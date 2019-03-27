Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 11:55

"Коломойский перешел черту". Интервью Порошенко - за минуту

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Порошенко о беглеце Коломойском, советах Зеленскому и точке невозврата для Украины

Реклама
Реклама

За пять дней до выборов президент Петр Порошенко стал гостем программы Свобода слова на телеканале ICTV. Почему Игорь Коломойский перешел красную черту и когда Украина может отказаться от импорта газа - коротко пересказывает LIGA.net.

Коломойский не решает, кто будет президентом. "Ни Коломойскому и не Путину решать, кто будет украинским президентом. Исключительные конституционные полномочия для этого имеет украинский народ. И я буду делать все необходимое для того, чтобы защитить конституционные права украинского народа".

Реклама

И вообще Коломойский перешел красную черту. "В 2015-2016 годах, когда Приватбанк был доведен до банкротства, собственники банка, а это именно Игорь Коломойский, выкачали из Приватбанка миллиарды долларов…Коломойский тогда сбежал со страны и украденными деньгами пытается организовать дестабилизацию ситуации в государстве… То, что мы видим по одному из национальных телеканалов, свидетельствует о том, что красная линия пройдена".

Поэтому он подал иск против канала Коломойского. "Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я принял решение подать иск против канала и это – элемент защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить и ничего у вас не получится".

Читайте также: Порошенко подает в суд на 1+1 за "ущерб чести и достоинству"

Но главный оппонент - Путин! "Мой союзник – это украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент – это Путин. И когда мы говорим о том, что нам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинских интересов, обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики, это делается в том числе для того, чтобы изменения, которые произошли за последние 5 лет, стали необратимыми".

Читайте также
"Партии - запретить!". Четвертые президентские дебаты - за минуту 26.03.2019Четверо на финише. С чем топ-кандидаты пришли к первому туру 26.03.2019"Зеленский - тест на самоубийство". Интервью Тимошенко за минуту 25.03.2019

А еще тут Бойко с Медведчуком побежали в Москву. "Еще выборов нет, а Бойко с Медведчуком уже побежали говорить с Медведевым. Они не говорят об освобождении наших военных, выводе оккупационные войска и прекращении войны. У них нет других тем для разговора с Россией, кроме закупки газа".

Читайте также: СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым

Советует Зеленскому почитать слова гимна украинской армии. "Это к ним (властям России, – ред.) некоторые наши кандидаты собираются на коленях или на поезде, или еще в какой-то позе ползти и плакать для того, чтобы вымолить "царское прощение"… У нас есть слова гимна украинской армии, который начинается словами "Зродилися ми великої години", и там есть такие слова "Бо плач не дав нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ". Уважаемые господа кандидаты, вы хотя бы гимн украинской армии почитайте и найдете ответы на то, какое поведение должен демонстрировать украинский лидер".

К 2022 году Украина может перестать импортировать газ. "В 2017 году Украина потребила 14 млрд кубометров вместо 52, а в 2018 году – 10,5 млрд. Я подчеркиваю: если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой. Мы прекратим импортировать газ".

Реклама

А в 2024 году Украина может стать региональным лидером. "Сегодня мы имеем сильную армию, уникальные возможности в экономике и международные открытые соглашения, поддержку мира и, самое главное, энергию украинской нации, которая позволила бы нам построить великую Украину. Умоляю и призываю – поверьте. Через пять лет мы способны построить настоящего регионального лидера".

Верит в победу! "Я тоже оптимист и твердо убежден, что сегодня страна продемонстрирует ответственное голосование, что результаты волеизъявления граждан будут защищены, выборы будут свободными, прозрачными, честными, и это даст нам возможность продолжать движение вперед и пройти точку невозврата от Советского Союза и Российской империи".

И точку невозврата в прошлое определил. "Точкой невозврата являются президентские и парламентские выборы 2019 года. Потому что эти два судьбоносных события – формирование проевропейской коалиции в Верховной Раде и избрание проевропейского президента и верховного главнокомандующего – позволят гарантировать принятие необходимых решений и продолжение необходимых реформ, а также свободное будущее для украинской нации".

Читайте также: "Зеленский - тест на самоубийство". Интервью Тимошенко за минуту

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, свобода слова, интервью, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Государство им. Ахметова. Сколько олигарху стоили 5 лет Порошенко
Люди Государство им. Ахметова. Сколько олигарху стоили 5 лет Порошенко
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 