Коронавирусное лето и Украина в ТОП-30 лучших стран для стартапов. Что надо знать утром

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Сегодня пятница, 29 мая. Температура от +11 до +18, курс доллара 26.72

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Женский бенефис: Хатия Деканоидзе, Валерия Гонтарева и Алла Мироненко

Вчера у нас вышли важные тексты о провалившейся реформе нацполиции, о будущем украинской экономики и о коронавирусном лете. Их объединяют сильные и компетентные героини: бывшая глава Нацполиии Хатия Деканоидзе, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и вирусолог Алла Мироненко. Приятного чтения. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Пока дубинские в правящей партии, не покупайте в Украине ничего. Интервью с Гонтаревой

Сложно найти в Украине человека, который обладает более разносторонним опытом в экономке и финансах, чем Валерия Гонтарева. Она работала по обе стороны финансового рынка. Сначала в качестве банкира - в украинских представительствах ING и Societe Generale, затем инвестбанкиром в собственной компании ICU. С 2014 по 2017 годы - возглавляла Нацбанк и реализовала глобальную банковскую реформу. Сейчас Валерия Гонтарева - сотрудник Лондонской школы экономики. Она специализируется на развивающихся рынках и делится украинским опытом с экономистами и банкирами самых разных стран мира. Что она думает об экономическом курсе правительства, почему для борьбы с кризисом Украине не подходят рецепты США и почему в Европе не стоит ждать новых "брекзитов", - в интервью Гонтаревой для LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Украина попала в топ-30 стран с лучшими экосистемами для стартапов

Украина заняла 29 место в рейтинге лучших стран для стартапов. Главное преимущество нашей страны в этом плане очевидно - недорогая и квалифицированная рабочая сила. Что делает государство, чтобы ее удержать - другой вопрос. Главной угрозой для Украины составители рейтинга называют утечку мозгов. Совсем рядом - готовая принять талантливых украинцев Польша. Больше по ссылке.

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