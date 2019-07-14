Люстрация Зеленского, дело Маркива, забег ящеров: новости недели

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Люстрация от Зеленского

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

11 июля президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию.

Его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года занимали должности президента, председателя Верховной Рады, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий. Люстрировать также предлагается депутатов и членов правительства этого периода.

Представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся.

Полный текст законопроекта стал доступен 12 июля. В пояснительной записке к документу глава Офиса президента Андрей Богдан (который был назначен в Администрацию президента, как считает Минюст, с нарушением законодательства), пишет, что сейчас люстрация - "не только вопрос восстановления общественного доверия к госвласти, но и вопрос госбезопасности".

Идея провести люстрацию всех чиновников, занимавших посты в 2014-первой половине 2019 гг. вызвала беспокойство у западных партнеров Украины.

Большая семерка раскритиковала законопроект, отметив, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции Достоинства.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал инициативу Зеленского по люстрации чрезмерной, согласившись с послами G7.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что идея Зеленского о расширении люстрации может свидетельствовать о намерении наказать всех, кто защищал Украину от российской агрессии.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что окружение действующего президента синхронизирует его заявления с "грязными провокациями" тех, кто ведет против Украины войну.

В партии Голос заявили, что идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине.

"В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека - Зеленский и Медведчук", - написал глава МИД Павел Климкин.

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