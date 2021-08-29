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29.08.2021, 20:00
Крымская платформа, обстрел Авдеевки и голод из-за изменения климата: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Состоялся саммит Крымской платформы, оккупанты обстреляли Авдеевку, Украина отпраздновала 30-ю годовщину независимости, в аэропорту Кабула произошел теракт, Байден поручил выделить Украине $60 млн на оборону, а на Мадагаскаре зафиксировали голод из-за изменений климата. Обзор LIGA.net.

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Крымская платформа. Прошел крупнейший саммит в истории Украины

Крымская платформа (Фото – скриншот из видео пресс-службы президента)

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа.

Приезжали представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО). В Украину прилетели лидеры государств (президенты и премьеры), главы парламентов и министры иностранных дел, министры обороны, министры энергетики и послы. Также были представлены НАТО, Европейский совет, Еврокомиссия и Совет Европы.

Крымская платформа будет координировать международные усилия по деоккупации Крыма и возвращению его Украине. LIGA.net вела хронику этого события.

На саммите была принята совместная декларация участников. Страны-участницы подтвердили невозможность признания аннексии Крыма Россией, подтвердили решимость поддерживать давление на Россию, допустили введение новых санкций против нее, призывали Россию к диалогу о прекращении оккупации и пообещали рассмотреть поддержку экономическим и инфраструктурным проектам по развитию граничащих с Крымом регионов.

Также замгенсека НАТО во время форума заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.

Теперь офис Крымской платформы будет работать ежедневно, вплоть до возвращения полуострова Украины. Глава МИД Кулеба говорит, что Крымская платформа стала поражением для России. Теперь Украина продолжит работать по пяти направлениям и усовершенствует декларацию Крымской платформы:

– укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма

– применение санкций;

– противодействие нарушениям прав человека;

– гарантирование безопасности и свободы судоходства;

– преодоление экономических и экологических последствий деоккупации.

Читайте также: "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было



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Теги: новости недели, день независимости, мадагаскар, крымская платформа
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