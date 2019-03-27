"Коломойский перешел черту". Интервью Порошенко - за минуту

За пять дней до выборов президент Петр Порошенко стал гостем программы Свобода слова на телеканале ICTV. Почему Игорь Коломойский перешел красную черту и когда Украина может отказаться от импорта газа - коротко пересказывает LIGA.net.

Коломойский не решает, кто будет президентом. "Ни Коломойскому и не Путину решать, кто будет украинским президентом. Исключительные конституционные полномочия для этого имеет украинский народ. И я буду делать все необходимое для того, чтобы защитить конституционные права украинского народа".

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И вообще Коломойский перешел красную черту. "В 2015-2016 годах, когда Приватбанк был доведен до банкротства, собственники банка, а это именно Игорь Коломойский, выкачали из Приватбанка миллиарды долларов…Коломойский тогда сбежал со страны и украденными деньгами пытается организовать дестабилизацию ситуации в государстве… То, что мы видим по одному из национальных телеканалов, свидетельствует о том, что красная линия пройдена".

Поэтому он подал иск против канала Коломойского. "Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я принял решение подать иск против канала и это – элемент защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить и ничего у вас не получится".

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Но главный оппонент - Путин! "Мой союзник – это украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент – это Путин. И когда мы говорим о том, что нам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинских интересов, обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики, это делается в том числе для того, чтобы изменения, которые произошли за последние 5 лет, стали необратимыми".

А еще тут Бойко с Медведчуком побежали в Москву. "Еще выборов нет, а Бойко с Медведчуком уже побежали говорить с Медведевым. Они не говорят об освобождении наших военных, выводе оккупационные войска и прекращении войны. У них нет других тем для разговора с Россией, кроме закупки газа".

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Советует Зеленскому почитать слова гимна украинской армии. "Это к ним (властям России, – ред.) некоторые наши кандидаты собираются на коленях или на поезде, или еще в какой-то позе ползти и плакать для того, чтобы вымолить "царское прощение"… У нас есть слова гимна украинской армии, который начинается словами "Зродилися ми великої години", и там есть такие слова "Бо плач не дав нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ". Уважаемые господа кандидаты, вы хотя бы гимн украинской армии почитайте и найдете ответы на то, какое поведение должен демонстрировать украинский лидер".

К 2022 году Украина может перестать импортировать газ. "В 2017 году Украина потребила 14 млрд кубометров вместо 52, а в 2018 году – 10,5 млрд. Я подчеркиваю: если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой. Мы прекратим импортировать газ".

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А в 2024 году Украина может стать региональным лидером. "Сегодня мы имеем сильную армию, уникальные возможности в экономике и международные открытые соглашения, поддержку мира и, самое главное, энергию украинской нации, которая позволила бы нам построить великую Украину. Умоляю и призываю – поверьте. Через пять лет мы способны построить настоящего регионального лидера".

Верит в победу! "Я тоже оптимист и твердо убежден, что сегодня страна продемонстрирует ответственное голосование, что результаты волеизъявления граждан будут защищены, выборы будут свободными, прозрачными, честными, и это даст нам возможность продолжать движение вперед и пройти точку невозврата от Советского Союза и Российской империи".

И точку невозврата в прошлое определил. "Точкой невозврата являются президентские и парламентские выборы 2019 года. Потому что эти два судьбоносных события – формирование проевропейской коалиции в Верховной Раде и избрание проевропейского президента и верховного главнокомандующего – позволят гарантировать принятие необходимых решений и продолжение необходимых реформ, а также свободное будущее для украинской нации".

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