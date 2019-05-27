Куда переедет Зеленский с Банковой. Фото здания-претендента

Еще до своей победы на выборах Владимир Зеленский озвучил желание переместить Администрацию президента в другое здание. "Очень хочу. Я сказал своим ребятам - ищете какой-то open-space, какой-то юнит интересный", - заявил он в одном из интервью накануне второго тура. Однако не все так просто, как хотелось бы новому президенту. Что мешает по-быстрому сменить прописку АП, какие варианты для переезда рассматривает команда Зеленского и как скоро он состоится - узнавала LIGA.net. Фото одного из вариантов на переезд - в конце текста.

КОГДА. "Идея переезда жива, идет работа в этом направлении", - отметили LIGA.net в пресс-службе президента. У Зеленского говорят, что все президенты в начале своей каденции хотели съехать с Банковой, но в силу разных причин отказывались от этой идеи. В том числе, из-за вопросов, связанных с безопасностью, необходимостью сохранять документы в архивах в надлежащих условиях и так далее. "Администрация Владимира Зеленского серьезно намерена переехать. Это может произойти до конца этого года", - сообщили у президента.

КУДА. "Обсуждаются возможные варианты, их несколько - и в центре города, и на его окраине", - рассказали в пресс-службе. Сам Зеленский накануне второго тура выборов заявлял, что рассматривается вариант переезда АП за Киев. "Я перенесу туда резиденцию, где нет пробок. Просто перенесу из Киева", - говорил президент, объясняя тем, что его кортеж может создавать неудобства жителям Киева. Но мы выяснили как минимум об одном здании в Киеве, куда может переехать АП.

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Официально команда Зеленского не признается, где именно расположены варианты для переезда. Однако сразу несколько собеседников в новой Администрации сообщили LIGA.net, что рассматривается возможность переезда АП в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича". Именно в этом здании неподалеку от Мариинского парка располагался штаб Зеленского в дни голосования на президентских выборах.

По информации собеседников LIGA.net в Администрации Зеленского, на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый.

Один собеседник в Парковом подтвердил LIGA.net, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу. "С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - отметил осведомленный источник. По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. "Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, что хотят", - добавил собеседник.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПАРКОВОМ. Парковый открыли в 2012 году. Янукович планировал использовать площадку на крыше здания, чтобы добираться на вертолете из своей резиденции в Межигорье. Владельцем КВЦ была компания Амадеус Ко, принадлежавшая британской Fineroad Business LLP, связанной с окружением беглого экс-президента. В 2014 году Генпрокуратура начала расследование против Амадеус Ко о растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением. С августа 2018 года Парковым управляло Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА) и Центр организации дорожного движения. Но в январе 2019 года Хозсуд Киева по иску Амадеус Ко запретил им управлять КВЦ. В феврале этого года контрольный пакет акций Fineroad Business LLP (а вместе с ней и права на Парковый) приобрела Любовь Ефимова – мать нардепа от БПП Максима Ефимова.

В этих помещениях может расположиться новая Администрация президента (все фото - официальный сайт Паркового)

СКОЛЬКО СТОИТ ПЕРЕЕЗД. Бывший замглавы АП у Порошенко Дмитрий Шимкив в интервью Украинской правде заявлял, что переезд АП может стоить "десятки миллионов долларов". В пресс-службе Зеленского LIGA.net рассказали, что такие цифры - явно завышенный прогноз. "Позолоченный декор, лепку, кожаную мебель, гардины и дубовые панно мы перевозить не собираемся", - сообщила пресс-служба. При этом свои прогнозы по стоимости переезда пока не называют.

ЧТО БУДЕТ С БАНКОВОЙ. LIGA.net спросила у команды Зеленского, а что будет с нынешним зданием АП после переезда президента в новое помещение. В частности, будет ли там музей власти или объект сдадут в аренду. "Музей власти? А неплохая идея", - ответили у Зеленского.

При этом команда всерьез хочет реформировать саму структуру АП. Для этого будет проведен аудит. По его результатам не исключено сокращение штата. На момент смены власти граничная численность АП составляла 432 человека.

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