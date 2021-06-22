Курс доллара, Украина и Великобритания будут вместе строить корабли. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Возвращение из ада. Как философия помогала пережить пытки писателю Станиславу Асееву

"Для того чтобы оставаться свободным даже в подвале, надо быть живым. Потому что свобода – это категория жизни, а не фактической смерти… Хотя я все равно собирался покончить с собой в подвале. За два дня до намеченной даты меня перевели из этого подвала в Изоляцию, мои планы разрушились. А так неизвестно, чем бы это закончилось. И на вопрос – зачем же нужна человеку философия – я могу ответить: может быть, для того, чтобы дотянуть до этого перевода в Изоляцию". Мы поговорили со Станиславом Асеевым, автором книги "Светлый путь" (о его 800-дневном пребывании в концлагере ДНР). Асеев – безусловно, главный Писатель страны сейчас, а книгу стоит прочесть каждому украинцу. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Украина и Великобритания будут вместе строить корабли и военные базы

Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли, базы и верфи. Подписан меморандум о морском партнерстве между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины. В рамках сотрудничества будут спроектированы и построены восемь ракетных катеров. Кроме того, Украина получит два минных тральщика. Будут построены две современные базы ВМС. При этом предусмотрена передача технологий. В общем, хорошие новости для украинского военно-морского флота. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Лучшего курса больше нет. Почему опять подорожал доллар? Виноваты центробанки

Валютный рынок не смог удержать доллар ниже отметки 27 грн/$. Курс вернулся к 27,3 грн/$, но это все равно один из самых низких показателей последних 12 месяцев. Что дальше? Опрошенные LIGA.net финансисты не исключают нового рывка гривни, но уже в июле. Подробно о курсе – в нашем еженедельном обзоре. Больше по ссылке.

Рекомендує Ірина Андрейцев, керівник редакції LIGA.Life. Вакцинація дорослих захищає дітей? Огляд наукових досліджень щодо коронавірусу

У профільній науковій літературі з’являються дані про те, що вакцинація дорослих від ковіду може захищати невакцинованих дітей. За даними бразильських дослідників, серед населення міста Серрана під час вакцинальної кампанії симптоматичних випадків ковіду поменшало на 80%, а летальних – на 95%! Серед невакцинованих дітей спостерігали подібне падіння захворюваності, хоча щепили лише дорослих. Про це та ще два свіжих дослідження стосовно коронавірусу – у нашому свіжому дайджесті від кандидата медичних наук Андрія Сем'янківа. Більше за посиланням.

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