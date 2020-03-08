Коронавирус в Украине, новый Кабмин, скандал со Шмыгалем и диета для мозга: новости недели

Коронавирус пришел в Украины, Верховная Рада уволила Кабмин Гончарука и назначила правительство Шмыгаля, власть вновь заговорила о подаче воды в Крым, Эрдоган после встречи с Путиным объявил о прекращении огня в Сирии, а ученые рассказали, когда мозг начинает стареть и, как этого избежать. Обзор LIGA.net.
3 марта у жителя Черновцов зафиксировали заражение коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19. Мужчина путешествовал по Италии с женой и по возвращению в Украину повел себя образцово: устроил самоизоляцию для себя и супруги, а при первых симптомах сообщил врачу.
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Сейчас он госпитализирован, температуры нет, кашляет меньше. У жены нет симптомов, она проходит обсервацию.
В Черновцах власти начали дезинфицировать транспорт, ограничивать массовые мероприятия и учебу в школах. Аналогичным образом поступили и в Сумах, хотя образовательный процесс пока и не прерывают. В столице пока мероприятия не ограничивают, но уже подготовили семь баз для госпитализации и также проводят дезинфекцию.
В ВОЗ предупредили: вирус, веротяно, будет распространяться по стране. Однако успокавивают: большинство пациентов легко переносят недуг.
Пока пробы 20 человек, в том числе и нардепа ОПЗЖ Олега Волошина, показали отрицательный результат на коронавирус. Все выписанные из обсервации в Новых Санжарах также здоровы. Тем не менее главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Минздрав будет вынужден ограничивать массовые мероприятия по мере распространения коронавируса.
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