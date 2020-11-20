Кто контролирует рынок микрокредитов, второй эшелон власти. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Проект "LIGA.Радників"

Мы сделали это! Впервые в Украине стало известно, кто стоит за спинами руководителей страны. Мы создали базу советников и помощников украинских топ чиновников. Это закрытая и многочисленная каста, сейчас работают более полутысячи советников. Пожалуй, это самый простой, быстрый и абсолютно непубличный способ оказаться у вершины власти. Эта простота приводит в советники как качественных негосударственных людей, так и нечистоплотных жуликов (иногда друзей-любовниц) Мы уверены, что наш проект "LIGA.Радників" сделает власть прозрачнее и повысит качество решений руководства страны. Пользуйтесь, это удобно.

Бонус – текст, кто и как попадает в советники и сколько на этом зарабатывает. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Короли большого процента: кто контролирует рынок микрокредитов в Украине

"И ты красава!". Зазывающее приглашение микрофинансовых организаций дать денег на айфон, летний отдых и просто красивую жизнь постоянно бомбят украинцев с экранов ТВ и мониторов. Реклама работает. В 2019 году компании типа Moneyveo и ШвидкоГроші выдали около миллиона кредитов. Часто — под сумасшедшие проценты. Доходность для кредиторов исчисляется сотнями процентов годовых. Сами они не видят в этом ничего необычного и уверяют, что в случае микрокредитов работает другая математика. Кто прав?

Мы разобрались, как работает рынок кредитов "до зарплаты" и кто стоит за первой дюжиной игроков. Больше по ссылке.



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