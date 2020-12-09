Кто достроит объекты банка Аркада, вакцина против COVID-19. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 9 декабря. Температура от -2 до -6, курс доллара 28.07

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

"Лучший подарок". 90-летняя женщина первой в мире получила вакцину от COVID-19: ее эмоции

Незаметная новость в ленте украинских событий, но исторический день для человечества. 8 декабря в мире началась массовая вакцинация. Первыми 800000 доз получат жители Великобритании старше 80 лет. Можно возразить, мол, на три дня раньше вакцину буквально всем желающим стали делать в Москве. Но эффективность SputnikV не доказана, и у неё очень серьезные ограничения – уменьшить применение алкоголя в течении 42 дней после прививки. С началом выздоровления, планета! Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Задача для Кличко: кто достроит объекты банка Аркада? Три варианта решения

В уже уходящем 2020 году на киевском строительном рынке произошли сразу два громких банкротства. И если проблемы инвесторов Укрбуда почти решены благодаря вмешательству Владимира Зеленского и Арсена Авакова, то в случае с наследством банка Аркада – все еще впереди. Хотя и эта история может закончиться хорошо. До конца года городские власти обещают назвать преемника в достройке объектов и озвучить алгоритм действий. Желающие есть. Мы выясняли, чего ждут инвесторы, кто может продолжить строительство проблемных ЖК, и, главное, за чей счет. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life.

Передозування вітаміном D, вітаміном C та цинком. Як не нашкодити собі – розповідає лікар

Під час пандемії багато кому з нас радять пити вітаміни, з приводу й без приводу. Про всяк випадок. Хіба нашкодить? Нашкодить, якщо приймати вітаміни без показів лікаря і не в тих дозах. Більше за лінком.

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