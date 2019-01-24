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24.01.2019, 23:51
Коллеги Януковича. 5 диктаторов, которым тоже не удалось

Сбежавшему диктатору Виктору Януковичу дали всего 13 лет за государственную измену. И ему повезло. В стране, которую он, согласно приговору суда, предал, сохранилась демократия. Раньше диктаторов чаще всего убивали конкуренты или разъяренные граждане. Сейчас, как правило, судят. LIGA.net собрала 5 примеров коллег Януковича.

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Николае и Елена Чаушеску (фото - ЕРА)

Николае Чаушеску

Генсек румынской компартии и президент республики Румыния расстрелян после приговора суда. Во время революции 1989 года Чаушеску с женой Еленой Чаушеску бежали, но были задержаны. Ему предъявили обвинения в разрушении национальной экономики, институтов государства и вооруженном выступлении против народа. Трибунал приговорил Чаушеску и его жену Елену к расстрелу. На обжалование дали десять дней, но потом передумали и привели приговор в исполнение через несколько часов.

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Ирина Шевченко
корреспондент портала Liga.net
Ирина Шевченко
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Теги: Слободан Милошевич, диктаторы, суды над диктаторами, саддам хусейн
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