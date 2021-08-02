Журналисты-расследователи из группы Bellingcat заканчивают расследование скандала со срывом предполагаемой спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнер. Текстовая версия и короткий фильм могут быть выпущены уже в августе. А спецслужбы Украины до сих пор не готовы (или не хотят) ответить хотя бы на простой вопрос: так готовилась спецоперация или нет? Что происходит с "вагнергейтом" почти через год после большого скандала, в который попало окружение Владимира Зеленского: разбор LIGA.net.

ГОД СПУСТЯ. ЧТО ИЗВЕСТНО

"Длинный англоязычный фильм точно выйдет только в начале следующего года. Расследование (текстовая версия) плюс короткий русскоязычный фильм уже почти готовы. Не могу сказать, когда будут готовы к публикации, возможно, в августе", – сказал LIGA.net журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Именно Грозев был одним из основных авторов расследования об участии ФСБ России в отравлении Навального. Теперь его команда изучает, кто и как "слил" Беларуси информацию о предполагаемой спецоперации по задержанию 33 российских боевиков, которые могут быть причастны к преступлениям на оккупированном Донбассе.



По данным журналиста Юрия Бутусова, который одним из первых расписал подробности операции, она сорвалась после доклада силовиков в ОП. В кабинете президента 24 июля 2020 года присутствовали несколько человек: Зеленский и его секретарь Мария Левченко (без допуска к гостайне), глава офиса Андрей Ермак и его зам Роман Машовец, начальник комитета по разведке Руслан Демченко.

И с этого момента все пошло не по плану. 29 июля прошлого года вагнеровцев задержали беларуские спецслужбы в Минске и по запросу вернули их России (подробности здесь).

Прошел год. Все фигуранты, фамилии которых звучали в привязке к спецоперации – в Офисе генпрокурора, СБУ, ГУР, СВР – уволены.

Первым Зеленский уволил главу ГУР Василия Бурбу – 5 августа 2020 года. Остальные были уволены несколько дней назад: глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк – 23 июля 2021 года (был назначен на должность за пару недель до спецоперации; после провала ходил на эфир к Шустеру, чтобы "погасить" скандал), первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий – 25 июля. Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов сам написал заявление об отставке 26 июля, после того как у него отобрали "департамент войны", допуск к гостайне и сократили должность (генпрокурор отставку не принимает до завершения дисциплинарного производства).

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Пазл окончательно сложился, написал в своем Facebook бывший советник министра обороны Юрий Бирюков: "Все концы в воду. В Офисе президента зачистили всех силовиков, имевших отношение к операции".

В Офисе президента отрицают связь между увольнениями и "вагнергейтом". "Инфантильные сказки для взрослых... Ну нельзя же всерьез вязать любые кадровые перестановки с какой-то медийной спекуляцией", – сказал LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк. Это конспирология, утверждает он, которая щедро оплачиваются олигархическими структурами или обиженными на власть экс-деятелями, а "реальной подоплеки у всего этого нет".

"Я сомневаюсь, что это связано с вагнеровцами, – добавил LIGA.net секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Роман Костенко (Голос). – С учетом ситуации в СБУ, позиции Зеленского и Баканова, поверьте, там без вагнеровцев хватает проблем. И не все из тех, кого вы назвали, причастны к операции".

СЛЕДСТВИЕ НЕ ВЕДЕТСЯ

"За почти год к так называемому делу вагнеровцев почти нечего добавить, – говорит Подоляк. – Кроме того, что было вброшено российскими пропагандистами и с тех пор пережевывается некоторыми нашими медиа и политиками. Еще раз подчеркну – инициативные публикации были организованы именно россиянами. Все остальное – это несущественные детали или существенные вымыслы".

Ермак называл это хорошо продуманной дезинформацией, выдуманной от начала до конца. А сам президент - бредом: "Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции". Однако месяц назад Зеленский признался, что звонил Лукашенко по поводу боевиков: "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих вагнеровцев. Но случилось то, что случилось". Он утверждает, что операцию готовили другие страны, а Украину в нее "активно втягивали".

Оппоненты Зеленского утверждали, что спецоперация была. Пятый президент Петр Порошенко говорит, что лично ее санкционировал – в конце 2018 года. Экс-генпрокурор Луценко и экс-секретарь СНБО Турчинов показывали документы 2019-20 годов, на основе которых якобы должны были вручать подозрения задержанным террористам.

LIGA.net спросила у Луценко, вызывали ли его на допрос в ГБР или СБУ: "Нет, не вызывали. И все, что считал нужным сказать, сказал на пресс-конференции с Турчиновым".

Экс-глава ОП Андрей Богдан подтверждал версию Бутусова: "Все было так и даже хуже... Этой операции больше года... Ее разрушил один телефонный звонок". Он заявил, что "крот" – это человек из ближайшего окружения президента. LIGA.net пытались связаться с Богданом, но он не ответил.

Так кто этот "крот" и была ли спецоперация вообще? За год – ответа нет.

В марте генпрокурор Венедиктова заверила, что дело расследуется, идут экспертизы – но речь не о срыве операции, а о разглашении гостайны: "Есть дело в ГБР и, мне кажется, есть дело в СБУ... Когда я интересовалась состоянием этих дел, были экспертизы... На сегодня говорить о чем-то просто нет смысла. Все это будут просто политические манипуляции. Правоохранители ничего не скрывают".

Ио директора Госбюро расследований Алексей Сухачов на заседании Верховной Рады в начале марта тоже утверждал, что дело активно расследуют, идут допросы, в том числе и главы ОП Ермака.



Известно также, что ГБР в сентябре прошлого года вызывало на допрос журналистов Бутусова и Янину Соколову, которая опубликовала аудиозаписи якобы вербовки боевиков украинскими спецслужбами. Бутусова вызывали по делу о разглашении государственной тайны. В ГБР он назвал фамилии людей, которые дали ему информацию о спецоперации: это были Бурба и Тарас Костанчук. Последнего Бутусов называет сотрудником ГУР (в 2019 году его подозревали якобы в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко).

"Они думали, я прикроюсь статусом журналиста и откажусь отвечать на вопросы, – рассказывает LIGA.net Бутусов. – Но нет. Я назвал им двоих людей, которыми пользовался как источниками информации, реальных участников операции: Бурба и Костанчук. Более того, я сказал, кого еще нужно вызывать. Например, командира спецназа, других участников".

Но после первого вызова в ГБР его больше никто не приглашал.

Я сам спрашивал у Венедиктовой, почему меня не приглашают и нет следственных действий. Просил ее ответить: а сам факт преступления был или нет? Вы успели разобраться за год? Без тайны следствия, просто скажите: да-нет. Мне перезвонила помощница генпрокурора и сказала: извините, это гостайна, не имеем права ничего сообщать, – говорит Бутусов.

Нардеп Костенко выяснил, что дела открыты: "Но расследуются ли они? На этапе, когда идет следствие, часто пользуются тем, что все засекречено и нет доступа. А дело можно открыть и расследовать ее бесконечное количество лет. И во время расследования в дела никому, даже нардепам, вмешиваться нельзя. Тайна следствия".

Опросили лишь некоторых фигурантов и только по разу, утверждает Бутусов. "Я всегда говорю: если я сказал неправду, опровергните. Подпишите документ, что моя информация неправдива, а заявления господина Ермака и Зеленского о том, что спецоперации не было, – правда. Но почему-то ГБР почти год не может ничего сказать, – говорит он. – Даже без деталей. Событие было или нет?"



LIGA.net направила запросы в СБУ и ГБР с просьбой сообщить, на каком этапе расследование дела и когда ждать финала. На момент публикации текста ответов мы не получили. Запрос из СБУ нам вернули на переоформление: бланк якобы не отвечал требованиям. Хотя именно на таком бланке мы не раз направляли запросы в СБУ, и успешно.

Мы опубликуем ответы ГБР и СБУ, как только их получим.

РАССЛЕДОВАНИЕ В РАДЕ ЗАБЛОКИРОВАНО

В Верховной Раде эпопея с созданием временной следственной комиссии по срыву спецоперации вяло тянулась еще с сентября прошлого года (петиция собрала больше 25 000 голосов).



Только в мае 2021 года Верховная Рада вышла на создание комиссии. Рассматривались два варианта. Первый – создать ВСК для расследования именно под "вагнергейт". Такой проект постановления еще в сентябре подготовил нардеп от Голоса, секретарь профильного комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Слуги народа его не поддержали.

В итоге пошли по второму варианту – авторства главы фракции СН Давида Арахамии, который изначально выступал категорически против создания ВСК. И создали комиссию с обтекаемым названием: по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц, которые могли содействовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности и угрожать национальной безопасности.

Комиссия создана для расследования самых громких обвинений против власти, которые выдвигаются еще с 2014 года, уточнили LIGA.net в Офисе президента. "Не только условный Вагнер, конечно. Но желательно исследовать ту же Иловайскую трагедию, к примеру. И десяток других подобных историй", – объясняет Подоляк.

В рамках ВСК можно пригласить любого, напомнил он.

Полторак, Бурба, Луценко, а вместе с ним и господин Мамедов могут быть приглашены и дать показания. Именно на этой площадке и нужно сосредоточить основные усилия для проверки многочисленных конспирологических и пропагандистских заявлений по истории с "вагнеровцами". Но знаете, что произойдет на самом деле? Ничего, – считает советник Ермака.



В состав комиссии вошли только слуги народа и по депутату от ОПЗЖ, группы Довіра и За майбутнє. Ее возглавила Марьяна Безуглая (СН).

"Мы эту комиссию называем по ее названию: за все хорошее, против всего плохого. Там и Медведчук, и Иловайск, и вообще все можно туда впихнуть. Мне кажется, это сделали для того, чтобы размазать вагнеровцев. И в любой момент можно было обезопасить себя, сменив вектор работы", – говорит автор альтернативной ВСК Костенко.

Костенко утверждает, что за более "узкую" комиссию по вагнеровцам слуги народа не проголосовали по команде из Офиса президента.

"Там не хотят расследования. Год говорили, что операции вообще не было, потом – что была, но была операция других спецслужб. А теперь первое, что сделали – пытаются вызвать туда Порошенко. Хотя есть люди, которые непосредственно участвовали в операции. С моей точки зрения, неправильно начинает расследование ВСК", – отметил Костенко.

"ВСК идет по хронологии событий. Нам нужно подтверждение информации от Петра Алексеевича... Чтобы подтвердить, что операция была и он ее лично санкционировал", – объяснила такой порядок глава временной следственной комиссии, нардеп от СН Марьяна Безуглая. Порошенко на вызов ВСК не отреагировал и не пришел.

"Он говорил, что запустил это дело. И не явился на ВСК. Хотя в то же самое время, пока мы его ждали с фактажом, он давал пресс-конференцию в Раде... Мы хотели услышать пятого президента, который заявил, что это он начал эту историю. Мы хотели факты под стенограмму", – сказал LIGA.net член ВСК Святослав Юраш (Слуга народа).

Проволочки с созданием ВСК привели к тому, что только через год после вагнер-скандала, в начале июля, комиссия запросила у силовиков информацию, имел ли место факт организации (проведения) операции по задержанию участников ЧВК Вагнера. И, если такой факт был, то кто был ее организатором и достигнута ли цель.

Ответа – нет. "Мы получили бумажечки от представителей ведомств на заседании. Но представители ГУР МО, Офиса генпрокурора и СБУ только зачитали листочки, а на наши вопросы не смогли ответить. Фактически на тех листочках, которые они принесли, говорится, что они не занимаются этим вопросом", – рассказывает Юраш.

Представитель ГУР МО на заседании ВСК сообщил, что в боевых действиях на Донбассе участвовали несколько российских ЧВК: RSB-Group, ATK-GROUP, Slavonic Corps Limited, E.N.O.T. Corp и Вагнера. Но данные разведки он может раскрыть только на закрытом заседании — это гостайна.

Офис генпрокурора рассказал, что СБУ расследует дело по 19 гражданам России и 9 гражданам Украины, которые подозреваются в причастности к войне в Украине. Но нашумевшая операция по задержанию боевиков Вагнера к компетенции прокуратуры не относится.

Отчет СБУ по делу вагнеровцев занял не больше минуты. Какую-либо информацию об этом деле СБУ может дать только в закрытом формате, заявил на заседании ВСК представитель ведомства Олег Воеводин. Члены ВСК пытались задавать дополнительные вопросы, но безрезультатно:

Воеводин: СБУ не давала разрешения раскрывать суть уголовных производств.

Жмеренецкий (член комитета, СН): Можете не раскрывать обстоятельства, не называть суть этих дел. Но сам факт. Открыты ли уголовные производства по факту срыва операции по задержанию вагнеровцев? Есть ли такие дела?

Воеводин: Я такой информацией не владею.

Жмеренецкий: Не владеете – значит, их нет? Или вам неизвестно? А кому известно? Кого спросить в СБУ, кому может быть точно известно?

Воеводин: Мне неизвестно... Эти вопросы может озвучить определенный СБУ представитель главного следственного управления.

Безуглая (глава ВСК): Мы направляли запрос... Дайте сейчас ответ.

Воеводин: Ответ, простите, на что? Я не могу ответить, у меня нет таких полномочий.

Безуглая: Тогда что вы тут делаете?

На следующее заседание ВСК попросила прислать "более компетентных" представителей ГУР МО, СБУ и Офиса генпрокурора.

Никто никуда не торопится. С момента создания комиссии в мае она собиралась только дважды, а сейчас нардепы – в отпусках. "Сказать, что есть сдвиги – нет... Я смотрю, как они набирают обороты, – говорит Костенко. – И боюсь, что это может быть долго, а результат – такой, что придется создавать еще одну ВСК и исследовать, как работала эта ВСК".

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