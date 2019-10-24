Левые или правые. Вы понимаете разницу между ними? А сами вы кто? #ВластьЭтоМы

Они левые, правые, центристы, у них вообще есть идеология? Такой вопрос часто возникает при чтении программ украинских партий и политиков.

Короткий ответ - нет, классические идеологические крупные партии в Украине так и не возникли. "Украинские партии отдают предпочтение прагматичному подходу: они принимают тактические решение, какую позицию и с кем отстаивать в каждой конкретной ситуации", - писал автор VoxUkraine в исследовании идеологии украинских политиков. Проще говоря, у политиков та идеология, которая в настоящий момент нравится большинству избирателей. Неудивительно, что все основные кандидаты в президенты 2019 оказались социал-демократами разной степени социальности и демократичности. (Когда делалось исследование Зеленский еще не заявил о планах баллотироваться).

Почему так происходит? Ответ в нас с вами. По данным другого исследования VoxUkraine и Киевской школы экономики почти половина украинцев (47%) не имеет идеологии (не может ее назвать, например, я - социал-демократ или я - либертарианец). При этом, большинству близок и симпатичен довольно противоречивый набор политических идей, которые сложно уместить в традиционные идеологии.

Согласно этому исследованию 73%-м наших соотечественников близки левые взгляды в экономике и они не возражают против довольно авторитарных отношений граждан и государства (влияния государства на экономику и личные свободы). Получаются такие себе - авторитарные левые.

Левых демократов в Украине около 17%, еще 6,5% сторонников левого лагеря оказались ровно посередине между авторитарным контролем и демократическим невмешательством, правых - чуть меньше 3%. LIGA.net попыталась разобраться, почему так произошло в Украине.

Проверить свою склонность к той или иной идеологии можно с помощью специального теста - политический компас.

Условная разница

Если верить исследованию, то украинцы считают, что государство может и должно влиять на экономику и в случае необходимости может ограничивать личные свободы граждан. Это отражается и на политиках. По данным исследования VoxUkraine, все программы украинских топ-политиков – это сочетание левой экономической политики и сильного влияния государства. Но при этом, например, риторика мэра Львова Андрея Садового гораздо более демократична и либеральна, чем у лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. А нардеп Юрий Бойко выглядит сторонником существенно более левой экономической политики, чем пятый президент Петр Порошенко.

По словам соавтора исследования, аналитика VoxUkraine Алексея Крименюка,результаты показывают, что большинство украинцев поддерживают госвмешательство в экономику и общественную жизнь. Однако, по его мнению, это не связано с политическими предпочтениями украинцев или отношением к какой-либо идеологии. "Совершенно разные украинцы на разных полюсах политического спектра поддерживают такие идеи", – подчеркнул аналитик.

Крименюк добавил, что целью анализа не было узнать причины поддержки украинцами левых идей. "Но если обратиться к другим исследованиям и имеющейся литературе по теме, то можно предположить, что это связано с тем, что "рыночные реформы", которые проходили в 90-х и вначале 2000-х не улучшили жизнь населения, но усилили неравенство", – считает аналитик. В то же время он добавил, что проблемой были не сами реформы, а то, как они проводились. Кременюк привел пример приватизации, когда многие предприятия были проданы за копейки олигархам. "Люди хотят восстановления справедливости. Государство, какое бы низкое доверие не имело, в глазах людей выступает неким гарантом этой справедливости", – пояснил он.

Эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова Алексей Розумный в комментарии LIGA.net сказал, что в Украине разграничение между левыми и правыми достаточно условное и в значительной степени обосновывается исторически сформированными стереотипами. "У нас есть такое разграничение наиболее ярко выраженное – социально-культурное. Его можно описать как разграничение между Западом и Востоком, между пророссийской и прозападной позицией, которая в то же время является националистической. То есть тут в основании лежат не социально-экономические вопросы, а культурные", – отметил он.

Центр Разумкова в июле проводил опрос в социально-экономическом разрезе среди электората партий. В ходе такого исследования удалось узнать, что более "правые" избиратели у партий "Европейская солидарность" и "Голос", а левые - у "Оппозиционной платформы – За жизнь". По словам Розумного, электорат "Слуги народа" тоже тяготеет к левым взглядам, но "это из-за массовости проголосовавших за партию". По словам эксперта к неожиданным результатам можно отнести то, что избиратели партии "Батькивщина" находятся на условной середине политического спектра.



Как отличить левого от правого

В Украине отличить публичного сторонника левых и правых идей сложно. Идеологию рассматривают в двух плоскостях - экономической, которая об отношениях государство-бизнес: регулирование, присутствие государства-госкомпаний в экономике и т.д. И вторая плоскость - об отношениях государства и гражданина, насколько государство вмешивается в жизнь людей: тут о цензуре, полномочиях силовиков, отношениях к меньшинствам и т.д. В Украине часто правые политические идеи (национализм, ущемление прав ЛБГТ) перемешиваются с левыми экономическими - государство должно обеспечить всем высокий уровень жизни, владеть компаниями, регулировать цены и т.д. Поэтому, часто возникает путаница.

В экономической плоскости все более-менее понятно, например, в случае повышения цен на картофель, как это случилось сейчас в Украине, правый должен сказать, что такова рыночная экономика - вмешиваться не нужно. В то же время левый должен был настаивать на регулировании цен.

В политической плоскости наоборот - либералов, которые отстаивают свободы, часто называют "леваками", а радикальных националистов, которые ставят цели государства и/или нации выше интересов человека, называют правыми.

"Понятие левых и правых можно использовать как в публицистике, так и в научных исследованиях, но всегда необходимо уточнять, что именно имеется в виду под этими понятиями, - говорит Розумный. - Хотелось бы обратить на это внимание также и журналистов, потому что сейчас в одних публикациях термин правые используют как синоним националисты, в других – идентифицируют правых как сторонников увеличения экономической свободы и усиление рыночных механизмов... И это при том, что практически половина граждан вообще не понимает, о чем идет речь".

В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что в Украине сейчас нет классических левых, а поддержка их идей украинцами связана с несправедливостью в обществе олигархата. По его мнению, исследование VoxUkraine - либеральный взгляд на проблему. "В Украине сейчас нет классических левых партий, их нишу заняли популисты, которые и доминируют. Сейчас распространено либо в умеренных формах, либо в более радикальных, социальный популизм. Поэтому у нас социальные популисты практически уничтожили на корню классические левые партии", – считает политолог.

Живые носители идей

LIGA.net поговорила со сторонниками правой и левой идеологий в экономических вопросах и работе государства. Велика ли между ними разница?

Журналист Максим считает себя сторонником правых идей: рыночная экономика, невмешательство государства. В вопросе рынка земли он утверждает, что земля - это такой же товар, как любой другой, а значит, может свободно продаваться и покупаться. Также Максим считает, что игральный бизнес должен быть не легализован, но декриминализирован, потому что это такой же метод заработка, как и любой другой.

"Смежные с ним (игральным бизнесом) проблемы связаны с неспособностью или нежеланием чиновников обеспечивать безопасность граждан. То же можно сказать о тарифах. На данный момент это не бизнес, а монополизированная государством или около государственными структурами бюджетная кормушка, непрозрачная и существующая не по законам рынка. Роль государства в этой схеме должна быть нивелирована", – добавил он.

Государство также не должно регулировать тарифы на коммунальные услуги, считает Максим. Он думает, что отказ от регулирования цен государством в этой сфере вернет в нее естественные рыночные законы, которые в свою очередь поспособствуют росту качества и падению цен.

В свою очередь Богдан Тыцкий, сторонник левой идеологии, считает, что государство должно создать открытую и простую систему налогообложения для выведения части экономики из тени. Также, по его мнению, необходимо отменить налог на добавленную стоимость (НДС). "Это фактически налог на бедность, поскольку государство возвращает большинство уплаченного НДС большим олигархическим компаниям, а простые граждане и мелкое предпринимательство платит этот налог постоянно, даже покупая любой товар", – аргументирует он.

Вместо него, говорит он, необходимо ввести 5% налог с продаж. "Введение такого налога будет способствовать детенизации экономики, в перспективе даст больше денег в бюджет. А олигархи, которые сидят на возврате НДС, лишатся господдержки. Также это будет способствовать уменьшению цен на товары и услуги", – считает Тыцкий.

В то же время он считает, что открывать либеральный рынок земли при таком высоком уровне бедности населения - опасно. "В результате может получиться идентичная ситуация, как с приватизацией 90-х годов, когда за бесценок несколько человек скупили все крупные предприятия, а некоторые потом просто уничтожили целыми отраслями", – говорит он. Поэтому, говорит Тыцкий, ситуацию надо менять, но не в пользу крупных агрохолдингов, а в пользу развития мелкого фермерства. Например, государство может основать земельный банк, которому можно продать свой участок земли. "Земельный банк выставляет на аукцион земельные участки для долгосрочной аренды, а арендатор может передать право пользования по наследству", – рассказывает собеседник.

Также Тыцкий считает, что игральный бизнес необходимо легализовать, но чтобы избежать "компьютерных клубов", которые есть сейчас. В вопросе стоимости коммуналки собеседник считает, что в случае отмены НДС он решится. По его мнению, нынешние тарифы неприемлемы и неэффективны, потому что просто не уплачиваются. "Поэтому мы имеем огромные задолженности. И вообще, когда руководство Нафтогаза получает многомиллионные премии и зарплаты, а вместе с тем мы имеем минимальную пенсию в 1500 грн – мы понимаем, что это неэффективная тарифная политика", – считает он.

СССР ушел, а патернализм остался

После развала СССР, который насаждал авторитарный социализм (крайне левая идеология), в украинском обществе остался патернализм - большинство считает, что государство им должно. Например, летний опрос Киевского международного института показал, что 42,8% украинцев ожидают от президента снижения тарифов. Несмотря на то, что президент формально никак на это влиять не должен. Также у украинцев есть запрос на бесплатную медицину, которая уже давно по факту не бесплатная, и образование. Большинство за регулирование цен и против рынка земли и приватизации.

При всем этом, опрос Центра Разумкова, напоминает Алексей Розумный, только 4% украинцев указали, что их взгляды ближе к левым политическим силам, 8% – к правым, 9% – к центристским. В то же время 25% респондентов не считали себя близкими к каким-либо политическим силам, 30% ответили, что не имеют политических взглядов, еще 24% затруднились ответить. "Только каждый пятый гражданин Украины находит хотя бы какое-то политическое самоопределение в лево-правом разграничении", – подытожил Розумный.

Он также добавил, что лишь 5% опрошенных сообщили, что понимают разницу между правыми и левыми. 38% опрошенных признались, что ничего не знают о разнице между правыми и левыми. Еще 13% - затруднились ответить.

В общем, масштаб работ для политического просветительства огромный. И вряд ли стоит ожидать помощи в "идеологическом просвещении" от безидеологичных политиков.

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.