

35. Юрий Соколов - заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог. Был представлен Вакарчуком в числе первых лиц партии Голос.

36. Юлия Гвоздович - депутат Львовского горсовета от Украинской галицкой партии. Член ассоциации участников программы Молодежь изменит Украину фонда Богдана Гаврилишина.

37. Олег Закапко - активист Евромайдана из Харькова, член партии Самопомощь. В Facebook он распространил фотографию, где Иванна Климпуш-Цинцадзе держит на руках его ребенка. Цинцадзе - десятый номер в списке Европейской солидарности.

38. Ярина Ясиневич - историк, жена главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Руководитель программ Центра исследований освободительного движения.

39. Александр Борняков - IT-предприниматель, депутат городского совета Одессы от Самопомощи. Сооснователь компаний VertaMedia Intersog, Cliсkky, а также управляющий партнер бизнес-инкубатора WannaBiz.

40. Владимир Венгер - чиновник секретариата Верховной Рады. С 2010 по 2014 работал помощником-консультантом нардепа Руслана Князевича, а также руководил секретариатом комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

41. Виталий Жеганский - общественный активист из Днепра, участник проекта Новые лидеры. Региональный представитель организации Centre UA. Выступает за развитие сел европейскими методами.

42. Юрий Бугай - руководитель проектного офиса системы электронной медицины в Украине eHealth.

43. Юрий Бабинец - специалист по рекламе, в прошлом - программный директор на радиостанциях.

44. Владимир Семенихин - преподаватель Киевской школы экономики, руководитель офиса по реформированию административных услуг при Кабмине. Работал директором по маркетингу в Roshen и Mars Ukraine.

45. Ярослав Герасим - профессор кафедры украинской фольклористики ЛНУ им. И. Франко, декан филологического факультета.

46. Ростислав Туркевич - бизнесмен, адвокат, сотрудник банка Львів. Один из основателей Львовского инвестиционного общества.

47. Юлия Безвершенко - преподаватель Киево-Могилянской академии. Председатель совета молодых ученых при отделении физики и астрономии НАН Украины. Кандидат физико-математических наук.

48. Елена Иванченко - глава организации Центр экспертизы политики.

49. Богдан Панкевич - политик, общественный деятель. Глава политсовета Украинской галицкой партии, член Нестеровской группы вместе с Евгением Глибовицким. В прошлом - почетный консул Нидерландов во Львове.

50. Сергей Адамович - доктор исторических наук, профессор Прикарпатского национального университета имени В. Стефаника. Экс-депутат Ивано-Франковского областного совета. В 2014 году баллотировался в ВР по списку Свободы на 134 месте.

МАЖОРИТАРЩИКИ

LIGA.net отобрала, на наш взгляд, самых перспективных списочников Голоса - всего 25 человек. И выделили из них самых примечательных кандидатов.

"Еврооптимисты"

1. Виктория Пташник (223 округ, Киев) - адвокат, действующий нардеп, специалист в сфере антимонопольного законодательства. Входила во внефракционное объединение Европтимисты. Прошла в Раду по избирательному списку Самопомощи. Была исключена из фракции. Муж - Александр Мамуня, один из пяти партнеров юрфирмы AEQUO, где его коллегой является Анна Бабич - гражданская супруга экс-замглавы АП Алексея Филатова.

2. Леонид Емец (221 округ, Киев) - действующий нардеп, доктор юридических наук, еврооптимист, член фракции Народный фронт. Был в числе депутатов и министров, которые взяли на поруки Николая Мартыненко, обвиняемого НАБУ в хищении с госпредприятия ВостГОК. Побеждал на этом округе в 2014 году. Состоял в партиях Наша Украина и Батькивщина.

3. Павел Ризаненко (97 округ, Киевская область) - действующий нардеп-мажоритарщик, входит во фракцию БПП (группа УДАР), еврооптимист. В 2012 году был избран народным депутатом в этом же округе от партии УДАР. В 1996-1999 годах работал аудитором в Ernst & Young. Третий раз идет по своему округу с новым политическим брендом Вакарчука.

4. Виктория Войцицкая (155 округ, Ровненская область) - действующий нардеп, член фракции Самопомощь, еврооптимист. До этого работала финансовым директором ЗАО Тисагаз. Племянница известного экономиста Александра Пасхавера.

"Львовские"

5. Наталия Пипа (115 округ, Львовская область) - общественная активистка, баллотировалась во Львовский облсовет от Украинской галицкой партии в 2015 году, но проиграла. Стала помощником депутата, ставшего получивший мандант от этой партии в облсовете.

6. Марта Романяк (116 округ, Львовская область) - начальник управления IT-департамента развития Львовского горсовета.

7. Ярослав Рущишин (117 округ, Львовская область) - предприниматель, основатель Львовской бизнес-школы.

8. Галина Васильченко (118 округ, Львовская область) - депутат Львовской облсовета от Украинской галицкой партии.

9. Олег Шиба (119 округ, Львовская область) - бизнесмен, член Украинской галицкой партии, имеет среднее образование. Собственник автосервиса.

10. Елейко Тарас (120 округ Львовская область) - предприниматель, на местных выборах в 2015 году баллотировался от партии Воля Юрия Деревянко, которая влилась в Движение новых сил Михаила Саакашвили.

11. Дмитрий Огнев (121 округ, Львовская область) - фермер, владелец фермерского предприятия Меринос-Запад.

12. Виталий Андрейко (122 округ, Львовская область) - застройщик, партиец Украинской галицкой Партии. Руководитель отделения ПриватБанка. В 2014 году на этом округе победил Владимир Парасюк. После первого тура президентских выборов, Андрейко распространил ссылку, где Зеленского назвали "проссийским шоуменом без идентичности".

13. Тарас Чолий (123 округ, Львовская область) - руководитель IT-отдела Львовского горсовета, развивает сервисы e-government в Львове.

14. Ведровська Валентина (124 округ, Львовская область) - общественный деятель, занимается развитием общин.



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IT-предприниматели

15. Тарас Керечан (73 округ, Закарпатская область) - операционный менеджер украинского стартапа Ring.

16. Тарас Козак (211 округ, Киев) - предприниматель, президент инвестгруппы в сфере интернет-трейдинга Универ, председатель бюджетного комитета общественного совета Минфина. Дважды безуспешно баллотировался в Верховную Раду по Тернопольской области (2012, 2014).

17. Виктор Евпак (194 округ, Черкассы) - молодой предприниматель, построивший одну из крупнейших IТ-компаний в Черкассах eKreative. Разработали приложение, позволяющее родителям контролировать, сколько времени их дети проводят в сети.

Региональные лидеры

18. Замидра Сергей (96 округ, Киевская область) - голова Немешаевского поселкового совета, который развивает в Немешаево "умный городок" и хочет масштабировать этот опыт на другие небольшие города в стране. Участник проекта Новые лидеры.

19. Максим Черкашин (163 округ, Тернопольская область) - участник проекта Новые лидеры, один из организаторов фестиваля "Файне місто. Работал в школе учителем немецкого языка. Закончил программу по имиджу руководителя в Институте социально-гуманитарных связей в Москве. Был советником мэра Тернополя. Консультирует Ассоциацию городов Украины.

20. Алла Квач (167 округ, Тернопольская область) - с 2015 года стала мэром 10-тысячного городка Залещики и занимается возвращением его туристической привлекательности. До этого работала стоматологом. Средний сын - разведчик батальона "Айдар" - погиб в боях в Донбассе в 2014 году.

21. Павел Билецкий (182 округ, Херсон) - херсонский предприниматель. Он и его брат известны, как бизнесмены, которые развивают локальный туризм. Они являются организаторами фестивалей Тишо-Тишо и ХерсON FEST.

22. Виктор Артеменко (191 округ, Хмельницкая область) - активист и проектный менеджер по адвокации Реанимационного пакета реформ (РПР). Последнее место работы Минздрав.

Другие

23. Александр Данилюк (72 округ, Закарпатская область) - полевой врач, участник боевых действий. После АТО пошел работать в Минздрав, развивает систему экстренной медицинской помощи. В 2012 и 2014 году на этом округе побеждал двоюродный брат братьев Балог Василий Петевка.

24. Ирина Колесник (13 округ, Винницкая область) - депутат Винницкого облсовета от Самопомощи.

25. Зауральский Ростислав (146 округ, Полтавская область) - врач-гинеколог из Кременчуга. В партии его представляют, как человека, который ввел систему по уменьшению количества случаев послеродовых осложнений.

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