Коронавирус и снижение учетной ставки, переговоры в Минске и хакеры. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 13 марта. Температура от +6 до +14, курс доллара 25.86.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tech Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Наш ответ коронавирусу и панике - снижение учетной ставки

Нацбанк снизил учетную ставку на 1 процентный пункт (это не мало) до 10%. Я не очень представляю, каких усилий стоило правлению НБУ не пересмотреть свое решение на фоне армагеддона последних дней: смена правительства Гончарука, обвал финансовых рынков во всем мире, пандемия коронавируса в мире и карантин в Украине, массовая попытка исхода из украинских ОВГЗ иностранных инвесторов, паника на отечественном валютном рынке - доллар по 26 грн и евро по 30 грн.

Но решение НБУ как бы говорит нам - это временно, это эпизод, а в перспективе полугода-года, все неплохо, и даже хорошо. Инфляция будет низкой (читай, кризиса в мире не будет, и курс не улетит к 30 грн, и МВФ в Украину вернется, а инвесторы не уйдут). Очень хочу верить, что они правы. Надеюсь, но не сильно верю (давно в журналистике. И много раз видел, как мы не упускаем шанс, упустить шанс). Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. В Минске создают "консультативный совет": РФ говорит о диалоге Киева с боевиками

Владимир Зеленский продолжает идти на компромиссы с Владимиром Путиным. На этот раз его глава офиса Ермак согласился в Минске на «консультативный совет», навязанный замглавы АП России Козаком. Что это за орган, зачем он нужен, кто в него войдет - все это объяснять офис украинского президента не захотел. Все попытки получить комментарий результата не дали. Зато пресс-секретарь президента России спокойно разъясняет, что де Киев и Донецк, наконец-то, садятся за стол переговоров и будут решать свой «конфликт». Кажется, Владимир Зеленский согласился на самый главный «компромисс» - помогает России снять с себя ответственность за войну против Украины. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Алкотестеры и дезинфекция паром. Как бизнес борется с коронавирусом

Карантин, объявленный Кабинетом министров, стал неприятным сюрпризом для украинского бизнеса. Страдают все — от небольших ивент-агентств до компаний украинских олигархов. И пока одни подсчитывают убытки, другие делают все, чтобы карантин так и остался превентивным мероприятием. Государственные и частные компании, не сговариваясь, вводят схожие меры: удаленный режим работы, внеплановая уборка, памятки с информацией о том, как не заразится коронавирусом. Но есть и оригинальные решения. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Смотреть распространение коронавируса через приложения опасно

Время кризиса - прекрасная пора различных мошенников. Они хорошо знают человеческие слабости и этим умело пользуются.

Казалось бы, безобидная вещь - в мире бушует коронавирус и хочется посмотреть карту его распространения на каком то из сайтов.

Окей, но пока вы смотрите, злоумышленники крадут ваши пароли к учетным записям сервисов, номера кредитных карт и прочие данные, хранящиеся в браузере. Что можно сказать, сохраняйте спокойствие, не ходите по малознакомым сайтам и обновляйте антивирусы на ваших компьютерах. Они ведь также могут заболеть. Больше по ссылке.

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