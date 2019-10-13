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13.10.2019, 18:10
Марафон Зеленского, арест Пашинского, месть мэру: новости недели

Пресс-марафон Зеленского, арест Пашинского, столкновения в Кременной, арест украинца в оккупированном Крыму, новый глава Одесской ОГА, победа Усика, месть мэру в Мексике. Обзор LIGA.net.

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Пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон Владимира Зеленского (Фото: пресс-служба президента)

10 октября с 10:00 до начала первого ночи президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон с аккредитованными журналистами, которых, по данным спикера президента Юлии Мендель, было около 300 человек. По окончании марафона в Facebook президента Зеленского появилась информация, что было задано более 500 вопросов.

Эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин заявил журналистам, что состоявшаяся пресс-конференция - самая продолжительная за всю историю среди всех президентов мира. Зеленскому вручили соответствующий сертификат.

В обзоре LIGA.net "Я как Ван Дамм - сижу на шпагате". 14 часов Зеленского - за минуту. (Ну ладно, за десять) перечислены основные темы, которых касался президент во время пресс-марафона: миссия - закончить войну; общение в Путиным; формула Штайнмайера и возвращение Крыма; нормандский формат и план Б; "давление" со стороны Трампа; парламент, "турборежим" и раскол в Слуге народа; о Коломойском, Богдане и Данилюке; кумовство; защита инвестиций.

LIGA.net вела подробную хронику обо всем самом интересном, происходившем во время пресс-марафона, а также опубликовала полное видео мероприятия.

Читайте также: "Кумовства у нас не будет". Или будет? Анализ кадровой политики Зеленского




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Владимир Зеленский
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