UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
11.04.2021, 20:00
Максимум войск РФ у границ, задержание брата Вовка и обезьяна с нейрочипом: новости недели

Россия сосредоточила максимальное число войск у границ Украины с 2014 года, НАБУ задержало брата Павла Вовка, НАТО назвали ключевые реформы, необходимые для сближения Украины с Альянсом, в Молдове похитили Чауса, умер муж королевы Великобритании принц Филипп, Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест, ЕС рекомендовал внести "необычные тромбозы" в список редких побочек вакцины AstraZeneca, а Маск показал обезьяну с нейрочипом играет в игру "силой разума". Обзор LIGA.net.

1/8

На границе с Украиной российских войск больше, чем когда-либо с 2014 года – Белый дом

Screenshot_4

Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск, заявила на брифинге, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что США глубоко обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе передвижением войск РФ к украинской границе: "У России сейчас на границе с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года". Псаки сказала, что в связи с ростом напряженности США ведут переговоры с союзниками по НАТО.

В тот же день CNN со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США сообщили, что американские Вооруженные силы рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель для поддержки Украины на фоне усиления Россией своего военного присутствия возле украинских границ. Развертывание боевых кораблей должно стать сигналом для Москвы, за действиями которой США внимательно следят.

США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с договором 1936 года, согласно которому Турция контролирует проливы для входа. Было ли отправлено уведомление, неизвестно.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как подготовку к наступлению, чиновник сказал, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить". 

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его отвести войска России у границ с Украиной. "Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского военного присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала к расформированию этих подкреплений для деэскалации ситуации", – заявили в правительстве Германии. 



Отправить:
Распечатать:
Теги: войска РФ, новости недели, США
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
В Киев на замену Мари Йованович прибыла Кристина Квин
Политика В Киев на замену Мари Йованович прибыла Кристина Квин
Шпионы РФ, уже не Македония, лжекандидат в Одессе: новости недели
Политика Шпионы РФ, уже не Македония, лжекандидат в Одессе: новости недели
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Тайное стало явным. Как появилась платформа для прозрачной приватизации и что это изменило
Экономика Тайное стало явным. Как появилась платформа для прозрачной приватизации и что это изменило
Экономика
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 