Марина Мороз - единственная украинка в UFC, Коломойский усиливается. Что надо знать утром

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Коломойский усиливается. Он будет управлять медиахолдингом Сергея Курченко. Разбор

Медиагруппа 1+1 Игоря Коломойского победила в конкурсе АРМА на управление активами Украинского медиахолдинга (УМХ), ранее принадлежавшего Сергею Курченко. С тремя десятками сайтов УМХ Коломоский станет самым значимым интернет-магнатом. По данным консалтинговой компании gemius суммарная месячная аудитория 1+1 и УМХ в интернете превысит 13 млн человек.



Эта сделка еще раз подтвердила украинские реалии - медиабизнес в Украине совсем не бизнес. Убыточный 1+1 взял на себя обязательства платить государству 5 млн грн в месяц за управление глубоко убыточным УМХ. Конечно, Коломойский не тот персонаж, который повесит себе на шею 60 млн грн в год гарантированных платежей и не получит ничего взамен. Вопрос - что. Больше по ссылке.

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"На широкую ногу с дырами в карманах". Бюджет-2021 уже в Раде. 7 изменений и 4 проблемы

Украина входит в бюджетый процесс. Вчера Минфин впервые презентовал проект документа. Хорошие новости - вырастут расходы на медицину и образование. Плохая - у нас опять нескромный бюджетный дефицит - 270 млрд гривень (в 2020-м - 298 млрд). Причина не только в гуманитарной сфере - параллельно вырстут расходы на силовиков. Не забыли в Минфине и о строительстве дорог - главной президентской "фишке" этого года. Теперь слово за депутатами. Сюприз: в частных беседах они не стесняются в выражениях и говорят, что менять надо не только бюджетные показатели, но и министра финансов Сергея Марченко. Расклад сил в парламенте - за и против этой идеи - пока не очевиден. Но скучно точно не будет. Больше по ссылке.

Марина Мороз, єдина українка в UFC: "Коли була в збірній, мила підлоги в кафе"

UFC – найпрестижніша в світі змішаних єдиноборств спортивна організація. І в України там є своя Iron Lady - 29-річна Марина Мороз. Її історія - фантастичний приклад того, як дитячі травми можуть ставати потужним паливом рухатися вперед і перемагати, і якою насправді буває ціна слави і перемоги. Марина - перша і єдина українка в UFC, а ще вона боксерка і володарка Кубка світу з кікбоксингу.

В інтерв’ю LIGA.Life Марина вперше так детально розповідає свою історію для українських читачів: про ферму, на якій росла, булінг у школі, нестачу грошей на розвиток у професійному спорті і крихітну комірку чоловічої роздягальні перед тим, як потрапити на грандіозний рівень UFC. Більше за посиланням.

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