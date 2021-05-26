Спецслужбы Беларуси задержали (взяли в заложники) оппозиционного журналиста, основателя Nexta Романа Протасевича. Он не приезжал в Беларусь с 2019 года, опасаясь расправы режима Александра Лукашенко. Но оказалось, что даже летать над страной опасно: его борт нагло посадили в Минске, угрожая мифической бомбой.

Сомнительно, чтобы КГБ Беларуси справился с такой нетривиальной задачей самостоятельно. В этом "младшим братьям", скорее всего, помогали российские спецслужбы. Вот почему не все пассажиры рейса Афины-Вильнюс долетели до пункта назначения.

Как спецслужбы "пасли" Протасевича, заставили борт сесть в Минске и взяли заложников: пытаемся сложить события в логическую цепочку.

Утро 23 мая. Протасевич приехал в аэропорт со своей девушкой Софией Сапегой. Как рассказал его отец, пара отдыхала в Греции. "Мой сын был в отпуске... Мы не могли знать, что он должен был полететь 23 числа. Он полностью не сообщал нам обо всех своих передвижениях. Наверное, не хотел, чтобы многие знали, где он находится", – сказал Дмитрий Протасевич в интервью беларусской службе Радио Свобода.

Мама Романа сообщила Nexta, что накануне и в день задержания пыталась связаться с сыном, но он не отвечал. Еще за день до вылета в Вильнюс у него начались проблемы со связью.

"Возможно, ему еще тогда заблокировали", – предполагает она.

9:25. Роман пишет друзьям, что в очереди на проверку документов за ним пристроился неизвестный, который пытался сфотографировать его паспорт: "Такой средних лет, подтянутый, с лысиной. В одной майке, в тканевых светлых штанах и с... кожаным чемоданчиком". После того, как Протасевич прошел проверку, неизвестный развернулся и вышел из очереди. "Меня, по ходу, гэб в аэропорту выпасывал", – предположил он.

Около 10:00. Протасевич и Сапега сели в самолет. Вероятно, одним рейсом с ними летели и сотрудники КГБ Беларуси, заявил глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.

10:29. Самолет вылетел в Вильнюс. На борту – больше 120 человек.

12:50. Экипаж получает сообщение о минировании. Изначально пропагандистские ресурсы Лукашенко пытались подать информацию так, будто это борт FR4978 сам отправил условный сигнал 7700 – основной аварийный код, а его благосклонно приняли. На самом деле именно беларусские диспетчеры сообщили об угрозе бомбы на борту.

Беларусское Радио Свобода выложило якобы фрагмент переговоров:

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда пришло сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.

"Экипаж рейса Ryanair был уведомлен УВД Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание перенаправиться в ближайший аэропорт Минска", – говорится в официальном заявлении компании-лоукостера, опубликованном в воскресенье.

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Между 12:50 и 13:15. К гражданскому борту был отправлен военный истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. Его подняли в небо с аэродрома Барановичи по личному приказу Лукашенко. В минобороны Беларуси это назвали "сопровождением" и "помощью гражданскому судну".

Лайнер развернули в сторону Минска, когда самолет (по данным FlightRadar) пролетел почти над всей Беларусью. "Все было тихо и спокойно, а потом вдруг резкий поворот. В самолете была полная тишина. Стюардесса внезапно объявила, что будет посадка в Минске", – рассказал пассажир рейса Ренатс Рутиньш.

До вильнюсского аэропорта оставалось всего 73 км. Лететь до Минска ему было в два раза дольше – почти 180 км.

"После внезапного маневра самолета (Протасевич) начал паниковать, схватился за голову. Только тогда мы не поняли, почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было скандалов, никто ни с кем не ссорился. Только когда парень узнал, что мы идем на посадку, он огорчился", – цитирует другого пассажира delfi.lt.

13:15. Борт FR4978 приземлился в национальном аэропорту Минска.

"Когда мы приземлились, никто ничего не делал. Значит, проблемы не было? Нас из самолета выпускали полчаса. Может, больше. Почему? Если бомба в самолете – почему нас выпускают полчаса?" – говорит о процедуре "проверки" пассажир Саулюс Данаускас.

На видео от пассажиров рейса все напоминает шоу: специалистов по разминированию не видно, все делается очень медленно, людей выпускают по одному или небольшими группами. Вещи разложили по взлетно-посадочной полосе, чтобы их обнюхали собаки. Вещи Протасевича – вытряхнули на взлетную полосу.

Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его вывели.

"Нас посадили в автобус... Романа провели мимо нас. Он был очень спокойным... Роман кому-то из пассажиров сказал, что это из-за него. Я думаю, он это сразу понял и смирился, поэтому выглядел и вел себя очень спокойно", – добавляет Ренатс Рутиньш.

"У меня серьезные вопросы к Ryanair, – говорит LIGA.net беларусский оппозиционер Андрей Санников. – Почему экипаж не сообщил, что им угрожают, если их угрожали сбивать? Почему они не вызвали дипломатов к тем гражданам, которые были на борту?"

Почему они пустили КГБшников без представителей Ryanair и дипломатов? А просто позволили захватить человека? Они должны нести полную ответственность за то, что жизням двоих человек угрожает опасность, – считает Санников

Когда Протасевича увели, пассажиров пропустили через более детальную проверку. И потом семь часов мариновали в закрытом помещении.

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20:48. Борт Ryanair отпустили из Минска. По прилету в Вильнюс выяснилось, что на рейсе не хватает пятерых пассажиров. Двое – задержанные Протасевич и Сапега. Где еще трое? "Мы полагаем, что в аэропорту сошли агенты КГБ", – говорит гендиректор Ryanair.

Спланировать операцию в короткий срок режим Лукашенко не мог, уверен бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Так что это не спонтанный арест Протасевича: его "вели".

"От недели до месяца могла занять подготовка", – сказал он LIGA.net. Ягун считает, что точкой отсчета мог стать анонс участия оппозиции Беларуси в дельфийском форуме в Афинах. "Задумка могла быть давно, но конкретно в этой ситуации они могли начать работать, когда поняли, что противники режима там будут. И что они, вероятно, будут пользоваться именно этим самолетом", – сказал он.

Трое пассажиров, которые внезапно передумали лететь в Вильнюс, могут быть причастны к слежке за Романом: "И я уверен, что в этой операции участвовали, кроме КГБ Беларуси, еще и российские спецслужбы. Я не верю во всеохватывающие возможности КГБ Беларуси".

В Афинах беларусские спецслужбы работали во взаимодействии со службой внешней разведки России. У них там крепкие позиции, особенно по церковной линии, – пояснил экс-замглавы СБУ

Уверен в этом и беларусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов. Без политической и оперативной поддержки со стороны России не обошлось, сказал он LIGA.net: "Я полагаю, что спецслужбы прорабатывают механизмы устранения и ликвидации противников за границей".

После инцидента с самолетом депутат национального собрания Беларуси и доверенное лицо Лукашенко на выборах 2020 года Олег Гайдукевич прямо заявил о том, что можно и нужно похищать оппозиционеров, отмечает Усов: "А с учетом похищения беларусских оппозиционеров в Москве (раскрытие "заговора" против Лукашенко), можно говорить о том, что борьба с беларусской оппозицией стала совместной задачей беларусского и российского режимов".

"По тому, как все происходило и в какой готовности были все службы заранее, – еще до того, как самолет начал садиться, – понятно, что это операция спецслужб", – говорит и Санников. Протасевичу грозит смертельная опасность, уверен он: "Это я точно могу сказать, исходя из собственного опыта". В 2010 году Санников участвовал в выборах президента Беларуси и почти год провел в колонии за "беспорядки".

Несколько дней назад в тюрьме Беларуси умер политзаключенный Витольд Ашурок, он участвовал в протестах против Лукашенко. Родным Ашурка сообщили, что у него в колонии остановилось сердце. От него не было писем в течение двух недель.

"Лукашенко неадекватен, – говорит Андрей Санников. - Он пытается показать, что все контролирует. Но на самом деле он уже давно контролирует только кучку своих отморозков".

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