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#Медиагигиена. Как телевизор и олигархи уничтожают критическое мышление

#Медиагигиена. Как телевизор и олигархи уничтожают критическое мышление - Фото
Коллаж - LIGA.net
Юрий Смирнов
13.09.2019, 11:26

Как уберечь себя от манипуляций украинских телеканалов и научится распознавать обман

Самый главный совет в борьбе с манипуляциями - знать, кому принадлежат украинские телеканалы. А все центральные телеканалы с большими рейтингами находятся под контролем олигархов. И каждый из них пытается с помощью выпуска новостей, вечерних ток-шоу и "независимых расследований" склонить зрителей к определенной точке зрения. Особенно это было заметно в период последних выборов. Как отечественный "ящик" пытается надурить нас с вами, уничтожить зачатки критического мышления, и что нужно делать, чтобы не попасться в ловушку манипуляции, - рассказывает LIGA.net. В конце материала - тест на пять вопросов, чтобы понять, действительно ли вы разбираетесь в манипуляциях.

КАК МАНИПУЛИРУЮТ НА УКРАИНСКОМ ТВ. Манипуляции могут иметь разные причины – злоупотребление вниманием аудитории ради рейтинга, попытка дезинформировать аудиторию и повлиять на общественное мнение в интересах заказчика или собственника канала, рассказывает LIGA.net аналитик Детектор.Медиа Отар Довженко. По его словам, иногда манипулятивные материалы делаются специального для "главного зрителя".

"Например, показанный в прошлую субботу (7 сентября, - ред.) фильм Украинских сенсаций 1+1 о коррумпированности мэра Днепра Бориса Филатова – это, как он отметил сам, "брошенный вызов". Нет смысла убеждать зрителей, что Филатов плохой – выборы еще не близко. Поэтому послание от Игоря Коломойского читается так: "Давай договариваться, или мы тебя уничтожим, как сейчас уничтожаем Кличко". Зрители 1+1 – только случайные свидетели", - оценивает Довженко.

Больше всего манипуляций в новостях, ток-шоу и аналитических программах бывает перед выборами, когда инвесторы, собственники и заказчики джинсы ставят медиа задачу повлиять на избирателей и поощрить их голосовать за или против. Один из самых ярких примеров последней кампании аналитики Детектор.Медиа зафиксировали на телеканале олигарха Рината Ахметова ТРК Украина. Каждый день в новостях выходили уличные опросы, в которых люди отвечали на вопросы, кого бы они хотели видеть премьером и спикером нового парламента. Чаще всего называли Владимира Гройсмана и Олега Ляшко. Эти опросы дополняли комментариями "экспертов". При этом рейтинги партии Ляшко, которые согласно соцопросам не позволяли ей пройти в Раду, на телеканале умалчивали.

Довженко отмечает, что территорией постоянных манипуляций являются ток-шоу. Особенно это касается тех, которые выходят на телеканала Виктора Медведчука. "Тут, например, могут часами говорить о том, как ОПЗЖ "договорилась с Россией о дешевом газе", игнорируя тот факт, что никаких полномочий представлять Украины в переговорах партия не имеет, а газ мы в России напрямую не покупаем. Потом, когда газ дешевеет, они всегда говорят, что это – результат мирных инициатив ОПЗЖ", - добавляет аналитик. Таких манипуляций эксперты вылавливают в ток-шоу десятками.

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Кроме каналов Медведчука (ZIK, NewsOne и 112-Украина) много манипулирует 1+1. Его манипуляции тычковые – во время выборов они были направлены против Петра Порошенко и на продвижение Владимира Зеленского с его партией Слуга народа, а сейчас – на борьбу с врагами Коломойского, в частности мэром Киева Виталием Кличко. Свежий пример – отбеливание замглавы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова, которого "плюсы" называют "правозащитником".

МАНИПУЛЯЦИИ ОБ УКРАИНЕ НА РОССИЙСКОМ ТВ. В период избирательной гонки основными объектами для манипуляций на российском телевидении были Порошенко и Зеленский. Для кума Путина Медведчука также использовали манипуляции, однако с целью белого пиара и повышения рейтингов его партии ОПЗЖ. В частности, российские медиа заявляли, что Порошенко идет в Раду только за неприкосновенностью, поскольку против него открыто восемь уголовных производств. Хотя всем известно, что пятый президент проходит по двум делам в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

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По версии кремлевских телеканалов, Украина полностью разочаровалась в ассоциации с ЕС, и украинцев может спасти только плотное сотрудничество с Россией – после парламентских выборов якобы возможно восстановление "газопровода дружбы". Кроме того, российские федеральные каналы уверены, что Зеленский «готовит Украину к продаже», чтобы понравиться западным хозяевам.

Как и в Украине, местом для концентрации манипуляции выступают российские ток-шоу. Почти в каждом из них есть проплаченный карикатурный "эксперт" (иногда даже с чубом), который создает образ "врага народа" и "бандеровца". На него постоянно орут, выхватывают микрофон и периодически бьют. Аудитория ток-шоу тоже помогает и по команде режиссера гневно зафукивает "украинского эксперта".

К сожалению, российские манипуляции ретранслируют некоторые украинские медиа. Монополистами в этом плане, безусловно, являются каналы Медведчука. Аналитик Детектор.Медиа Ярослав Зубченко выделил главные манипуляции и штампы кремлевской пропаганды, которые появляются в эфире украинского ТВ. Один из главных шедевров: в Украине "гражданская война" и завершить ее можно, но этого не хочет "киевская власть". Этот месседж начал активно повторять олигарх Коломойский.

Также на телеканалах Медведчука убеждают зрителей, что Украина должна торговать с РФ, надо вести прямые переговоры с террористическими организациями ДНР и ЛНР, отменить санкции против России, а также разграничить темы оккупированного Крыма и российско-украинской войны в Донбассе. Кроме того, иногда в информпространство вкидывается месседж, что за Украину в Донбассе воюют наемники.

КАК РАСПОЗНАТЬ МАНИПУЛЯЦИЮ. От тонких и мастерских манипуляций сложно убежать, особенно когда играют на эмоциях, как, например, в истории с обменом российских заключенных на украинских заложников. Но можно снизить уровень влияния медийных манипуляций на ваш мозг, если знать журналистские стандарты и пытаться оценивать контент, который вы потребляете, со стороны их соблюдения.

Нельзя исключать, что журналисты нарушают стандарты неосознанно, а из-за непрофессионализма. Но когда речь идет о ток-шоу или новостях центральных телеканалов, то это маловероятно, считает Отар Довженко. "Люди, которым поручают делать сюжеты для новостей с миллионной аудиторией, очень хорошо знают и технологию производства теленовостей, и стандарты журналистики. Если они отходят от стандартов, то делают это осознанно, поскольку им поставили такое задание", - отмечает аналитик.

Довженко рекомендует всегда держать в голове вопрос "А кому это выгодно?" при анализе медийного продукта.

Руководитель мониторингового отдела Института массовой информации Елена Голуб выделила основные качества новостных материалов:

- Наличие достоверного источника информации. Все факты, которые подает ведущий или журналист, должны иметь четкий и идентифицированный источник информации.

- Отсутствие эмоционально-окрашенной лексики

- Программа или сюжет сбалансированный и в нем поданы все стороны конфликта

- Журналист, который начитывает информацию, подает ее беспристрастно. Не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

- Журналист не делает оценку ситуации

- Экспертная оценка четко отделена от факта. Эксперт является правильно идентифицированным и незаангажированным.

Свои советы, как не стать жертвой манипуляцией, дает международная неприбыльная организация IREX. Специалисты рекомендуют:

- Учится отличать факты от слухов

- Обращать внимание на авторитетность экспертов

- Обращать внимание на соответствие видеоряда утверждениям журналиста

- Следите за цитированием подозрительной новости на других телеканалах

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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