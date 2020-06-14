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14.06.2020, 20:00
Коронавирус у Зеленской, рекордная заболеваемость и подозрение Порошенко: новости недели

Елена Зеленская заразилась коронавирусом, Порошенко и Стерненко объявили о подозрениях, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, Вакарчук уходит из Верховной Рады, в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19, руководителям НАБУ и САП попытались дать рекордную взятку, президент подал неотложный законопроект о референдуме, в суде показали новые доказательства по делу о сбитом рейсе MH17, а в США нашли клад на $1 млн. Обзор LIGA.net.

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Елена Зеленская заболела COVID-19

Елена и Владимир Зеленские (Фото: пресс-служба президента)

12 июня у жены президента Елены Зеленской выявили коронавирус SARS-CoV-2.

У нее нет симптомов, она чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от семьи. Тесты на коронавирус главы государства и их детей – отрицательные.

За несколько дней до выявления COVID-19 у первой леди президент Владимир Зеленский рассказывал, что сам хотел заразиться коронавирусом в начале эпидемии.

Он хотел показать людям, чтобы "не было дперессухи, что это чума", что коронавирус - "это страшно", но в то же время заболевание можно "прожить нормально".

По словам Зеленского, его отговорили от этой идеи, поскольку это "был бы перебор" - и заражение могли бы счесть за пиар. Более того, сказал президент, семья не простила бы.

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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, Петр Порошенко, нато, взятка, MH17, коронавирус
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