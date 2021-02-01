"Лучшие люди", котята из Reddit наказали волков с Уолл-стрит. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня понедельник, 1 февраля. Температура от -2 до -8, курс доллара 28.12
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Шабунин: Ничего личного, на месте Дубинского могла быть другая медиатитушка Коломойского
Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.
Как котята из Reddit наказали волков с Уолл-стрит. Все из-за акций GameStop. Маск в игре!
Еще в начале января название GameStop мало кто знал в мире. Это магазин, которые торгует компьютерными играми и приставками. Зато сейчас к нему приковано внимание команды нового президента США, тысяч инвесторов и миллионов людей по всему миру. К концу месяца акции GameStop стали самыми продаваемыми, обогнав Tesla, Apple та Microsoft. Что происходит и почему весь мир говорит о перевороте на Уолл стрит, читайте в нашем разборе.
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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. "Господи, или забери меня, или помоги"
В здоровом обществе этот материал произвел бы эффект разорвавшейся бомбы. Это истории врача и медсестры, которые борются за обещанные государством выплаты. В одном случае речь идет семье покойного хирурга Гайды. В ней умерло два брата – оба хирурги. Сейчас Соцстрах пытается загнать в гроб самого молодого Гайду-хирурга – значительную часть жизни он вынужден посвящать сбору справок, выписок и ходить по судам.
Второй случай. Медсестра из города Монастыриски Тернопольской области. Этот город и эта медсестра первыми приняли на себя удар коронавируса в Украине. Месяцы на ИВЛ, инвалидность. Передвигаться может только вместе с кислородным баллоном весом 20 кг. То есть – не может. Поэтому и бороться за свои права не всегда получается – активность ограничена. Компенсанция? Не выплачены даже больничные. Ну а с работы уволили, это понятно – не рабочий уже человек. СМИ эту тему освещают редко (общая картина только на Лиге), что и понятно. Эффекта разорвавшейся бомбы статьи на эту тему не производят.
Наша авторка Тамара Балаева пишет об этом по единственной причине – потому что не может не писать. Больше по ссылке.
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