Крушение украинского Boeing, укрепление гривни, налог для ИТ. Что надо знать этим утром

Здравствуйте!

Сегодня четверг, 9 января. Температура от 0 до +3, курс доллара 23.83.

Мы вернулись после праздников и теперь снова каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов будут рассказывать о самых важных событиях прошедшего дня.

К сожалению, первая наша рассылка в 2020 году начнется с трагической новости.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Катастрофа самолета МАУ в Иране: причины и сроки расследования. Экспертный разбор

Вчера утром самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS 752 из Тегерана в Киев, рухнул через несколько минут после вылета из международного аэропорта им. Хомейни. В результате трагедии погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившееся на борту. Среди них - 11 украинцев. Как будет проходить расследование причин катастрофы и кто обеспечит его независимость? Все самое важное в одном тексте. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Обманули смерть и не сели на фатальный рейс. Пять историй людей, которым повезло

Американо-иранский ракетный конфликт мог закончится большой войной. Но, к счастью для всех, не в этот раз. Трамп решил ограничится санкциями. И это хорошо.

Куда тяжелее история с украинским Boeing, упавшим под Тегераном. 24 ребенка, студенты, целые семьи - трудно представить, что чувствуют близкие. Мы скорбим с ними и украинскими гражданами, погибшими на рейсе. И радуемся за тех, кто волею судьбы остался жив - не сел на злополучный самолет (их оказалось двое). Часто ли удача или предчувствие помогают обыграть судьбу? Мы собрали пять историй, когда случай оказался на стороне жизни. Больше по ссылке.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Угроз падения курса гривни нет - замглавы Нацбанка

Гривня укреплялась весь 2019-й год. И весь год руководители Нацбанка придерживались своего же правила: не прогнозировать курс. И вот в начале 2020-го замглавы НБУ Катерина Рожкова делает прогноз, что доллар в Украине и дальше может дешеветь( гривня укрепляться). И вроде все правильные аргументы говорит Катерина и оговаривается, что только, если правительство будет идти намеченным курсом реформ и никуда не сворачивать. А все равно, как-то стало страшновато за будущее гривни.

Слишком сильны воспоминания, что после фундаментально правильных прогнозов руководства НБУ происходили события, не оставляющие камня на камне от фундамента, на котором делался прогноз. Как, например, война на Донбассе не оставила камня на камне от прогноза Валерии Гонтаревой в 2014-ом, что 16 грн за доллар, это вполне равновесный курс. Теперь опять - сиди, думай, гадай, что с курсом будет. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. В Украине предложили ввести универсальный налог для ИТшников

Кажется, это уже пятая попытка, когда депутаты или/и правительство пытаются заставить ИТ-ФОПы платить больше налогов. Предыдущие попытки провалились. Чиновникам крайне сложно найти подход к представителям индустрии. Ведь "культура" найма ФОПов (а не трудоустройства сотрудников) настолько укоренилась в отрасли, что бизнесменов очень сложно убедить в том, что может быть более удобная система. Хотя она же является большим минусом, когда речь доходит до привлечения инвестиций. Проще продать целостную и прозрачную компанию, которая платит все налоги. Продать западному инвестору "содружество ФОПов" - та еще задачка. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь.