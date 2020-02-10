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10.02.2020, 07:20
Крах импичмента, "пленки Гончарука" и Киану Ривз в учебнике истории: новости недели

Неудавшийся импичмент Трампа, скандальный обыск на 1+1 по делу "пленок Гончарука", первое увольнение в Кабмине, новое о коронавирусе, фейковое фото Киану Ривза в украинском учебнике. Обзор LIGA.net

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Импичмента не вышло. Сенат оправдал Дональда Трампа

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

5 февраля состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По первой статье обвинения в деле импичмента – злоупотребление полномочиями – "виновен" проголосовали 48 сенаторов, "невиновен" – 52.

Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов от 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.

Митт Ромни был единственным республиканцем, который проголосовал за признание Трампа виновным. Он стал первым сенатором в истории США, который, будучи однопартийцем президента, проголосовал за его виновность в процессе импичмента.

По второй статье обвинения в деле импичмента – препятствование работе Конгресса – "виновен" проголосовали 47 сенаторов, "невиновен" – 53.

Сенатор Ромни проголосовал за невиновность Трампа по второй статье.

Таким образом Трампа полностью оправдали. Дело импичмента официально завершено.

Сам же Трамп иронично отреагировал на свою победу, разместив в Twitter шутливый ролик о том, сколько он собирается оставаться в кресле хозяина Белого дома. На видео показано, как серьезный и сосредоточенный Трамп побеждает на следующих выборах президента США, которые состоятся в ноябре, а затем на следующих, потом снова и снова - до 90 000 года.

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Теги: Слуга народа, Дмитрий Дубилет, новости недели, дональд трамп, киану ривз, коронавирус
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