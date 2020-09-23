Кто "подарил" Киеву недострои, каждый десятый студент айтишник. Что надо знать утром
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Доброе утро!
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Короли недостроя: кто "подарил" Киеву больше всего недостроенных домов
В Украине с ним точно никто не может соперничать. В столице почти половина (70) всех крупных жилых недостроенных объектов страны. За последний месяц их стало на три больше: банкротство банка Аркада надолго заморозило строительство трех ЖК. Мы решили найти героев, которые подарили Киеву десятки недостроенных домов, и оставили десятки тысяч семей без обещанных квартир. Пантеон непутевых бизнесменов, авантюристов и просто мошенников получился очень пестрым. С ними стоит познакомиться поближе. Больше по ссылке.
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Штраф — до 34 000 грн. Украинцев хотят наказывать за скрутку пробега авто
Если вы когда-нибудь покупали авто с рук, то точно слышали о "скрученном пробеге". Минус 200 000 - 300 000 км - и машина резко выпростает в цене.
Наказания за такое нарушение нет, поэтому «сервисов скрутки» хватает, они не стесняясь рекламируют свои услуги в интернете.
В парламенте наконец-то появился законопроект, который , возможно, изменит ситуацию. Больше по ссылке.
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Каждый десятый студент в стране теперь айтишник. Почему этого все равно мало
Мы проанализировали, куда пошли учиться в этом году будущие ITшники. Госзаказ вырос на 40%, но даже этого недостаточно, чтобы удовлетворить растущие потребности рынка. Украинцы готовы платить немалые деньги за учебу своих детей. Неудивительно - проходной балл для поступления на бюджет на самые востребованные специальности составил более 190 из 200.
Какие вузы приняли больше всего IT-студентов, как выпускники оценивают качество обучения на украинских IT-кафедрах и какое образование нужно индустрии - читайте в нашем материале. Больше по ссылке.
Вакцина від коронавірусу: скільки ще чекати
Коли нарешті буде вакцина від COVID-19 і навіщо вона потрібна? А коли вона буде, то чи отримає її Україна? А якщо й отримає, то чи достатньо буде вакцин, щоб ми подолали пандемію? А українці захочуть щепитись? БІльше за лінком.
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