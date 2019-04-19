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19.04.2019, 08:30

Команда Зеленского. Люди Авакова, бывший регионал, экс-министры

Команда Зеленского. Люди Авакова, бывший регионал, экс-министры - Фото
Владимир Зеленский (фото - facebook.com/ze2019official)

Среди членов команды Зеленского: экс-министры, люди из орбиты Авакова и экс-член Партии регионов

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В четверг, 18 апреля, Владимир Зеленский наконец-то представил свою команду, которая "пойдет с ним в Администрацию президента". Кто какие должности будет занимать конкретно Зеленский не рассказал, отметив, что им еще предстоит пройти отбор. Зеленский назвал 20 имен. Кто они такие - разобралась LIGA.net. Фамилии представлены в порядке, в котором Зеленский называл их в эфире 1+1.

Руслан Стефанчук – реформа государственных и правовых институтов. Идеолог штаба. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

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Иван Баканов – работа с Верховной Радой. Глава партии Слуга народа, а с 2013 года - руководитель компании Квартал 95. В одном из интервью, отвечая на вопрос о возможном назначении главой АП, сказал, что он – "командный игрок и будет играть там, где будет нужно". В тоже время сообщил, что по второму образованию прокурор и был бы не против поработать в органе, отвечающем за соблюдение законности.

Дмитрий Разумков – внутренняя политика. Политтехнолог и спикер штаба. В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Отец – Александр Разумков, украинский политик, замсекретаря СНБО при президенте Леониде Кучме. Отец был женат на журналистке Юлии Мостовой, которая сейчас замужем за Анатолием Гриценко.

Александр Данилюк международные отношения, экономическая, финансовая и банковская политика. Бывший министр финансов (2016-2018). В Администрации президента Виктора Януковича возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. В 2014-2015 годах – постоянный представитель Петра Порошенко в Кабмине, а в 2015-2016 годах – замглавы АП. Источники LIGA.net сообщали, что он может возглавить Министерство иностранных дел, однако сам Данилюк эту информацию не подтвердил. Но и не опроверг.

Руслан Рябошапка – правоохранительная и антикоррупционная политика. Член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в 2016-2017 годах. До этого с 2014 года – замминистра юстиции. В 2010 году был назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабинета министров Николая Азарова. В 2011-2013 годах - замдиректора департамента юридического обеспечения секретариата правительства.

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Галина Янченко – антикоррупционная политика и диджитал-решения. Глава Совета общественного контроля НАБУ. В 2014-2015 годах – депутат Киевсовета (фракция Демальянс). В 2013-2015 году была аналитиком Центра противодействия коррупции. Замужем за Виктором Андрусивем - исполнителным директором Украинского института будущего, один из соучередителей которого - Антон Геращенко (читай - Аваков).

Денис Монастырский – правоохранительная система. Член конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. В комисии в свое время заменил нардепа от Народного фронта Геращенко – экс-советника министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.

Сергей Ионушас – органы правосудия. Директор юридической фирмы Гелон, которая представляла интересы студии Квартал 95 в судебных процессах. Согласно информации на сайте фирмы, Зеленский "ее рекомендует".

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Иван Апаршин – оборона и безопасность. Полковник запаса. Перед первым туром Анатолий Гриценко представил Апаршина общественности как своего потенциального министра обороны. Бывший директор Департамента военной политики Минобороны и главный инспектор Минобороны. На парламентских выборах 2014 баллотировался в парламент по спискам партии Гриценко - Гражданской позиции. Именно Гриценко и посоветовал Апаршина.

Ирина Венедиктова – судебная система. Юрист, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юрфака Харьковского национального университета имени Каразина. Участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, однако не сдала экзамен.

Даниил Гетьманцев – экономика, финансы и налоги. Профессор кафедры финансового права КНУ имени Тараса Шевченко. Член Европейской ассоциации налоговых профессоров. Почетный президент юридической компании Jurimex. В 2016 году участвовал в конкурсе в Верховный суд, однако не прошел отбор.

Виктория Страхова – банковская деятельность. Работала корпоративным секретарем национализированного Приватбанка с января 2017 года, а до этого с марта 2016 года участвовала в процессе национализации банка со стороны Нацсовета реформ. Летом 2017 года со скандалом уволилась с Приватбанка, поскольку решила публично рассказать о том, как на самом деле происходила национализация, как себя вели ее главные участники и что осталось за кадром.

Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления. Отвечает в команде Зеленского за построение пула собственных медиа – самого большого Telegram-канала среди политиков, Instagram-сообщества и сетки собственных YouTube-каналов.

Александр Мережко – международные отношения и народовластие. Доктор юридических наук, в 2017-2018 годах – профессор Университета государственной фискальной службы. Принимал участие в конкурсе в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Олег Бондаренко – экологическая политика. Глава Всеукраинской организации Зеленый фонд. Согласно информации на сайте организации, Бондаренко - юрист с 25-летним стажем. Кстати, членом правления Зеленого фонда является экс-судья Голосеевского райсуда Киева Максим Фролов, которого уволили с должности судьи за нарушение присяги.

Марина Бардина – равные права и возможности мужчин и женщин. Помощница нардепа Сергея Лещенко. В ноябре 2018 года Лещенко и Бардина попали в ДТП. Обошлось без серьезных последствий.

Сергей Кальченко - избирательное законодательство и права человека. Уполномоченный представитель Зеленского в Центральной избирательной комисии. Ассоциированный партнер юридической компании Hillmont Partners. Именно Кальченко помог российскому актеру Федору Добронравову отменить в суде запрет на въезд в Украину.

Андрей Герус - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование. Экс-член НКРЭКУ, и экс-исполнительный директор инвестиционной группы Concorde Capital. Ныне - руководитель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг. В 2015 году неудачно баллотировался в Киевсовет от Самопомощи.

Сергей Бабак – образование и наука. Директор образовательных программ Украинского института будущего. Сооснователем этого института является нардеп Антон Геращенко.

Евгений Комаровский – медицина. Популярный телеведущий и блогер. Критикует медицинскую реформу министра Ульяны Супрун. В 80-х годах прошлого столетия работал врачом в реанимационном отделении детской инфекционной больницы Харькова. Впоследствии работал в частных клиниках, а в 2006 году открыл собственный медицинский центр Клиником.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Владимир Зеленский, выборы 2019, зекоманда
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