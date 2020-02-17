Коррупция, интервью с сооснователем АТБ и азартные игры. Что надо знать этим утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский: Не надо называть Украину коррумпированной, это не так

Украина больше не коррумпированная страна, объявил на форуме в Мюнхене президент Владимир Зеленский.

"Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда", - сказал Зеленский.

А как же "телефонное право", которое реализовывало окружение президента, судя по "пленкам Трубы". Это - не коррупция?

А многочисленные судьи, которых записывали, которые очевидно дискредитировали и себя, и судебную систему, и власть в целом - это не результат коррупции?

До сих пор не принятый антиколомойский закон - это не результат коррупции?

Что тогда коррупция? Рановато поднимать бокалы. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. От сети АТБ к атомным реакторам. Как Геннадий Буткевич пришел в бизнес и что он создает

В конце прошлого года мы задались идеей: сделать рейтинг компаний, которые были созданы с нуля в независимой Украине. Лидером по размеру выручки стала торговая сеть АТБ. Как ей это удалось? На часть вопросов уже есть ответы. На прошлой неделе Дмитрий Гордон сделал первое телевизионное интервью с Геннадием Буткевичем — сооснователем АТБ и одним из самых непубличных украинских бизнесменов. Мы выбрали из него самое интересное. Почитайте, оно того стоит. И, да, приятный сюрприз. Оказалось, что Буткевич в курсе нашего рейтинга. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Суд разблокировал деятельность Favbet в Украине

Пока окончательно не примут закон об азартных играх, мы с вами будем наблюдать, как участники пока ещё серого рынка до легализации будут пытаться поубивать друг друга. Проверки игровых компаний, заказные маски шоу, иски из районных судов и определения о блокировки деятельности. Как говорится, на войне все средства хороши. А выжить должен только один. Больше по ссылке.

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