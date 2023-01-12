Польша готова передать Украине немецкие танки Leopard 2, Великобритания – танки Challenger 2. Президент Владимир Зеленский ожидает подобного решения "еще от одной страны".

"Лед тронулся. На пустом месте такие заявления не могли появиться", — говорит LIGA.net Алексей Мельник, военный эксперт Центра Разумкова.

Сможет ли Запад удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины в танках, как "леопарды" помогут Украине в войне против России и придет ли время американских Abrams: короткий обзор LIGA.net.

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"НА СОВЕТСКОМ ТАНКЕ ТАКОЕ СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ"

Украина получит роту немецких танков Leopard 2 в ближайшее время, сообщил 11 января во Львове президент Польши Анджей Дуда. Танки будут переданы Украине в рамках международной коалиции.

"Соответствующее решение уже принято", – заверил Дуда.

Рота танков в Польше, как и в других странах НАТО – это 14 машин. Версию и модификацию Leopard пока не называют, но наиболее вероятным вариантом для Украины остается Leopard 2A4. Только эта версия находится в достаточном количестве в строю и на складах возможных доноров.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. "Leopard 2 очень ремонтнопригоден, у него двигатель снимается за 20 минут. Для сравнения, на в наших танках двигатель вообще не снимается", – объясняет LIGA.net Константин Фартушный, танкист и ветеран российско-украинской войны. Расширенный экипаж из 4 человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока два работают – два отдыхают). На советском танке это невозможно, добавляет Фартушный.

"Когда немцы создавали "Леопарды", они понимали, что это танк для европейского театра боевых действий, и он должен уничтожать советскую технику, которая сейчас находится на вооружении в РФ, – объясняет LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков. – И в этом астрономическое преимущество любой западной техники, включая Bradley и Marder".

В один день с заявлением Дуды правительство Британии впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки. По данным Sky News, речь идет о Challenger 2.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то, что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная, 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.



Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах, как бронебойно-подкалибровых, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

Швеция 11 января также анонсировала решение по Leopard 2 для Украины "в течение нескольких недель". Финляндия должна поставить танки, если это будет шире в Европе.

Еще летом 2022 года о намерении передать "Леопарды" Украины заявило правительство Испании, но впоследствии отказалось от своих планов, ссылаясь на неудовлетворительное состояние танков. Но сейчас, учитывая возможное коллективное решение, важна сама готовность Испании поставлять танки Украине.

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"ВАРШАВА ДОГОВОРИЛАСЬ С БЕРЛИНОМ"

"Лед тронулся. На пустом месте такие заявления не могли появиться", — говорит LIGA.net Алексей Мельник, военный эксперт Центра Разумкова.

Он напоминает, что по правилам экспортного контроля, передача немецких танков Польшей не может проходить без согласия Берлина.

"Заявление Дуды указывает на то, что Варшава договорилась с Берлином и было принято коалиционное решение по передаче танков", – добавляет Катков

Пока неизвестно, сколько стран могут войти в "танковую коалицию" для Украины. Если принимать во внимание страны, которые передавали Украине другую технику и являются эксплуатантами значительного количества "Леопардов", то, кроме Польши это Германия, Финляндия, Испания и Швеция.

"Допускаю, что при наличии политической воли Европа может удовлетворить запрос Украины", – прогнозирует Катков.

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У потенциальных "доноров" есть несколько сотен танков на хранении и более 1000 единиц в строю. "Поэтому "наскрести" несколько сотен "леопардов" для Украины при желании можно", – добавляет Катков.

СПРАВКА. В декабре главнокомандующий ВСУ 300 танков. В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил , что для успешного освобождения украинских территорий от российских захватчиков армии нужно много техники, в том числе

Даже если в итоге будет передано 100 танков – это все равно лучше нуля, уверен Мельник: "Количество важно, но сейчас самое главное – начинается новый этап поставки западного вооружения".

В ОЖИДАНИИ РАМШТАЙНА

"Рота – это небольшая, я бы даже сказал – символическая единица, – сообщил Дуда 11 января. – А если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большая военная часть, которая будет иметь действительно большое военное значение в обороне Украины – вот чего мы хотим".

Несмотря на заявление Дуды официально немецкое правительство не подтверждает разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине, но намекает: решение может быть уже на ближайшем заседании "Рамштайна" 20 января.

Зеленский намекнул 11 января на совместной с Дудой встрече, что ожидает положительного решения по танкам еще от одной страны.

"Танки западного образца – это работа всей нашей антивоенной коалиции и это новый уровень нашего потенциала", – заявил украинский президент в вечернем обращении

По мнению Каткова, этот шаг западной коалиции обойдется пока без желаемых американских танков Abrams.

"Думаю, было принято коллективное решение, что США поставляют Bradley в товарном количестве, а танки, учитывая логистику, будут возложены на европейские страны. Это прагматичное решение", – предполагает эксперт.

Мельник прогнозирует, что достоверный ответ на планы Запада по танкам Украина получит после встречи на базе Рамштайн 20 января. И напоминает: не все решения этого формата публичны.

"Но перед тем, как Дуда сделал такое заявление о передаче "леопардов" – была проделана огромная работа по согласованию", – резюмирует он.

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