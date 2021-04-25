Массовая высылка дипломатов РФ, приглашение Путину и первый полет на Марсе: новости недели

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Страны Европы начали массово высылать российских дипломатов

Москва, Кремль (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов – заявив, что те могут быть связаны со спецслужбами РФ. На следующий день Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства. Эти действия положили начало своеобразному флешмобу – позднее высылать российских дипломатов из страны начали в Словакии, Латвии, Литве и Эстонии.

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Все началось с того, в Чехии заподозрили причастность Главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Власти страны приняли решение выслать российских дипломатов. Россия ответила тем же.

21 апреля Чехия поставила ультиматум РФ, требуя вернуть в Москву всех высланных оттуда дипломатов и угрожая сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешского посольства в РФ. Однако Россия идти на уступки отказалась и на следующий день ультиматум был реализован – в скором времени Прагу покинут около 60 дипломатов РФ.

В тот же день, 22 апреля, трех российских дипломатов выслала Словакия: премьер страны Эдуард Хегер заявил, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб, а также они не против выразить солидарность чешскому правительству.

Поддержала Чехию и Прибалтика. 23 апреля Литва, Латвия и Эстония решили выслать российских дипломатов в знак "солидарности с союзником". Литва выслала двух сотрудников представительства, Латвия и Эстония – по одному.

На это в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что дипломаты стран Балтии "уже могут прикидывать, кто из них покинет Москву".

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