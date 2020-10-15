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Кто такой Александр Дубинский, лондонский спор на $27 млн. Что надо знать утром

15.10.2020, 09:00
Кто такой Александр Дубинский, лондонский спор на $27 млн. Что надо знать утром - Фото
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Кто такой Александр Дубинский

Важна ли репутация для украинских политиков? Не смейтесь, ответ не так очевиден. По крайней мере, в публичной части политики важна. Мало какая партия будет тащить в условную первую пятерку-десятку списка, например, полицейского неоднократно уличенного в подтасовке дел, продажного судью или врача, пойманного на продаже бесплатных лекарств пациентам. Но в президентской партии Слуга народа репутация не имеет никакого значения. Даже наоборот – чем хуже, тем лучше.

Бывшего журналиста Александра Дубинского расследователи из Bihus.info уличают в создании фейковых сюжетов дискредитирующих Революцию достоинства (тех самых проституток Майдана), по заказу ближайшего окружения Александра Клименко. Это, как минимум, дико неэтично (а вообще-то и противозаконно). Как партия президента отреагировала на это? Сделала Александра первым номером на выборах в Киевский областной совет. Может быть, в партии решили, что фейки Майдана это единичная "оплошность" экс-журналиста?

Мы восстановили карьерный путь Дубинского. И можем с уверенностью сказать – далеко не единственная. Почитайте наш профайл Дубинского. Просто в партии Зеленского заработал отрицательный отбор. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Однажды в Монако: Вадим Шульман против Юрия Иванющенко. Лондонский спор на $27 млн

Когда украинские бизнесмены решают выяснить отношения в суде Лондона – стоит ждать сюрпризов. Вадим Шульман, который затеял судебнужю тяжбу против Игоря Коломойского в США и Британии, судится не только с ним. Шульман утверждает, что одолжил немного денег (более $20 млн) Юрию Иванющенко, бизнесмену из ближайшего окружения Виктора Януковича. На них Иванющенко собирался построить логистический хаб рядом со знаменитым одесским рынком "7 километр". Но что-то пошло не так. Шульман не увидел ни хаба, ни денег. И, судя по всему, не увидит. Сказочная история. Больше по ссылке.

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