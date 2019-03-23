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23.03.2019, 11:43

"Коломойский мне не хозяин". Интервью Зеленского - за минуту

Владимир Зеленский с супругой Еленой (скриншот видео)

Зеленский о необходимости переговоров с Россией, отсутствии меморандума с Коломойским и выплатах для Донецка и Луганска

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский с супругой Еленой дали интервью телеканалу ICTV. Два предыдущих интервью с другими кандидатами записывались в студии телеканала, а это – дома у Зеленского, за столом и на фоне деревьев, в домашней и комфортной атмосфере. Поэтому интервью нельзя назвать сложным для Зеленского. Что рассказали самый рейтинговый кандидат (согласно опросам) и его супруга - очень коротко в 10 тезисах от LIGA.net.

Нужны переговоры с Россией. Сработает ли – не знает. "Нужны переговоры с Россией. Я считаю, что они должны быть при свидетелях, когда приезжают представители ЕС. Это лучший формат. Я не знаю, как это сработает. Обещаний на себя не могу взять…Но я думаю, возможно договориться с Россией, чтобы ввести миротворцев на линию разграничения. Потом миротворцы переходят в города и села, а затем в Донецк и Луганск".

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Нужно начать информационную войну. "Я считаю, что нам нужно начать информационную войну и победить в ней… Люди, живущие на оккупированных территориях, должны вернуться в поле понимания, что они украинцы. Для этого нужно сделать мощный русскоязычный канал, который был бы международным и вещал на территорию Крыма, Донецка и Луганска, Европы, США и Израиля. Который прагматично показывал бы реальные новости и реальную жизнь в Украине".

Хочет платить пенсии жителям Луганска и Донецка. "Я считаю, что мы должны платить им пенсии. Понятно, что они приезжают на территорию Украины, получают и уезжают. Но большая часть людей отрезана. Я бы это вернул".

Не представляет, как вернуть Крым. "Мы же понимаем, когда вернется Крым – когда будет смена власти в России… Наш президент сказал, что после выборов вернет Крым. Я не представляю, как это сделать".

Заставит всех платить налоги. "Нулевая декларация – это очень важно. Мы все простили друг друга. С этого момента давайте платить налоги. Если ты не платишь, ты садишься в тюрьму".

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Коломойский ему не хозяин. "Некоторые СМИ пишут о моей зависимости от господина Коломойского и связывают с тем, что я работаю на 1+1…У меня нет с ним никаких договоренностей, подписей и меморандумов по поводу того, что "Я служу хозяину Коломойскому". Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина".

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Готов к пародиям на себя после победы. "Квартал не сможет забыть все хорошее, что с нами было. Поэтому пародии будут комплиментарнее, чем хотелось. Но есть Лига смеха, 300 команд, они молодые и дерзкие… Я готов к шуткам. Я считаю, что критика по делу – это хорошо, а критика юмористическая – это высший пилотаж и это правильно".

Жена была против похода в политику. "Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта… Но меня пытались беречь от этого на ранних этапах, чтобы я не нервничала…С момента, когда я поняла, что решение принято и дорога выбрана, стараюсь держать себя в руках и успокаиваться".

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Пока не думает о статусе первой леди. "Я взяла себе в жизни тайм-аут для того, чтобы пока об этом не думать. Я знаю, что это сложная роль…Мне кажется, что первая леди не обязательно должна брать на себя главную роль. Этот тандем должен повторять то, что происходит в семье. У нас в семье есть лидер. Я помогаю и поддерживаю как могу".

Будет редактировать речи президента-мужа. "Буду редактировать. Жалко, что нельзя во время речи сразу редактировать".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы 2019, интервью
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