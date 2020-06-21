Конфликт Индии и Китая, суд над Порошенко и спасение черепах от вымирания: новости недели

Верховная Рада не дала Кабинету министров Шмыгаля иммунитет на год, Германия обвинила Россию в заказном убийстве чеченца в Берлине, Печерский районный суд пробовал избрать меру пресечения Порошенко, Зеленскую госпитализировали с коронавирусом, Мангера арестовали, Стерненко отправили под домашний арест, на границе Индии и Китая произошла эскалация, а самец слоновой черепахи спас свой вид от вымирания и вернулся в дикую природу. Обзор LIGA.net .

Рада не дала Кабмину Шмыгаля иммунитет на год, провалив голосование по программе

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Верховная Рада не поддержала программу действий Кабинета министров.

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"За" проголосовали 207 нардепов, "против" - 69, "воздержались" - 60.

18 июня президент Владимир Зеленский просил фракцию Слуга народа поддержать программу правительства, сообщали источники LIGA.net во фракции, но Слуга народа дала за нее только 176 голосов.

Программу представлял в парламенте премьер-министр Денис Шмыгаль. В случае одобрения программы Радой парламент не мог бы отправить правительство в отставку в течение года.

4 июня предыдущая версия программы Кабмина была отправлена Радой на доработку. Нардепы назвали ее "школьным рефератом".

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