Максимум войск РФ у границ, задержание брата Вовка и обезьяна с нейрочипом: новости недели

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На границе с Украиной российских войск больше, чем когда-либо с 2014 года – Белый дом

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Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск, заявила на брифинге, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она отметила, что США глубоко обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе передвижением войск РФ к украинской границе: "У России сейчас на границе с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года". Псаки сказала, что в связи с ростом напряженности США ведут переговоры с союзниками по НАТО.

В тот же день CNN со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США сообщили, что американские Вооруженные силы рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель для поддержки Украины на фоне усиления Россией своего военного присутствия возле украинских границ. Развертывание боевых кораблей должно стать сигналом для Москвы, за действиями которой США внимательно следят.

США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с договором 1936 года, согласно которому Турция контролирует проливы для входа. Было ли отправлено уведомление, неизвестно.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как подготовку к наступлению, чиновник сказал, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить".

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его отвести войска России у границ с Украиной. "Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского военного присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала к расформированию этих подкреплений для деэскалации ситуации", – заявили в правительстве Германии.