Лояльность VS компетентность. Как устроена кадровая воронка Владимира Зеленского

В ближайшие недели ряд министров лишатся кресел. При этом четкого понимания у депутатов монобольшинства, за что выгонят отдельных членов Кабмина, нет. Как устроена кадровая политика в модели власти Владимира Зеленского, кто отбирает кандидатов и почему фактор доверия превалирует над компетентностью, – в разборе LIGA.net.

КТО НА ВЫХОД

На следующей пленарной неделе (2-5 ноября) Кабинет министров ждет серьезная кадровая встряска. Главным решением станет смена министра обороны. Место Андрея Тарана может занять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве ОП и два в руководстве фракции Слуга народа.

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По их словам, на место Резникова рассматривают Ирину Верещук, замглавы оборонного комитета Рады (СН). Резников и Верещук на вопросы LIGA.net на момент выхода материала не ответили.

Член профильного комитета Федор Вениславский сообщил LIGA.net, что у комитета есть "серьезные претензии" к министру по "организации работы министерства и обеспечению Вооруженных сил". Возможное внесение Зеленским кандидатуры Резникова он не подтвердил, но и не опровергнул.

При этом Вениславский считает Резникова высокопрофессиональным юристом и хорошим менеджером. "Если президент определится в его пользу, то Резников точно усилит министерство обороны. У него есть хорошие коммуникационные черты. Он всегда прислушивается к разным заинтересованным лицам. Поэтому у него будет хорошая работа с комитетом", – отметил нардеп.

По словам одного из руководителей фракции СН, о кадровых планах с перестановкой Резникова и Верещук он впервые услышал в начале сентября, а корреспонденту LIGA.net ее подтвердили три нардепа в кулуарах сборов в Трускавце в начале октября.

"По Минобороны были поиски среди боевых генералов, но генералы не понимают в экономике и политике. Нужен коммуникационный человек. Резникова придумали, потому что он, в том числе, хорошо разговаривает на камеры. А после Тарана имидж надо подтянуть ", – объяснил LIGA.net собеседник в руководстве фракции.

Глава ОП Андрей Ермак заявил LIGA.net, что не хотел бы обсуждать конкретные кандидатуры, но считает Резникова "очень профессиональным человеком, эффективным министром и эффективным членом трехсторонней контактной группы".

Наконец руки нардепов должны дойти до министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который еще 19 октября написал заявление об отставке. По словам собеседника в ОП, Абрамовского один раз даже пытался защитить перед президентом комитет по вопросам экологической политики.

Это подтвердил замглавы комитета Александр Мариковский. "Лично я дебатировал с Зеленским на фракции о важности сохранения министра на должности. И тогда благодаря сильным консолидированным позициям, президент и глава фракции решили оставить его на должности", – написал нардеп в Facebook.

Однако претензии к Абрамовскому никуда не исчезли.

Мариковский уверен, что новый министр должен быть выходцем из этого министерства. Того же мнения и на Банковой. Возглавить министерство после Абрамовского может его зам Руслан Стрелец, сообщили LIGA.net два собеседника в ОП.

Также правительственного портфеля может лишиться вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Первоначально его должен был сменить Дмитрий Наталуха, глава комитета по вопросам экономического развития.

"Однако после того, как он публично поддержал Разумкова в истории с отставкой, его вроде отбросили", – рассказывает собеседник LIGA.net в руководстве фракции.

По его словам, наиболее вероятным кандидатом на место Уруского является Павел Рябикин, глава Таможенной службы. Его кандидатуру рассматривали на совещании в ОП 28 октября.

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Среди готовящихся ротаций называют первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко. Его кресло может занять замглавы ОП Юлия Свириденко. Однако по Любченко ситуация в подвешенном состоянии, говорит один из руководителей фракции, поскольку у Зеленского не определились с его будущим: переведут ли на другую должность или попросят на выход.

В случае назначения Свириденко ее место в ОП может занять Ростислав Шурма. Его фамилию также называли на совещании в ОП 28 октября. В мае 2021-го указом Зеленского Шурма назначен членом набсовета Укроборонпрома. А в 2012-2019 годах возглавлял комбинат Запорожсталь, входящий в Метинвест Рината Ахметова.

Также под риском увольнения министр социальной политики Марина Лазебная. Ее, по словам собеседника в ОП, активно защищает премьер Денис Шмыгаль. "Он ее называет работоспособной. Но вопросы не к работоспособности, а к эффективности. Она – получатель самого крупного бюджета, мы хотим от нее большего", – объясняет он. В то же время замену Лазебной на данный момент не нашли.

КАК У ЗЕЛЕНСКОГО ИЩУТ КАДРЫ

Кадровую политику собеседники LIGA.net называют ахиллесовой пятой власти Зеленского. "Об увольнении министры очень часто узнают из новостей. И вопрос журналистов, почему увольняют того или иного министра, ставит нас в ступор", – признается один из руководителей фракции СН.

По словам собеседника в руководстве ОП, в команде Зеленского существует усредненная интуитивная характеристика, хороший чиновник или плохой. "Начиная тем, делают ли они что-то по мотивам совещаний и поставленных задач, и заканчивая отношением депутатов и комитетов", – объясняет он.

"Зеленский ориентируется на интуицию: нравится ему человек или нет. Это очень сильно влияет на финальный вариант", — говорит один из руководителей СН.

Для офиса Зеленского главным критерием оценки чиновников является выполнение инициатив президента и команды в целом, говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Если президент или премьер-министр видят, что выполнение части задач неоправданно затягивается или допускаются системные ошибки, то кадровая замена вполне логична", – говорит он.

По его словам, для президента также важна оценка работы конкретного руководителя депутатами монобольшинства и "соответствующим профессиональным сообществом" по конкретному направлению. Если негатива в оценках больше, чем позитива, то происходит кадровая замена, объясняет Подоляк.

Перед заменой происходит отбор. "На фракции Арахамия предлагает депутатам подумать, какие от нас могли бы быть предложения по возможным назначениям. Кандидатуры нардепов затем попадают в Кабмин и ОП. Также предложения могут быть от Шмыгаля и профильных замов главы ОП. Составляется шорт-лист и в итоге один-два человека попадают на обсуждение фракции", – рассказывает LIGA.net нардеп от СН Никита Потураев.

"Каждым направлением государственной политики всегда занимаются группы людей, среди которых, как правило, и подбираются кандидаты на должности. Они контактируют и с гражданским сектором, с общественными организациями", – говорит LIGA.net Подоляк.

Не под запись сразу несколько руководителей ОП и фракции СН рассказывают иную модель. "Есть некая рекрутинговая воронка. Людей могут предлагать Арахамия, главы комитетов, министры, Шмыгаль. Но в конечном итоге они попадают на Ермака. Иногда напрямую на президента", – рассказывает один из руководителей ОП.

Шмыгаль, по словам трех собеседников LIGA.net на Банковой, не влияет на утверждение кандидатов в министры. "Чисто формально он может поставить бан, но пытается этого не делать. У него другая стратегия: лучше потом на дистанции вытеснить человека за счет аппаратных войн", – объясняет один из них.

"Все предлагаемые депутатами, главами комитетов, премьером и руководством фракции кандидатуры образуют единый компот, который процеживают через воронку собеседований у Ермака, после чего оставшиеся вишенки попадают президенту на тарелку", – говорит один из руководителей фракции СН.

Подоляк просит не переоценивать роль Ермака в кадровых вопросах. "Он как глава Офиса президента может содействовать подбору и проверке кандидатур, но в рамках задач, поставленных самим президентом", – уверяет он.

Касательно министра обороны Зеленский проводит широкие консультации со всеми "стейкхолдерами, которые разбираются в этой сфере", и рассматривает предложения после тщательных проверок прошлого кандидатов со стороны разведки и СБУ, отметил LIGA.net Вениславский.

"Кто предлагает, я не могу сказать. Наверняка, Ермак и Машовец (профильный замглавы ОП, – ред.) имеют право совещательного голоса. Но окончательное решение принимается президентом", – утверждает нардеп.

По словам Ермака, кадровые назначения – это всегда "командная работа, которая ведется совместно с правительством и парламентом". Иногда кандидатуры предлагаются руководством Кабмина или фракции СН.

"Президент всегда советуется с премьер-министром, министрами, руководителями фракции Слуга народа, главами парламентских комитетов, отраслевыми экспертами. Я практически всегда присутствую на таких обсуждениях", – отметил глава ОП в комментарии LIGA.net.

Всем опрошенным членам команды президента мы задали один вопрос: поменялась ли кадровая политика Зеленского за два с половиной года.

Потураев считает, что она осталась такой же, как и ее основной принцип – поиск компетентных людей, способных проводить изменения.

От других собеседников LIGA.net услышала другую точку зрения. "Нет случайных людей. Все решения в основном выверенные и большинство людей не новые с улицы. Очень часто идет прогонка людей по кругу внутри системы. Такие себе зачатки меритократии. Совсем с улицы могут быть замминистры, губернаторы и другие представители второй линии", – рассказывает один из руководителей ОП.

Хотя признается, что такой подход говорит о короткой скамейке запасных. "Внешние источники закрыты, люди из бизнеса не хотят. Квартал уже три раза закончился, – объясняет он, — У меня работает весь прошлый и позапрошлый бизнес, одноклассники и друзья детства. И все равно их не хватает".

Между компетентностью и доверием власть Зеленского отдает предпочтение второму.

"У нас в табличке кандидатов никогда не было колонки "компетентность", но всегда была "от кого". Сейчас принцип остается. Меняются только люди, которые приводят", – говорит один из руководителей ОП.

По его словам, привести людей может около 10 человек. Это, в частности, Арахамия, первый вице-спикер Александр Корниенко, Шмыгаль, Ермак, первый помощник президента Сергей Шефир и сам Зеленский.

Собеседник оправдывает такую модель тем, что это уменьшает риски, что выбранный чиновник будет заниматься коррупцией. "В министерствах огромные коррупционные риски. Есть люди, которые могут отказаться от миллиона долларов. А есть те, кто не могут. Внутренний стержень или есть, или его нет. А просто по резюме ответа на этот вопрос ты не получишь", – признается он.

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