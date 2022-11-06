"Мариупольский план". Как Путин через Трампа хотел покорить Украину: статья NYT за 5 минут

The New York Times написал большую статью о "Мариупольском плане", который появился на свет летом 2016 года. Это была идея создать автономию на востоке Украины, поставить во главе ее беглеца Виктора Януковича, а внешнюю политику Киева – отдать под контроль Москвы.

План потенциально должен был стать платой за российское вмешательство в выборы президента США в 2016-м. Для его реализации нужен был намек американского президента Дональда Трампа.

LIGA.net прочла статью: вот как NYT описывает сам план и роль его лоббистов – экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта и его партнера Килимника, которого разведка США считает агентом РФ.

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КТО ТАКОЙ МАНАФОРТ

и как он помог Януковичу

Мастер темной политики из США. Помогал диктаторам. "Роджер Стоун и Манафорт... основали фирму для международных клиентов, которые добивались благосклонности Рейгана (экс-президент США, 1981—1989). Фирма специализировалась на покрытии глянцем кровавых дел таких диктаторов, как Мобуту Сесе Секо из Заира и Фердинанд Маркоса из Филиппин, чтобы представить их как свободолюбивых демократов".

Дерипаска вышел на него после Оранжевой революции-2004. "Когда у Путина появилась "срочная проблема в Украине", Дерипаска, имеющий там активы, вмешался… Спросил Манафорта, сможет ли он вернуть к власти политическую организацию Януковича – Партию регионов".

Манафорт придумал рецепт. "Янукович и его партия, по его мнению, должны стремиться к законной победе на выборах, переодеваясь в демократов по западному образцу, используя инструменты Запада".

"Под руководством Манафорта Янукович... сменил серую одежду на костюмы под заказ и изменил советскую стрижку... В офисе недалеко от Майдана Манафорт разработал платформу Партии регионов, обещавшую сделать Украину "мостом" между Россией и Западом через партнерство с ЕС, но без НАТО".

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И предложил будоражить электорат. "Манафорт начал проверенную политику раскола – использовать разногласия в культуре, демократии и самом понятии государственности, чтобы взбудоражить электорат Партии регионов, русскоязычных избирателей на востоке и юге".

"В черновиках речей и тезисах, обнаруженных в уголовных делах Манафорта, оранжевая революция изображалась как "переворот" и "оранжевая иллюзия". Они атаковали более жесткую линию правительства Ющенко по отношению к Москве и сосредоточились на злободневном вопросе в украинской политике – региональном расколе, следует ли сделать русский вторым официальным языком".

А после победы Януковича получил деньги и славу. "Стратегия Манафорта имела оглушительный успех… Манафорт стал известным в украинских политических кругах… Он жил жизнью олигарха, коллекционируя пиджаки из кожи питона и страуса, костюмы Alan Couture и недвижимость в Сохо, Хэмптоне, Трамп-Тауэр и Бруклине".

"Он (Манафорт) сблизился с Януковичем, играл в теннис на травяном корте – всегда позволяя клиенту выиграть – и парился в джакузи в резиденции Межигорье".

Но Майдан поставил на этом крест. "И по сей день Манафорт утверждает, что Майдан был, по сути, переворотом против законно избранного президента. Это была и личная финансовая катастрофа – он потерял свою дойную корову. Но он нашел новую работу: помогал бывшим членам Партии регионов основать новую партию Оппозиционный блок и консультировал по вопросам выборов мэров".

Последним проектом в Украине стали выборы мэра Мариуполя. "Роль Манафорта в кампании, раскрытая Сенатом в его e-mail, была в основном скрыта; в интервью он описывал свою роль как незначительную".

Вошел в кампанию Трампа, чтобы "закрыть дела". "Манафорт считал эту работу возможностью получить долг от Ахметова (счет на $2,4 млн, выставленный Ахметову и еще одному клиенту, остался неоплаченным – NYT) и наладить отношения с Дерипаской (олигарх подал к нему иск на $20 млн. – NYT) на фоне связей Манафорта с потенциальным президентом. "Так мы получим все", – написал он Килимнику".

КТО ТАКОЙ КИЛИМНИК

и за что он в розыске ФБР

Партнер Манафорта в Киеве. "Килимник – гражданин России, родился в советское время в Украине. Килимник руководил киевским офисом международной консалтинговой фирмы Манафорта".

И, как пишет NYT, – агент России. "Одна важная часть биографии Килимника: он был не просто коллегой (Манафорта. – Ред.); он был, как позже заявят официальные лица США, агентом России".

"В прошлом году в коммюнике Минфина США был вывод, что Килимник передавал данные непосредственно российской военной разведке, его назвали "известным российским агентом"".

Со связями в Киеве и Москве. "Как российский гражданин с семьей в России и военным прошлым Килимник безусловно должен был находиться под давлением, чтобы он исполнял указания Путина".

"Левочкин, через которого деньги олигархов поступали Манафорту в годы правления Партии регионов, также имел тесные рабочие отношения с Килимником, утверждают следователи Сената".

"Килимник упоминал о взаимодействии с высокопоставленными игроками в Москве, включая людей со связями в разведке. Среди них был топ-помощник Дерипаски Виктор Бояркин, которого Минфин США описал как бывшего высокопоставленного чиновника ГРУ, возглавившего путинскую операцию по вмешательству в выборы в США".

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СПРАВКА. Килимник объявлен США в розыск. За информацию, которая поможет поймать его, ФБР обещает $250 000.

МАРИУПОЛЬСКИЙ ПЛАН:

плата за помощь Путина?

Работа Манафорта у Трампа открывала перспективы для Путина. "Внутреннее окружение ведущего кандидата в президенты США от Республиканской партии теперь включало советника, который был тайным вдохновителем... дружественной России украинской партии (Партии регионов) и был близок к Килимнику, которого американские чиновники считают российским агентом".

Манафорт с Килимником письмами уведомили олигархов о назначении. "Среди получателей были Дерипаска, Ахметов и… Левочкин".

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Как следует из статьи NYT, Манафорт и Килимник переписывались в черновике письма через общий e-mail-аккаунт. Они использовали коды, например: Big Guy (BG), "икра" – Янукович, DT – Трамп.

27 июля 2016 года Трамп дал первый сигнал. "Трамп на пресс-конференции заявил, что рассмотрит возможность признания Крыма российской территорией, фактически прекратив санкции администрации Обамы и нормализовав отношения (с РФ. – Ред.)".

А Килимник тут же отправил Манафорту срочное письмо. "Он написал, что встретился "с парнем, который несколько лет назад подарил тебе самую большую банку черной икры" – им был Янукович, когда-то подаривший Манафорту икру на $30 000. Килимник хотел встретиться лично. Он должен был "рассказать долгую икорную историю".

Он прилетел из Москвы в Нью-Йорк – на встречу с Манафортом в сигарном баре Grand Havana Room, в небоскребе семьи зятя Трампа. "Килимник передал послание Януковича: готовится "мирный" план для Украины, который, как он надеялся, поможет реализовать Манафорт".

Через пять дней план был готов, утверждает NYT. "Он известен как "Мариупольский план"… Лидером новой "республики" (в охваченном войной Донбассе. – Ред.) должен был стать не кто иной, как Янукович. Компромисс: "мир" в обмен на сломленную и покорную Украину".

"Республика на востоке (Украины. – Ред.) должна была номинально остаться частью Украины, с Януковичем в роли лидера вести переговоры об урегулировании".

"План был основан на трактовке Путиным минских соглашений… Двум территориям дается "особый статус" – Россия трактовала его как автономию, под контролем ее доверенных лиц, с правом вето по внешней политике Украины... Позже Манафорт признался прокурорам, что это был "черный ход" к российскому контролю над востоком Украины – удивительно похожий на то, что Путин сделал сейчас".

Для реализации нужен был Трамп. "Россияне на самом высоком уровне в принципе были не против, – писал Килимник в e-mail, – и будут работать с BG (Януковичем, Big Guy, Большим парнем. – Ред.). Публичная поддержка Трампа, добавил он, преодолеет сопротивление в Киеве".

"Для начала требуется очень незначительное "подмигивание" Трампа – заявление, что "он хочет мира в Украине, возвращения Донбасса" и желает назначить "спецпредставителя" для этого... Представителем Трампа, по всей видимости, должен был стать Манафорт".

Но сначала Трампу нужно было победить. "По мнению Килимника, в случае избрания Трамп мог бы помочь воплотить Мариупольский план в жизнь. К тому времени это было маловероятным…"

В этом месте в игру вступила Россия. "В последующие недели оперативники в Москве и Санкт-Петербурге активизировали хакерскую и дезинформационную кампании, чтобы нанести ущерб Клинтон и переломить ход выборов в пользу Трампа. Это привело к скандалу RussiaGate".

Манафорт вскоре потерял официальную должность. "Менее чем через три недели после встречи в Grand Havana Room Манафорт остался без работы. В середине августа The New York Times сообщила, что новое украинское антикоррупционное агентство получило "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой были записаны выплаты... Манафорту".

Но продолжил с Килимником работать над планом. "Манафорт продолжал консультировать лагерь Трампа, говорится в докладе Сената. Килимник ездил между Москвой и Киевом, прорабатывая детали "мирного" плана"… Килимник сообщил Манафорту, что встретился с Януковичем в России и обсудил Мариупольский план".

"По данным прокуроров, даже после предъявления ему обвинения в конце октября 2017 года Манафорт и Килимник продолжали добиваться "подмигивания" администрации Трампа для "мирного" плана по Украине".

"Манафорт называет "безумием" идею, что он поддерживал этот план... Хотя он не отрицает, что Килимник продвигал его – по указанию Януковича, а не Путина".

Но план мог бы стать платой Путину. "Для Вайсмана (прокурора по делу Манафорта. – Ред.) это стало открытием. Он понял, что это – то, что Путин хочет получить за помощь в кампании Трампа".

"Этот план был едва ли не единственной попыткой обменять мир в Украине на уступки Путину... Его происхождение остается неясным: был ли он частью долгой игры Путина или попыткой его союзника Януковича вернуть власть? В любом случае прокуроры, раскрывшие этот план, будут рассматривать его как потенциальную плату за вмешательство российского президента в выборы (в США. – Ред.").

Мариупольский план не был реализован."Путин не получил от президентства Трампа того, за что, по его мнению, он заплатил. Демократия пошатнется, но не сломится – как в США, так и в Украине. Но это, как ничто другое, подтолкнет российского лидера к войне".

А Байден не оставил ему шансов. "В январе 2021 года Путин столкнулся с новым американским президентом, который обещал жесткую линию против его имперских планов на Украину и не имел очевидных "черных каналов", через которые можно было бы манипулировать им. 13 месяцев спустя российские танки пересекли украинскую границу".

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