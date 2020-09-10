Кто в Украине платит налоги, Киев и Кличко, идеальный ланчбокс. Что надо знать утром

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Кто в Украине платит налоги

В налоговой драме Украины есть три главных действующих лица: государство, бизнес и люди. И это война всех против всех. Государство - жестокий и глуповатый полицай, а часто просто вымогатель, по два раза в год меняющий правила игры; бизнес - в большинстве циничный решала и злостный неплательщик; и население - десятки миллионов простаков, не любящих бизнес и не уважающих государство, но из кармана, которых налогами вынимают больше половины доходов, и делают это так, что они об этом и не догадываются. Кто сколько и каких налогов платит и как мы докатились до такой патовой ситуации - в нашем спецпроекте "Первая налоговая история Украины". Больше по ссылке.

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Кличко и Киев. Что хорошего и что плохого построил мэр за первую каденцию

В дискуссиях о качестве работы Виталия Кличко в должности мэра Киева много субъективизма. Мы попытались этого избежать. Чтобы оценить инфраструктурные проекты Кличко, мы привлекли сторонних экспертов. Увы, но часто хорошее в начинаниях мэра ограничивается тем, что проекты в принципе есть. Над их качеством стоило поработать плотнее. Возможно, у него будет возможность провести работу над ошибками в следующие пять лет. А вы довольны работой Виталия Кличко? Больше по ссылке.

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Ідеальний ланчбокс дитині в школу: поради дієтолога та шеф-кухаря

Fаcеbook не стихає. Батьки воюють за нормальне харчування у школах під час пандемії. Частина батьків постять одноразові ланчбокси, закуплені для дітей молодших класів за держкошт, і на них справді неможливо без болю дивитися. Міносвіти просить перетерпіти сухпайки до кінця карантину. Департамент освіти Києва стверджує, що фото, опубліковані київськими батьками – фейк. На фоні цієї історії батьки з різних куточків України пишуть про школи, де взагалі за держкошт школярів молодших класах у час пандемії не годують, а інші навпаки – хвалять своїх кухарів. Поки бої тривають, ми вирішили запитати дієтологиню та шеф–кухарку, як мають їсти школярі і як правильно зібрати їм перекус чи обід до школи. Більше за лінком.

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