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Конфликт в Цитрусе, цены на бензин и дизель подскочили на 10%. Что надо знать утром

03.03.2021, 10:00
Конфликт в Цитрусе, цены на бензин и дизель подскочили на 10%. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Конфликт в Цитрусе: реакция компании на появление Геннадия Корбана. Интервью

История с Цитрусом и новым акционером в виде Геннадия Корбана подучила продолжение. Компания говорит, что Корбан купил не то чтобы сам Цитрус – а компанию, на которой торговые марки и лого. Директор Цитруса дал интервью, мол, все не серьезно, в компании все по-прежнему, покупку оспорим в суде. И Корбан дал интервью, где от души потролил Цитрус и напомнил, что он умеет воевать. В общем, впереди грустная история войны, дележки и скорее всего убийства бизнеса. Без морализаторства, но это тот случай, когда схемность и непрозрачность бизнеса, стоили в итоге основателям куда больше сэкономленных налогов. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Цены на бензин и дизель подскочили на 10%. И это не предел. Но можно сэкономить

В Украине опять дорожает топливо. Не только бензин и дизель, но и автогаз, который долгое время оставался островком спокойствия. Не помогли ни карантин, ни затяжные морозы, ни слабое потребление. Если коротко, то причины в росте мировых цен на нефть. И нынешние ценники на заправках – не предел. Что происходит и чего ждать в марте, в нашем разборе. Больше по ссылке.

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