Коллеги Януковича. 5 диктаторов, которым тоже не удалось

Сбежавшему диктатору Виктору Януковичу дали всего 13 лет за государственную измену . И ему повезло. В стране, которую он, согласно приговору суда, предал, сохранилась демократия. Раньше диктаторов чаще всего убивали конкуренты или разъяренные граждане. Сейчас, как правило, судят. LIGA.net собрала 5 примеров коллег Януковича.

Николае и Елена Чаушеску (фото - ЕРА)

Николае Чаушеску

Генсек румынской компартии и президент республики Румыния расстрелян после приговора суда. Во время революции 1989 года Чаушеску с женой Еленой Чаушеску бежали, но были задержаны. Ему предъявили обвинения в разрушении национальной экономики, институтов государства и вооруженном выступлении против народа. Трибунал приговорил Чаушеску и его жену Елену к расстрелу. На обжалование дали десять дней, но потом передумали и привели приговор в исполнение через несколько часов.