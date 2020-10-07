Кто в Украине платит налоги, революция за одну ночь в Кыргызстане. Что надо знать утром

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Кто в Украине платит налоги и на кого их тратят. 8 графиков, объясняющих, как все устроено

Налоги... Болезненный вопрос для большинства государств. В Украине все печально. При этом каждый налог в отдельности не плох: не самый большой, не самый сложный, но вместе они сплетаются в систему, главная характеристика которой – несправедливость.

В Украине 60% дохода бюджета обеспечивают налоги физлиц – нас с вами. И чем беднее украинец, тем большую часть дохода он отдает на налоги. У бизнеса с налоговой исторически сложились отношения "жертва-палачь": налоговая прикошмаривает бизнес, а предприниматели отчаянно минимизируют налоги. В итоге честный бизнесмен, платящий налоги, конкурирует с десятком коллег, которые договорились с налоговой. Каждое правительство (кроме сегодняшнего) обещает налоговую реформу, которая все исправит и запустит экономику. Но дальше точечных улучшений никто не продвинулся.

Как устроена налогова система Украина, объясняем в 8 графиках. Больше по ссылке.

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Революция за одну ночь. Что случилось в Кыргызстане

Одна ночь! За одну ночь можно многое сделать. Прочесть книгу, например. Выспаться. Или сделать ребенка. Теперь в этот список смело добавляйте революцию.



Протестующие в Кыргызстане захватили всю власть в стране мгновенно. Потасовки с силовиками заняли пару часов. Пару часов – и вся тирания развалилась как карточный домик.



Диктаторы падают. С грохотом. Сразу. Но для этого их надо толкать. Сами по себе они не уходят, а черствеют, грубеют и перенимают инициативу.



Почитайте наш текст, как за одну ночь кыргызы показали пример очень многим. Больше по ссылке.

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Нобель з фізики 2020: відкриття – космос! Чорні діри і знахідка в центрі галактики

Цьогоріч лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики стали дослідники космосу. Їх нагородили за дослідження чорних дір, які не дають спокою вченим. Наука каже, що всі напрямки так чи інакше ведуть до центру чорної діри. Розібратися, що такого крутого зробили лауреати Нобеля, допоміг фізик та науковий популяризатор Віталій Шевчук. Більше за лінком.

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