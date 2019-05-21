Кто возглавил Генштаб ВСУ. Рассказываем коротко

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Это место занял генерал-лейтенант ВСУ Руслан Хомчак. Вот что о нем известно: коротко.

Человек для армии не новый

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Главе Генштаба 51 год. Он закончил московское военное училище. Служит в Вооруженных силах Украины с 1993 года. На момент начала войны с Россией был командующим оперативным командованием Юг, затем возглавил сектор Б сил АТО до декабря 2014 года. В 2016 году Хомчак по ротации командовал всеми силами АТО. В 2017 году министр обороны Степан Полторак назначил Хомчака главным инспектором МО. С тех пор он участвовал во многих расследованиях чрезвычайных происшествий в армии.

Но карьера пошла вверх при Януковиче

В 2009 году Хомчак возглавлял штаб 8-го армейского корпуса. При Януковиче, в 2012 году, стал командиром 6-го армейского корпуса (сейчас это оперативное командование Юг). В 2011 году Хомчак получил звание генерал-майора, а в 2013 году - генерал-лейтенанта.

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Участник бойни под Иловайском

Во время войны в Донбассе Хомчак командовал сектором Б сил АТО в Донецкой области и операцией по выходу из оккупированного Иловайска. По официальным данным, тогда в котле погибли 366 военных, 158 числились пропавшими без вести.

Хомчак оставался со своей группой до конца, вместе с ней вырвался из окружения. В Иловайском котле Хомчак винит Российскую Федерацию, которая ввела свои войска в Донбасс и нагло обманула. В одном из интервью Хомчак рассказал, что 27 августа 2014 года провел переговоры с руководством тех подразделений РФ, с которыми уже был огневой контакт. "У нас были их пленные и один раненый. Они предложили: давайте вы их вернете, а мы поможем вам пройти коридор, эти 18-20 километров, чтобы мы могли вывести свои войска без потерь. Все было решено. Договорились о времени, маршруте, что они нас сопроводят, чтобы не было никаких конфликтов там с террористами", - говорил он.

Но в последний момент Россия изменила условия, утверждал Хомчак: "Вы пойдете не двумя маршрутами, а одним, который мы определим, без оружия и техники. Как это можно принять в собственном государстве?" Хомчак говорил, что этот разговор слышали все командиры добровольческих батальонов и подразделений ВСУ - и отказались: "Мы решили идти по старым договоренностям. Мы были готовы принять бой. Единственное, чего мы не ожидали - подлых засад. Это был просто расстрел".

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Андрей Тетерук, который участвовал в боях под Иловайском, написал в Facebook, что на Хомчака вылили немало грязи - и незаслуженно: "Я приветствую это назначение... Я слышал много грязи о себе и своих боевых побратимах от тех, кого там и близко не было. Все это пустое".

А вот что о роли Хомчака в Иловайской оперции рассказывал Муженко

Деньги есть: декларация о доходах

В 2018 году Хомчак получил в собственность два земельных участка: в Житомирской (20 тыс квадратов) и в Черниговской области (1000 кв м). Ездит на Toyota Land Cruiser 2013 года. В прошлом году его зарплата на основном месте работы превысила 800 тысяч гривень. Хомчак также взял кредит в 160 тыс грн в ПриватБанке. В наличке Хомчак хранит 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро и 60 тыс гривень.

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