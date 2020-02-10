Курс доллара, премия Оскар и стрельба в Мукачево. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 10 февраля. Температура от -4 до +6, курс доллара 24.54.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Задержаны возможные причастные к стрельбе в Мукачево

Украинский город, занявший первое место в новостях за уик-энд — Мукачево. Там в пятницу стрелок разрядил автомат, а затем и пистолет в сторону местного авторитета (никто не погиб). В тот же день местные депутаты написали трогательное обращении к Зеленскому, мол, можно закон или хотя бы полицию в город вернуть? Президент услышал, Фейсбук министра Авакова запестрил сводками из Закарпатья. В субботу туда съехался весь спецназ страны, задержали семь человек: показушно, с красивой видео картинкой и криками «лежать, сука!»

Но это история не про то, что власти и полиция есть в стране, а про то, что 364 дня с году ее нет. И это плохая новость, для всех, особенно для министра Авакова, который этот уик-энд провёл с президентом в Ватикане. Больше по ссылке.



Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Этот удивительный курс. Почему доллар опять дешевеет? Прогноз до 14 февраля

Что хорошо с курсом гривни — с ним никогда не скучно. Только пошел вверх, как уже идет вниз. Потом опять вниз, вверх, вниз, снова вниз и опять резко вверх. Попытки его предсказать часто напоминают гадание по направлению ветра. Но мы все же пробуем, каждую неделю. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Церемония Оскар. Все номинации и победители

Наконец-то! Больше никаких интриг и прогнозов - только выгранные и проигранные пари с друзьями. Премия Оскар! Теперь мы знаем название лучшего фильма, знаем имя лучшего актера, знаем имя лучшего режиссера и вообще в курсе всех победителей премии Оскар. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Samsung блокирует "серые" смарт-ТВ. Почему это не новость

У вас телевизор Samsung. И вы слышали краем уха, что серые умные телевизоры начали блокировать. Но не знаете, что на самом деле происходит. Самое время почитать наш разбор. Больше по ссылке.

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