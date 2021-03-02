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Корбан стал совладельцем Цитруса, интервью Авакова. Что надо знать утром

02.03.2021, 09:25
Корбан стал совладельцем Цитруса, интервью Авакова. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 2 марта. Температура от +4 до -2, курс доллара 28.04

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Геннадий Корбан стал совладельцем Цитруса

На рынке Украины появился новый венчурный инвестор – Геннадий Корбан. Он стал совладельцем сети Цитрус. Венчурный не потому, что Цитрус – это молодой стартап, а скорее из-за сложного состояния, в котором оказалась сеть из-за конфликта партнеров. Но корпоративный конфликт – стихия Корбана, он тут, как акула в маленьком аквариуме. И за Цитрус я бы не сильно волновался, а вот за других плохо оформленных игроков e-commerce мне теперь тревожно. Бывших рейдеров не бывает. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Аваков – черт? А может Аваков – ангел, если терпит это все". Интервью Авакова – за минуту

Не первый, но и не второй человек во власти нарушил долгое молчание. Арсен Аваков дал сразу два интервью – Наталье Мосийчук и Дмитрию Гордону (выйдет сегодня). В интервью для 1+1 он рассказал, что ускорение дела против Сергея Стерненко – это очевидная провокация, хотя министр и не считает активиста героем. Рассказал, что до последнего не верил в санкции против Виктора Медведчука, а также сообщил, что помирился с Михаилом Саакашвили и не получал предложение возглавить правительство от Владимира Зеленского. А еще ответил на обидное прозвище, которое ему дали уличные активисты. Посмотрим вечером, что он сказал Гордону. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Еще 10 Hyundai, 40 электричек и три часа из Киева во Львов. Реально? Интервью с топом УЗ

На железной дороге обещают перемены. Новые проекты на 10 млрд гривень: реформа пригородного сообщения в крупнейших городах, новые скоростные экспрессы, обновление инфраструктуры и даже строительство нового ж/д полотна. Власти часто злоупотребляют обещаниями, но фиксировать их надо. Чтобы спрашивать о том, что сделано и не сделано, когда придет срок. В интересах чиновников и общества, чтобы все получилось. Больше по ссылке.

Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Без права на секс. Как страдают, любят и трудятся люди с ментальной инвалидностью

В Киеве людей с ментальной инвалидностью – минимум 74 000. Три городских центра реабилитации постоянно посещает 50-60 человек. Больше просто не помещается. Каково это – быть человеком с ментальной инвалидностью? Для начала попробуем снять табу с некоторых тем. И мы, например, увидим, что эти люди вовсе не асексуальны. В психоневрологических интернатах и даже в семьях этот факт просто игнорируют. Люди с ментальной инвалидностью любят и страдают, как и все остальные. Читать такие вещи и больно и интересно. Что же касается пользы этого текста, то она в том, что читатель становится другим. Чуть-чуть человечнее и мудрее. Больше по ссылке.

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