Кто "подарил" Киеву недострои, каждый десятый студент айтишник. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 23 сентября. Температура от +6 до +26, курс доллара 28.39

Короли недостроя: кто "подарил" Киеву больше всего недостроенных домов

В Украине с ним точно никто не может соперничать. В столице почти половина (70) всех крупных жилых недостроенных объектов страны. За последний месяц их стало на три больше: банкротство банка Аркада надолго заморозило строительство трех ЖК. Мы решили найти героев, которые подарили Киеву десятки недостроенных домов, и оставили десятки тысяч семей без обещанных квартир. Пантеон непутевых бизнесменов, авантюристов и просто мошенников получился очень пестрым. С ними стоит познакомиться поближе. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Штраф — до 34 000 грн. Украинцев хотят наказывать за скрутку пробега авто

Если вы когда-нибудь покупали авто с рук, то точно слышали о "скрученном пробеге". Минус 200 000 - 300 000 км - и машина резко выпростает в цене.

Наказания за такое нарушение нет, поэтому «сервисов скрутки» хватает, они не стесняясь рекламируют свои услуги в интернете.

В парламенте наконец-то появился законопроект, который , возможно, изменит ситуацию. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Каждый десятый студент в стране теперь айтишник. Почему этого все равно мало

Мы проанализировали, куда пошли учиться в этом году будущие ITшники. Госзаказ вырос на 40%, но даже этого недостаточно, чтобы удовлетворить растущие потребности рынка. Украинцы готовы платить немалые деньги за учебу своих детей. Неудивительно - проходной балл для поступления на бюджет на самые востребованные специальности составил более 190 из 200.

Какие вузы приняли больше всего IT-студентов, как выпускники оценивают качество обучения на украинских IT-кафедрах и какое образование нужно индустрии - читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

Вакцина від коронавірусу: скільки ще чекати

Коли нарешті буде вакцина від COVID-19 і навіщо вона потрібна? А коли вона буде, то чи отримає її Україна? А якщо й отримає, то чи достатньо буде вакцин, щоб ми подолали пандемію? А українці захочуть щепитись? БІльше за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.