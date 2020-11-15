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15.11.2020, 20:00
Конец войны в Карабахе, карантин выходного дня и волки-защитники овец: новости недели

В Нагорном Карабахе закончилась война, у Зеленского и других топ-политиков выявили коронавирус, в Украине ввели карантин выходного дня, Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление уже в 2027 году, вакцина Pfizer показала отличный промежуточный результат, а ученые создали роботов-волков, которые защищают овец. Обзор LIGA.net.

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В Нагорном Карабахе закончилась война

В Азербайджане празднуют соглашение по Нагорному Карабаху (Фото – Roman Ismayilov, EPA)

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления "о прекращении карабахской войны", которое также подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев

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Премьер Армении назвал это "очень тяжелым решением". Он заявил, что принял это решение в результате "глубокого анализа военной ситуации". "Также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации", – добавил премьер. По его словам, Армения пошла на уступки из-за опасности образования котла для военных.

О чем договорились Россия, Армения и Азербайджан:

1. С 10 ноября в регионе полностью прекращаются все боевые действия, а Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях.

2. Создается миротворческий центр, который будет контролировать ход перемирия. По словам Алиева, туда войдут не только российские, но и турецкие военные, хотя в самом документе об этом нет ни слова. 

3. Россия вводит в НК 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц спецтехники. Российские войска будут расположены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, объединяющего Армению и НК. Параллельно этому оттуда выводятся армянские войска. Срок пребывания россиян – пять лет с возможностью автоматического продления на этот же срок, если ни Ереван, ни Баку не захотят обратного.

4. До 15 ноября Армения вернет Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский район, до 1 декабря – Лачинский район. Лачинский коридор, обеспечивающий связь между Арменией и НК, не затронет отвоеванную Азербайджаном Шуши и будет контролироваться Россией, а гарантии безопасности движения по коридору ложатся на Баку. В течение трех лет будет создан новый маршрут движения по Лачинскому коридору с передислокацией туда российских миротворцев.

5. Стороны обязались провести обмен военнопленными, заложниками, а также телами погибших. А в НК вернутся все беженцы под контролем ООН.

6. Все экономические и транспортные связи в НК разблокируются. При этом Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западным Азербайджаном и Нахичеванем (входит в состав Азербайджана, но отделен от него, в частности, Арменией). Такой коридор существовал до войны, и этот пункт предусматривает возврат к довоенному состоянию. Однако с одним уточнением – контроль над транспортным сообщением получает Погранслужба ФСБ России. При желании Россия сможет получить влияние, в частности, на торговое сообщение Армении с Ираном, сделав Ереван еще более экономически зависимым от Кремля.

Из-за подписания договора в Армении начались протесты, сопровождавшиеся штурмом административных зданий, столкновением с силовиками, грабежами и даже избиением политика. Оппозиция требует отставки Пашиняна и отмены договоренностей. При этом отменить часть из них будет тяжело, поскольку Россия уже ввела войска в регион. 

Теперь армяне, живущие в районах Нагорного Карабаха, которые скоро должны перейти Азербайджану, массово бегут оттуда. А многие еще при этом и поджигают свои дома, чтобы те не достались азербайджанцам. В частности, случаи поджогов были замечены в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах Карабаха. Жители жгли свои дома и близлежащие постройки, а также местные магазины.

В МИД Украины, реагируя на прекращение войны, заявили, что приветствует это решение и безоговорочно поддерживают территориальную целостность Азербайджана.



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Теги: новости недели, коронавирус, карантин выходного дня
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