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"Лучшие люди", котята из Reddit наказали волков с Уолл-стрит. Что надо знать утром

01.02.2021, 09:30
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 1 февраля. Температура от -2 до -8, курс доллара 28.12

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Шабунин: Ничего личного, на месте Дубинского могла быть другая медиатитушка Коломойского

Есть несколько хороших новостей. Мы запустили новый проект "Лучшие люди" – поговорим с 40 украинцами, лучшими в своем деле.
 
Первым был глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. ЦПК неимоверно эффективны в адвокации антикоррупционного законодательства и его последующей защите. И, конечно, Виталий чемпион в создании головной боли политикам, которые любят деньги и не любят новую антикоррупционную инфраструктуру. Депутат Александр Дубинский оказался под санкциями именно благодаря ЦПК.
 
Во-вторых, IKEA наконец-то открывает магазин в Украине. Это предшествовало 25 лет страданий, конфликтов и разочарования. Мы реконструировали крайне тернистый путь шведского ритейлера в Украину.
 
Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. 

Как котята из Reddit наказали волков с Уолл-стрит. Все из-за акций GameStop. Маск в игре!

Еще в начале января название GameStop мало кто знал в мире. Это магазин, которые торгует компьютерными играми и приставками. Зато сейчас к нему приковано внимание команды нового президента США, тысяч инвесторов и миллионов людей по всему миру. К концу месяца акции GameStop стали самыми продаваемыми, обогнав Tesla, Apple та Microsoft. Что происходит и почему весь мир говорит о перевороте на Уолл стрит, читайте в нашем разборе.

Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. "Господи, или забери меня, или помоги"

В здоровом обществе этот материал произвел бы эффект разорвавшейся бомбы. Это истории врача и медсестры, которые борются за обещанные государством выплаты. В одном случае речь идет семье покойного хирурга Гайды. В ней умерло два брата – оба хирурги. Сейчас Соцстрах пытается загнать в гроб самого молодого Гайду-хирурга – значительную часть жизни он вынужден посвящать сбору справок, выписок и ходить по судам.

Второй случай. Медсестра из города Монастыриски Тернопольской области. Этот город и эта медсестра первыми приняли на себя удар коронавируса в Украине. Месяцы на ИВЛ, инвалидность. Передвигаться может только вместе с кислородным баллоном весом 20 кг. То есть – не может. Поэтому и бороться за свои права не всегда получается – активность ограничена. Компенсанция? Не выплачены даже больничные. Ну а с работы уволили, это понятно – не рабочий уже человек. СМИ эту тему освещают редко (общая картина только на Лиге), что и понятно. Эффекта разорвавшейся бомбы статьи на эту тему не производят.

Наша авторка Тамара Балаева пишет об этом по единственной причине – потому что не может не писать. Больше по ссылке.

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