Конституционный кризис в Украине, школьные каникулы завершились. Что надо знать утром

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ГАСИ его, ГАСИ: Борьба за самый коррупционноемкий орган вышла на президентский уровень

Есть такой госорган Государственная архитектурно-строительная инспекция. О коррупционности инспекции ходят легенды, ежегодную сумму взяток, вымогаемых со строй рынка оценивали в 10 млрд грн. И вот, в марте стартовала радикальная реформа – ГАСИ ликвидировали (на самом деле нет) и разделили на три органа. И произошло почти чудо – взятки выросли в 2-3 раза. В конце ноября СБУ "пришёл" по 50 адресам в ГАСИ. И констатировал: массово продают разрешения. Кабмин уволил глав новых органов. Мы разбирались, что происходит за кулисами ГАСИ и кто стоит за обысками.

Бонус: Конституционный кризис набирает обороты. Почитайте рассуждения о происходящем двух президентов: бывшего и действующего. Больше по ссылке.

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Шкарлет обіцяв безпечно повернути 1-4 класи до школи після канікул: що вийшло насправді

Було б смішно, якби не так сумно. Керівник Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що МОН і МОЗ працюють, аби повернути після канікул за парти учнів початкових класів. Ми вирішили з'ясувати, що ж вони роблять на практиці, і... У МОН нам сказали, що відповідальність – на директорах шкіл та місцевій владі. У МОЗ – просто відмовчалися. Деталі – за лінком.

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