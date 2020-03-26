Президент Украины Владимир Зеленский перед выбором: либо страна принимает антиколомойский закон и получает кредит МВФ, либо Украину ждет дефолт. Часть депутатов Слуги народа открыто защищает интересы Игоря Коломойского, часть - публично выступила против олигарха. В партии власти де-факто произошел раскол, который может закончиться выходом из фракции 20-25 депутатов из орбиты олигарха. Подробности - в материале LIGA.net.

МВФ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

МВФ требует от Украины закон о банках (антиколомойский закон) и земельную реформу, отметили в комментарии LIGA.net два собеседника в руководстве фракции СН. Если закон против возвращения ПриватБанка будет принят, Фонд может увеличить поддержку Украины с $5,5 млрд до $8 млрд, пишет Financial Times. Соглашение также откроет возможность получить $1 млрд от Всемирного банка, ЕБРР и Евросоюза.

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Кабмин внес антиколомойский закон в Раду. На следующий день депутаты из условной группы Коломойского внесли в парламент четыре альтернативных законопроекта. Это позволит затянуть голосование (альтернативные законы по регламенту должны быть рассмотрены до голосования за основной).

Во-первых, затянет рассмотрение на комитете. Во-вторых, затянет рассмотрение в Раде (если по полной процедуре, тогда автор выступает 10 минут, ему задают вопросы).

Свои варианты закона подали бизнес-партнер олигарха и нардеп группы За будущее Игорь Палица, экс-журналисты телеканала 1+1 Александр Дубинский (СН) и Ольга Василевская-Смаглюк (СН), а также Олег Дунда (СН), который на момент избрания нардепом входил в совет директоров компании Independence. Глава набсовета этой компании - Станислав Шейхетов, свояк бизнес-партнера Коломойского Геннадия Боголюбова.

Василевская-Смаглюк, отвечая на вопросы LIGA.net, объяснила свои действия желанием защитить идею закона от обжалования в Конституционном суде.

"Я его поддерживаю, но подала альтернативный закон, где предложила убрать нормы, не соответствующие 58-й статье Конституции. Я поменяла в заключительных положениях, что если идет обжалование в судах, то нельзя отматывать это назад", - отметила она.

В ответ на попытки олигарха саботировать закон, группа депутатов Слуги народа из 25 человек выступила с открытым призывом к Верховной Раде принять документ Кабмина. "Это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта", - говорится в обращении.

Один из инициаторов обращения Никита Потураев сообщил LIGA.net, что документ не согласовывался с президентом, поскольку сказанное в нем "соответствуют политической позиции" Зеленского.

В случае дефолта в Украине наступит социально-экономический хаос. Но мы не Греция - нас спасать миллиардами не будут. У нас будет сценарий Аргентины

"Не надо рассказывать, что мы будем строить альтернативную демократию. Альтернативные планы – это Россия и Северная Корея. Секрет развитости в том, что ты создаешь прогнозируемые и прозрачные правила, по которым существует экономика. А любые поиски альтернатив приводят к дефолтам, как в Аргентине", - считает Потураев.

В то же время Коломойский, который открыто выступает за сценарий с дефолтом, приводит в пример Грецию. "США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. Мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал олигарх в интервью FT за 2019 год.

Потураев с этим предложением не согласен. "В случае дефолта неизбежно наступит социально-экономический хаос. И пример Греции не проходит - это была скоординированная история, при которой в страну вливали миллиарды евро. А в нас миллиарды никто вливать не будет. Мы не Греция. А вот Аргентиной мы можем стать запросто", - заявил нардеп.

ГОЛОСОВ НЕ ХВАТАЕТ

Пока неизвестно, когда пройдет внеочередное заседание Рады. Сначала заседание планировалось на 26 марта, потом перенесли на 28 марта. После сегодняшней встречи президента с лидерами фракциями даты не назывались. "Сессия – в ближайшие дни. Фракция завтра (27 марта) под вечер", - сообщил LIGA.net один из руководителей СН.

Два собеседника LIGA.net в руководстве фракции сообщили, что голосов под антиколомойский закон в СН пока не хватает - есть 200 из 248. "Мажоритарщики разъехались по округам. Часть из них прямо говорит, что не приедут на заседание, потому что боятся за здоровье", - говорит один из руководителей СН.

Он отмечает, что 20-30 депутатов "заболели", 15 - это группа Коломойского, еще около десяти "боятся" голосовать против интересов олигарха. Поэтому Слуга народа ищет поддержки у других фракций.

Поддержку обещает фракция Голос, и, вероятно, Евросолидарность. Нардеп из ЕС Алексей Гончаренко сообщил LIGA.net, что фракция поддержит антиколомойский закон. "Нельзя допустить, чтобы через "самый честный в мире" украинский суд произошел возврат ПриватБанка", - заявил он.

В то же время его коллега по фракции Ирина Геращенко не так однозначна. "Если говорить о так называемом пакете МВФовских законов, в частности о банках, то там до сих пор предусмотрена норма о компенсации бывшим владельцам ПриватБанка… Мы не будем поддерживать эту норму. Хотя в целом за закон, если уберут эту норму, наша политсила будет голосовать", – сообщила Геращенко журналистам.

Депутат СН Потураев настроен оптимистично. "Я считаю, что человек, который не поддержит этот закон, будет голосовать против Украины", - отметил он.

При этом закон еще должен рассмотреть профильный комитет. Как сообщил LIGA.net глава комитета Даниил Гетьманцев, на данный момент неизвестно, когда будет заседание. По мнению Василевской-Смаглюк, законопроект правительства необходимо доработать и после этого выносить в зал на голосование.

СЛУГУ НАРОДА МОГУТ ПОКИНУТЬ 20-25 ДЕПУТАТОВ КОЛОМОЙСКОГО

Буквально пару дней назад один из руководителей СН говорил, что рассмотрение закона может стать "настоящей открытой войной". "Боюсь, парламент может этого не выдержать", - заявил он.

"Раньше диалог был такой, что если дело дойдет до этого закона, то его согласуют с Коломойским и внесут версию, которая будет его устраивать. А для МВФ мы будем делать вид, что это депутаты испортили хороший закон. Но сейчас правительство внесло документ без согласования с ним", - объясняет собеседник в руководстве фракции.

"Худший сценарий сейчас: мы принимает несогласованный с Коломойским закон, выйдут его 20-25 человек, перейдут в За будущее, а нам в течение месяца надо делать коалицию", - отмечает собеседник.

Нардеп от СН Егор Чернев не видит предпосылок для такого сценария. "Я не считаю, что это какой-то водораздел, который приведет к расколу", - сообщил он LIGA.net.

Депутат из орбиты Коломойского Василевская-Смаглюк говорит, что фракция может развалиться из-за рассинхронизации действий Кабмина, Офиса президента и Рады. "Секвестры бюджета узнаются в последний момент. Несогласованность и рассинхрон могут привести к дефрагментации. Нужно садиться и договариваться. Это касается и мирных инициатив, и законов о банке, и бюджета. Тогда сможем сберечь целостность", - говорит нардеп.

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